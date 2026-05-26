3p

Mi lesz a privát vagyonokkal?

Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
Ne hozzon fontos döntéseket a legfrissebb információk nélkül!
Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Részletek és Early Bird jelentkezés >>

Ingatlan Ingatlan

Egy fizetésből fenntartani egy albérletet jelenleg még sok helyen nagy kihívás

mfor.hu

Az egészséges arány az lenne, ha egy háztartás jövedelmének csak harmada menne lakhatásra.

Javult a helyzet a korábbi évekhez képest, azonban a medián lakbérek még mindig jelentős tételt jelentenek a nettó fizetésekhez mérve – közölte az ingatlan.com kedden az MTI-vel. Az ingatlanhirdetési portál friss elemzésében a kiadó társasházi lakások medián bérleti díját vetette össze a márciusi, kedvezmények nélküli becsült nettó átlagbérekkel.

A közlemény idézte Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, aki elmondta: a budapesti albérletpiacon a 40-60 négyzetméteres lakások medián bérleti díja – a bérleti díjak középső értéke, amelynél ugyanannyi drágábbat találunk, mint olcsóbbat – a kedvezmények nélküli becsült nettó bér 41 százaléka. A korábbi években 44-50 százalék volt ez az arány, ami viszont nem jelenti azt, hogy a bérlők sokkal olcsóbbnak tartanák az albérleteket. Sőt még mindig komoly kiadást jelentenek különösen a fővárosban, hiszen a bérleti díjakon felül a rezsikiadások és a közös költség jelentős része is a bérlőt terheli. Az elemző kiemelte, a megfizethetőbb albérletpiachoz arra lenne szükség, hogy hosszú távon tartósan gyorsabban nőjenek a nettó bérek, mint a bérleti díjak. Az egészséges arány az lenne, ha egy háztartás jövedelmének csak harmada menne lakhatásra, ami egyben azt is jelenti, hogy egy fizetésből fenntartani egy albérletet jelenleg még sok helyen nagy kihívás.

Rámutattak, hogy Budapesten a kiadó 40-60 négyzetméteres társasházi lakások bérleti díjának középértéke 260 ezer forint, ami a kedvezmények nélküli becsült fővárosi nettó bér 41 százalékát teszi ki. A kerületek között jelentős a különbség. A legmagasabb arány az V. kerületben látható, ahol a 310 ezer forintos medián bérleti díj a budapesti becsült nettó bér 49 százalékának felel meg. A skála másik végén a XX. és XXIII. kerület áll, ahol a medián bérleti díj a budapesti nettó bér 33 százaléka. A vármegyeszékhelyek közül Debrecen és Nyíregyháza emelkedik ki: mindkét városban 44 százalékos a medián bérleti díj és a becsült nettó bér aránya. Debrecenben a 200 ezer forintos medián lakbér 450 023 forintos becsült nettó bérhez viszonyul, Nyíregyházán pedig a 170 ezer forintos medián bérleti díj áll szemben 385 824 forintos becsült nettó keresettel. A legalacsonyabb érték Békéscsabán látható, ahol a 105 ezer forintos medián bérleti díj a 381 781 forintos becsült nettó bér 28 százalékát teszi ki.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Magyarország hátát nézi Európa ebben a mutatóban, de nem lehetünk rá büszkék

Magyarország hátát nézi Európa ebben a mutatóban, de nem lehetünk rá büszkék

Nem az a kérdés, hogy Európa-szerte, így Magyarországon is lakhatási válság van, hanem az, hogy milyen lépéseket lehet tenni a megfizethető lakhatás elősegítése érdekében. A megoldási javaslatokról a III. Lakhatási-szakmai Fórumon egyeztettek hazai és nemzetközi szakértők.

Jól sült el az első pár hónap a Duna House számára

Jól sült el az első pár hónap a Duna House számára

A Duna House csoport az idei első negyedévet rekord eredményekkel zárta. A tisztított adó- és kamatfizetés, illetve amortizáció előtti nyeresége 22 százalékkal emelkedett, 1,6 milliárd forintra. Az adózott profitja pedig 50 százalékkal száguldott felfelé, 900 millió forintra.

Válogatósabbak lehetnek a bérlők, egyre nehezebb a lakáskiadók dolga

Válogatósabbak lehetnek a bérlők, egyre nehezebb a lakáskiadók dolga

Ilyen keveset nagyon rég lehetett keresni lakáskiadással Magyarországon.

Nagyon durván leuralta a lakáspiacot az Otthon Start

Nagyon durván leuralta a lakáspiacot az Otthon Start

Jelentősen élénkült a hazai lakáshitelezési piac 2025 októbere és 2026 márciusa között, amelyben meghatározó szerepet játszott az Otthon Start Program. Az új lakáscélú hitelkihelyezések 70 százaléka, több mint 1100 milliárd forint értékben ehhez a konstrukcióhoz kötődött – derül ki az MBH Jelzálogbank friss elemzéséből.

Már vidéken is 50 millióért mennek a panellakások

Már vidéken is 50 millióért mennek a panellakások

Nagyot szakíthattak azok a befektetők, akik tavaly vettek panellakást az ország nyugati részén: az elmúlt évben 30 százalékkal emelkedtek az árak. Ez többszöröse a kelet-magyarországi áremelkedésnek a panellakások piacán.

Mintha a lakáspiac is csak a választásokra várt volna, de mi történhet a Tisza kormányzása alatt?

Mintha a lakáspiac is csak a választásokra várt volna, de mi történhet a Tisza kormányzása alatt?

Látványos tempóvesztés látható a lakáspiacon, legalábbis ami az árak emelkedését illeti.

Újabb budapesti kerület fordítana hátat az Airbnb-nek

Újabb budapesti kerület fordítana hátat az Airbnb-nek

Társadalmi egyeztetésre bocsátja a Józsefvárosi Önkormányzat a rövidtávú szálláskiadás szabályozását tartalmazó javaslatcsomagját, amelynek célja a Airbnb korlátozása és átláthatóbbá tétele. 

Sokmilliós adósságot halmozott fel a cég, most a NAV értékesíti a bányatavát

Újabb érdekességekre bukkantunk a NAV árverésén.

Lázár János még utoljára hozott egy döntést

Lázár János még utoljára hozott egy döntést

5 és fél éves jogtiprás érhetett ezzel véget.

Hogy indult az év a lakáspiacon? Itt vannak az első tapasztalatok

Hogy indult az év a lakáspiacon? Itt vannak az első tapasztalatok

Tovább kúszhatnak felfelé az árak, de nem folytatódik az elmúlt években látott bőven kétszámjegyű, nem ritkán 20 százalék feletti drágulás.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026
Korszakváltás előtt a magyar kkv-k: kik lesznek a következő évek nyertesei?

Korszakváltás előtt a magyar kkv-k: kik lesznek a következő évek nyertesei? (x)
Magyarország jövője a Nemzeti Bajnok kkv-k kezében van

Magyarország jövője a Nemzeti Bajnok kkv-k kezében van


Az ország jövője a hazai kkv-szektor kezében van.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG