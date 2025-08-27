Zöld jelzést kapott Brüsszelben a Richter új gyógyszere

Az Európai Bizottság forgalombahozatali engedélyt adott a Richter Gedeon Nyrt. bioszimiláris készítményére, amelyet a Bio-Thera Solutions Inc. fejlesztett ki, és a Richter USYMRO márkanéven fogja forgalmazni Európában – közölte a magyar gyógyszergyár a Budapesti Értéktőzsde honlapján szerdán.

A Bio-Thera és a Richter 2024 októberében kötött licenc- és kereskedelmi megállapodást a termékre vonatkozóan. A megállapodás értelmében a Bio-Thera felelős a termék fejlesztéséért és gyártásáért, míg a Richter kizárólagos jogokat szerzett a termék forgalmazására az Európai Unióban (EU), az Egyesült Királyságban, Svájcban, valamint egyéb, a szerződésben szereplő országokban – részletezték a közleményben. A készítménnyel hatékonyan blokkolhatók egyes krónikus gyulladásokban szerepet játszó immunrendellenességek kóros folyamatai.