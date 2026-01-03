1,7 milliárd forint egy 900 négyzetméteres luxusvilláért? Ez is megtörtént 2025-ben

4p
Az ingatlan.com összegyűjtötte az óév piaci legjeit.

Jelentős különbségekkel zárult a múlt év a lakáspiacon az ingatlan.com „leg”-eket felsoroló összeállítása szerint, amely az értékesítési idő alakulását is bemutatja településtípusonként. A 2025-ös év legemlékezetesebb tranzakciói jól szemléltetik a hazai ingatlanpiaci különbségeket.

Legolcsóbbak és legdrágábbak – több mint 1700-szoros különbség

Az év egyik legkiemelkedőbb eladása a fővároshoz köthető: egy Széchenyi-hegyen lévő 900 négyzetméteres luxusvillát 1,7 milliárd forintért hirdettek meg és két hónap után gazdára talált. A 9 szobás ingatlan 200 négyzetméteres wellness részleggel és egy nyolc autó befogadására alkalmas garázzsal is büszkélkedhet.

Az ingatlan.com kínálatában 2026-ra is maradtak különlegességek: a jelenlegi legdrágább eladó és beköltözhető lakóingatlan a 60 ezer négyzetméteres birtokon található több mint 3000 négyzetméteres és 15 szobás acsai luxuskastély, amely 4,62 milliárd forintos vételáron várja leendő tulajdonosát. 

A másik végletet képviselő legolcsóbb ingatlanok esetében már az egymillió forintos lélektani határ is soknak számított. A Csongrád-Csanád vármegyei Csanádpalotán januárban egy erősen felújítandó ház került új tulajdonoshoz 900 ezer forintért.

A sikeres értékesítésben – ami 53 nap alatt ment végbe – döntő szerepe lehetett annak, hogy a háztól a román határ és a Szeged-Arad autópályaszakasz öt perc alatt elérhető volt. A legolcsóbb eladott lakóingatlan esete is jól példázza, hogy Románia 2025 januári schengeni csatlakozása jelentős keresletet generálhatott a határ menti, kedvező árú ingatlanok iránt. A második legolcsóbb eladott ingatlan Nógrád vármegyei Etesen található, ahol kereken 1 millió forintért adtak el egy 100 négyzetméteres házat, amelyhez egy 1400 méteres telek is tartozik, így lényegében telekáron jutott hozzá az új tulajdonos.

Elszaporodtak a villámeladások is

A múlt évben számos villámeladás történt: Békés vármegyében, Vésztőn februárban egy 85 négyzetméteres ház kevesebb mint egy nap alatt talált vevőre 3 millió forintért. Júliusban pedig már vélhetően az otthon startos keresleti hullám is szerepet játszhatott abban a villámeladásban, amikor egy csongrádi 47 négyzetméteres panellakást a tulajdonosa kevesebb mint egy nap értékesített 24,5 millió forintért. A gyors eladások a korábbinál nagyobb arányban jellemezték 2025-öt: az ingatlan.com felületén eladottnak jelölt ingatlanok 4 százalékánál az eladási idő nem haladta meg a 3 napot, míg 2024-ben ugyanez az arány csak 2-3 százalék között mozgott. A tulajdonosok által értékesített ingatlanok közül több mint 200 olyan eladást regisztrált az ingatlan.com, ami egy nap alatt végbement.

Egyre magasabbak az árak
Fotó: DepositPhotos.com

Szintén érdekesség, hogy 2025-ben került pont az elmúlt időszak leglassabb eladásának végére is. A Nógrád vármegyei Szécsényben már 2017 óta hirdettek egy 200 négyzetméteres 7 szobás családi házat, amit 2025 márciusában sikerült értékesíteni 30 millió forintért.

Hány nap kellett 2025-ben az eladáshoz?

Az értékesítési idő országos átlagos átlagban 132 nap volt 2025-ben, szemben az egy évvel korábbi 136 nappal.

A leglátványosabb gyorsulást a fővárosi kerületek produkálták: az értékesítési idő a 2023-as 89 napról 2024-re 99-re nőtt az idő, de 2025-re jelentősen, 67 napra csökkent. Ez lényegében azt jelenti, hogy Budapesten jelenleg több mint egy hónappal gyorsabb az értékesítés, mint két évvel ezelőtt. ​A megyei jogú városokban és vármegyeszékhelyeken is hasonló, bár mérsékeltebb javulás következett be: a tavalyi 122 napos átlagot sikerült 99 napra visszaszorítani. A budapesti és nagyvárosi eladási idő gyorsulása egyértelműen a piaci élénkülést tükrözik.

Ugyanakkor kisebb településeken pont az ellenkező folyamat zajlott le. A városok esetében a hirdetési idő 2023-ban 120 nap volt, egy évvel később 166 napra nőtt, 2025-ben pedig 173 nap kellett az eladáshoz. Még látványosabb a lassulás a községekben, ahol az eladáshoz szükséges idő a 2023-as 133 napról egy évvel később 184 napra nőtt, a múlt évben pedig már meghaladta a 200 napot. Az ingatlan.com szakértői szerint a kisebb településeken növekvő eladási idő 16-24 százalékkal több eladott ingatlannal párosult. Ez pedig azt jelenti, hogy 2025-ben több ezer olyan ingaltan is gazdára talált, amit régebb óta hirdettek, ami az átlagos értékesítési idő növekedésével is együtt járt a kisebb településeken.

