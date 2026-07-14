2p
Egészségügy Egészségügy és egészségipar Kórházak Hegedűs Zsolt

Zajlik a Pintér Sándor által kinevezett kórházvezetők eltávolítása

mfor.hu

Az Országos Kórházi Főigazgatóság kórházvezetői megbízásokat vont vissza – közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter.

Mint azt a közösségi oldalán bejelentette, Tótth Árpád országos kórház-főigazgató 2026. július 13. napjával visszavonta Somogyi Aliz részére, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház gazdasági igazgatói munkakörének ellátására adott magasabb vezetői megbízást.

Szilágyi D. Örs, az irányító intézmény főigazgatója 2026. július 13. napjával visszavonta Révai Róbert részére, a Budapesti Bajcsy Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet orvosigazgatói munkakörének ellátására adott magasabb vezetői megbízást, így 2026. július 14. napjától a főigazgatói feladatok helyettesítés útján történő ellátására szóló megbízása is megszűnt.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság elkötelezett abban, hogy a betöltetlen magasabb vezetői munkakörök nyilvános pályázat útján mihamarabb betöltésre kerüljenek – áll a bejegyzésben.

Mint ismeretes, a legtöbb kórházigazgatót még Pintér Sándor volt belügyminiszter nevezte ki azt követően, hogy sok intézményben leváltotta, vagy nyugdíjazta az igazgatókat. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház igazgatóját is leváltották
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház igazgatóját is leváltották
Fotó: Facebook

A poszt alatti kommentek között több is azzal foglalkozik, hogy a szombathelyi Markusovszky Kórház vezetőjét is el kéne távolítani pozíciójából, hiszen az egyik páciens felesége sokkoló, méltatlan állapotokról számolt be az intézmény falai közt. 

De mindeközben itt már az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) teljes körű vizsgálatot indít a szombathelyi kórházban történtek miatt, sőt, az ügyben aztán a kórház is közleményt adott ki, közölték, hogy sajnálják, és belső vizsgálatot rendeltek el az eset valamennyi körülményének teljes körű tisztázása érdekében.

Hozzátették, ha a vizsgálat rendszerszintű problémákat tár fel, azokat ki kell javítani, és meg kell akadályozni, hogy hasonló eset bárhol az országban ismét előfordulhasson. Ezért az OKFŐ valamennyi irányítása alá tartozó kórház szakmai és ápolási vezetését arra kéri, hogy soron kívül vizsgálják felül a fokozott ápolási igényű betegek ellátását.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Mekkora segítség lehet a betegeknek, ha ezt tényleg meglépi a Magyar-kormány?

Mekkora segítség lehet a betegeknek, ha ezt tényleg meglépi a Magyar-kormány?

A gyógyszeráfa csökkentése nem hoz csodát.

Áttörés: nőgyógyászati vizsgálatok nélkül is kimutatható lesz a rák

A teszt körülbelül 30 fontba (jelenlegi árfolyamon 12 633 forintba) kerül majd, és kimutatja a nőknek, hogy fennáll-e náluk a rák kockázata.

Egyre súlyosabb a magyarországi szifiliszhelyzet, itt vannak a pontos számok a megbetegedésekről

Egyre súlyosabb a magyarországi szifiliszhelyzet, itt vannak a pontos számok a megbetegedésekről

Az európai trendekkel összhangban emelkedik a hazai szifiliszes megbetegedések és az ezzel összefüggő halálesetek száma. A tragikus kimenetelű csecsemőfertőzések jelentős része a terhesgondozásból kieső, strukturálisan hátrányos helyzetű csoportokat érinti.

Európai viszonylatban is lemaradt a magyar lombikkezelések aránya

Az Európai Humán Reprodukciós és Embriológiai Társaság (ESHRE) londoni, 42. éves kongresszus ismertetett European IVF Monitoring (EIM) Consortium 2023-as adatai szerint Európában is folyamatosan javítják a kezelést a biztonságért. Az EIMa több mint 90 százalékban lefedi az európai meddőségi centrumokat, így a kontinens legátfogóbb regiszterének megfelelő produkciót.

Hegedűs Zsolt fontos bejelentést tett

Hegedűs Zsolt fontos bejelentést tett

Szakmai kerekasztalokon egyeztetnek az egészségügy megújításáról.

Lemaradva Európától: ebben még fejlődnie kell Magyarországnak – A hét ábrája

Nagyok az eltérések a régióban.

Kunetz Zsombor: gyorsuló tempóban üresednek a háziorvosi praxisok

Kunetz Zsombor: gyorsuló tempóban üresednek a háziorvosi praxisok

Szerinte az átalakítást követő időszakban a növekedés üteme közel megduplázódott.

Hegedűs Zsolték már nem ismerik fel az arcokat

Kikapcsolták a sokat vitatott rendszert.

Vége a hallgatásnak: nagy változást jelentettek be az egészségügyben

Az Egészségügyi Minisztérium a Semmelweis-nap alkalmából lehetővé teszi „az Orbán-kormányok alatt erősen korlátozott” nyilatkozattételt az egészségügyi dolgozóknak.

Magyar Péter kinevezte az új országos kórház-főigazgatót

Magyar Péter kinevezte az új országos kórház-főigazgatót

Dr. Tótth Árpád 2026. július 1-jei hatállyal látja el posztját.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG