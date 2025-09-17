Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

1p

Zöld jelzést kapott egy gyógyszer Brüsszelben – rengeteg nőnek segíthet

Egy rendkívül veszélyes betegséget kezelhet.

Az Európai Bizottság uniós forgalomba hozatali engedélyt adott a Zurzuvae nevű, zuranolone hatóanyagot tartalmazó gyógyszernek, amely a szülés utáni depresszió (PPD) kezelésére szolgál – közölte szerdán a testület.

Nehezen kezelhető és veszélyes állapot
Fotó: Depositphotos

A PPD a szülést követően jelentkező mentális egészségügyi probléma, amely tartós levertséggel, szorongással, fáradtsággal és a mindennapi működés nehézségeivel járhat. Súlyos és hosszan tartó is lehet, és negatív következményekkel járhat mind az anya, mind a gyermek számára.

Jelenleg nincs kifejezetten erre a betegségre engedélyezett kezelés, a szokásos antidepresszánsok pedig gyakran nem hatnak elég gyorsan. A mostani engedélyezés alapja az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) pozitív tudományos értékelése volt. A zuranolone előnye, hogy kéthetes kezelés után képes csökkenteni a szülés utáni depresszió tüneteit.

Egyre kevesebb klinikai gyógyszervizsgálat indul Magyarországon. Az Európai Unióban a korábbi hetedik helyről a kilencedikre csúsztunk vissza. Az Innovativ Gyógyszergyártók Egyesülete szerint fontos lenne ezt a helyezést megtartani, hiszen a klinikai vizsgálatok nemzetgazdasági szinten óriási bevételt jelentenek.

