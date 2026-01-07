116 millió forintot kaszált a cég, most a NAV adja el az üres telkét

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) árverési oldalán sosincs hiány érdekességekből, ezúttal az ingatlanok közül válogattunk – cikkünk írásakor éppen 105-öt kínáltak eladásra. Ahogy azt korábbi cikkeinkben is megszokhatták, olyan tételekről van szó, amelyeket jellemzően különféle adótartozások és gazdasági bűncselekmények miatt foglaltak le.

Pusztaság Bodméren – becsérték: 35 millió forint

A Fejér vármegyei Bodmér semmilyen szempontból sem nevezhető világvárosnak, hiszen egy alig több mint 200 fős faluról van szó, az adóhivatal egyik figyelemre méltó árverése a község egyik kivett, beépítetlen területére vonatkozik.

A több mint 300 milliós árbevételből nem jutott a földterületet terhelő tartozásokra

Fotó: NAV Árverés

A NAV által művésziesre sikeredett fotóval megörökített füves ingatlan összterülete 8210 négyzetméter, a csatolt tulajdoni lap szerint a birtokos vállalkozás budapesti, főtevékenysége egyéb személyi szolgáltatás, és az Opten céginformációs adatbázisa szerint egyszerre két végrehajtási eljárás is folyik ellene, az egyik még 2024-ben, a másik pedig 2025 szeptemberében indult.

A cég üzleti eredménye rendkívül különösen alakult, 2023-ban ugyanis hirtelen óriási forgalmat bonyolított és több mint 342 millió forintos árbevételt akasztott le, 116 milliós profit mellett – mindezt úgy, hogy a megelőző években kizárólag veszteséget hozott a konyhára; ráadásul a 2024-es beszámolót még csak le sem adták.

Ennek fényében tehát nem meglepő, hogy a cég földterülete is a NAV eladásra szánt tételei közé került. A február 9-én induló árverésen a minimális licit 22,75 millió forint lesz, de az új tulajdonosnak fel kell készülnie arra is, hogy a pótlékokkal együtt több mint 35 millió forintos adótartozás is felgyűlt az ingatlanon.

Telephely és árok Debrecenben – becsérték: 195 millió forint

Nem véletlen, hogy külön említjük az árkot, a NAV által közzétett árverési lapon ugyanis méretre lebontva szerepel az is, a Debrecen külterületén fekvő, valamivel több mint 35 ezer négyzetméteres ingatlan részeként:

kivett/telephely: 13 977 négyzetméter,

kivett/árok: 2030 négyzetméter,

kivett/telephely: 19 290 négyzetméter.

Az alföldi nagyváros határában fekvő ingatlanon épület jelenleg nem áll, beépítésére azonban megvan az engedély, a tájékoztatás szerint lakóingatlan esetén 12 méter lehet az építmény magassága, a telek szálloda építésére is alkalmas. A szemmel láthatóan jelentős potenciállal rendelkező terület február 2-án kerül az adóhivatal kalapácsa alá, a minimális ajánlat 126,75 millió forint lesz. A reménybeli leendő tulajdonosnak azonban azzal is számolnia kell, hogy az ingatlanon óriási adótartozás gyűlt össze, több mint 81,1 millió forint.

Vajon meglátja valaki a fantáziát a beépíthető ingatlanban?

Fotó: NAV Árverés

Dunaszegi diszkó – becsérték: 101 millió forint

Szebb napokat is megélt, egykoron még Club Colorado néven futva a környék népszerű szórakozóhelyének számított ez a dunaszegi ingatlan, amely a 2000-es évek közepén még óriási bulik helyszíne volt a Kisalföld honlapján elérhető képgaléria szerint.

Régen nagy bulik helyszíne volt

Fotó: NAV Árverés

A régi diszkólégkörnek mostanra azonban leáldozott, január 10-én ugyanis a NAV árverésre viszi a Club Colorado még mindig nagy értékű épületét, amelyet a nosztalgiázni vágyó vevők 65,65 millió forintért szerezhetnek meg. Az ingatlanon az évek során jelentős tartozások gyűltek fel, az eljárás alá vont adózó mintegy 6,33 millió forinttal tartozik az adóhivatalnak, és a település önkormányzata felé is közel 1 millió forintot kell megtérítenie.