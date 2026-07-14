Zajlik a Pintér Sándor által kinevezett kórházvezetők eltávolítása

Mint azt a közösségi oldalán bejelentette, Tótth Árpád országos kórház-főigazgató 2026. július 13. napjával visszavonta Somogyi Aliz részére, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház gazdasági igazgatói munkakörének ellátására adott magasabb vezetői megbízást.

Szilágyi D. Örs, az irányító intézmény főigazgatója 2026. július 13. napjával visszavonta Révai Róbert részére, a Budapesti Bajcsy Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet orvosigazgatói munkakörének ellátására adott magasabb vezetői megbízást, így 2026. július 14. napjától a főigazgatói feladatok helyettesítés útján történő ellátására szóló megbízása is megszűnt.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság elkötelezett abban, hogy a betöltetlen magasabb vezetői munkakörök nyilvános pályázat útján mihamarabb betöltésre kerüljenek – áll a bejegyzésben.

Mint ismeretes, a legtöbb kórházigazgatót még Pintér Sándor volt belügyminiszter nevezte ki azt követően, hogy sok intézményben leváltotta, vagy nyugdíjazta az igazgatókat.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház igazgatóját is leváltották

Fotó: Facebook

A poszt alatti kommentek között több is azzal foglalkozik, hogy a szombathelyi Markusovszky Kórház vezetőjét is el kéne távolítani pozíciójából, hiszen az egyik páciens felesége sokkoló, méltatlan állapotokról számolt be az intézmény falai közt.

De mindeközben itt már az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) teljes körű vizsgálatot indít a szombathelyi kórházban történtek miatt, sőt, az ügyben aztán a kórház is közleményt adott ki, közölték, hogy sajnálják, és belső vizsgálatot rendeltek el az eset valamennyi körülményének teljes körű tisztázása érdekében.

Hozzátették, ha a vizsgálat rendszerszintű problémákat tár fel, azokat ki kell javítani, és meg kell akadályozni, hogy hasonló eset bárhol az országban ismét előfordulhasson. Ezért az OKFŐ valamennyi irányítása alá tartozó kórház szakmai és ápolási vezetését arra kéri, hogy soron kívül vizsgálják felül a fokozott ápolási igényű betegek ellátását.