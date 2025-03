Zéró tolerancia: szigorítja a kormány a drogtörvényt, itt vannak a részletek

Horváth Lászlót március 1-jei hatállyal nevezték ki kormánybiztossá a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért. Feladata egy olyan akcióterv kidolgozása, amely a zéró tolerancia elvén alapuló kábítószer-szabályozást valósít meg a tárcákkal együttműködve. A hétfői tájékoztatón ennek első lépéseiről számolt be.

A Telex kérdésére, hogy a kormány beenged-e majd drogprevencióval foglalkozó civil szervezeteket, Horváth azt válaszolta, hogy erre vonatkozóan is rövidesen várható fejlemény.

A kormánybiztos kiemelte, hogy az új szabályozás szerint a szintetikus szerek használata is bűncselekménynek minősülne, nem pedig szabálysértésnek, mint jelenleg. Változás várható az elterelés, a rehabilitáció és a prevenció területén is. Hangsúlyozta, hogy az új megközelítés nem tesz különbséget a hagyományos és a szintetikus drogok között.

Kedden benyújtja a kormány az Országgyűlésnek az új, kábítószerüldözéssel kapcsolatos törvénycsomagot – jelentette be Horváth László drogügyi kormánybiztos hétfői sajtótájékoztatóján a Telex cikke szerint.

A kormány új, szigorúbb drogszabályozási törvénycsomagot nyújt be.

