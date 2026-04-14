200 ezer forint alatt nagyon nehéz jó albérletet találni

Márciusban élénkült a magyarországi albérletpiac: országosan és a fővárosban egyaránt 1,6 százalékkal nőttek az átlagos bérleti díjak havi összevetésben – derült ki a KSH-ingatlan.com lakbérindex legfrissebb adataiból.

 

Az ingatlanhirdetési portál az MTI-nek kedden eljuttatott közleménye szerint éves szinten az országos lakbérek 7,3 százalékkal, a budapesti bérleti díjak 6,4 százalékkal nőttek. A közlemény idézte Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, aki elmondta a friss adatok alapján tempósabb drágulást hozott a március. Hiszen februárban országos szinten és Budapesten is 5,4-5,4 százalékos volt az éves áremelkedés.

Az ütemesebb bérleti díj emelkedése részben a tavaszi élénküléssel magyarázható, emellett az átlagkeresetek növekedése is felfelé húzza az albérletárakat.

A részletes márciusi adatok alapján közölték, a lakbérek havi összevetésben a régiók többségében szintén emelkedtek, de eltérő mértékben. A legnagyobb havi növekedést a Nyugat-Dunántúlon mérték, ahol 2,8 százalékkal emelkedtek a lakbérek, míg a legkisebb havi változás a Dél-Alföldön történt, ahol 0,8 százalékkal emelkedtek a lakbérek. Hozzátették, hogy éves alapon a legjelentősebb drágulás a Dél-Dunántúlt jellemezte, ahol 11,8 százalékkal nőttek a bérleti díjak az előző év azonos időszakához képest. Miközben a Dél-Alföldön 7,4 százalékos, Nyugat-Dunántúlon 7,1 százalékos, Észak-Magyarországon 7 százalékos emelkedést mértek.

Arra is kitértek, hogy Budapesten a legvisszafogottabb éves növekedés a budai hegyvidéki kerületekben (I., II., XII.) volt, ahol összesítve 4,1 százalékkal emelkedtek a lakbérek. Ezzel szemben a legnagyobb ütemű drágulás a budai oldalon a III., XI. és XXII. kerületet, a pesti oldalon pedig a X., XIII., XIV., XIX., XX. kerületet jellemezte, előbbiekben 8,8, utóbbiakban 6,7 százalékos volt az éves albérlet-áremelkedés tempója.

Balogh László a közleményben ismertette, hogy a márciusi drágulás ellenére a fővárosi medián bérleti díjak 255 ezer forintnál jártak április közepén, de zárul a bérletidíj-olló: 200 ezer forint alatt nagyon nehéz jó albérletet találni, 300 ezer forint felett pedig nagyon nehéz kiadni egy lakást. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a nagyvárosi albérletpiacokon a fizetőképes kereslet és az Otthon Start program is korlátot szab az albérletárak emelkedésének.

(MTI)

 

Nagyot fordulhat a lakáskiadók helyzete a Tiszával

Nem mindenki fog örülni, ha az előzetes ígéreteket tettekre váltja a győztes párt.

3000 lakás épülhet a budapesti Duna-parton

Kiemelt beruházás lett a Népszigethez tervezett építkezés, akár 56 méteres toronyházak is épülhetnek.

Lakást venne Budapesten? Vegyen egy mély levegőt, mielőtt ezt elolvassa!

Hiába nő a kínálat, az árak tovább menetelnek.

Elvitte az Otthon Start előnyét a lakások drágulása?

Aki nem lépett, az már rosszabbul jár? Kielemezték az Otthon Start hatásait és előnyeit.

Mégsem árverezi el a NAV az egykori szabadszállási laktanya épületeit

Egy bedőlt szakiskola és inkubátorház története.

A választási kampány még dübörög, a lakásbiztosítási most zárult

Véget ért a 2026-os lakásbiztosítási kampány, amelynek ideje alatt a lakásbiztosítással rendelkező ügyfelek a meglévő szerződésük évfordulójától függetlenül mondhattak fel a biztosítójuknak. A korábbi évekhez hasonlóan idén is megfigyelhető volt, hogy a kampány végén megnőtt a keresések és a szerződéskötések száma, sokan az utolsó napokra hagyták a váltással kapcsolatos teendőket. Az előző évhez képest viszont úgy tűnik, megkopott a kampány vonzereje, legalábbis erre utal, hogy 2025-höz képest a keresések és a szerződéskötések száma is megcsappant.

Balaton-part: első körben nem akadt vevő az MVM szállodájára

Az értékes balatoni ingatlanra március 25-ig lehetett licitálni, de nem érkezett be egyetlen ajánlat sem. A helyiek lakóparkos beépítéstől tartanak.

Megtudtuk, hogy mennyivel drágulhat idén az építkezés, és nem repesünk az örömtől

Kettészakadt Magyarország: a keleti országrészben jóval kedvezőbb áron lehet építőipari kivitelezőt találni, a Dunától nyugatra tapasztalt árszínvonal viszont már a nyugat-európai országok átlagát közelíti – hangzott el a Mapei Kft. sajtótájékoztatóján. 2026-ra fordulva tovább nőtt a szakemberhiány, pedig az építőipar gerincét adó állami beruházások már a harmadik éve hiányoznak a megrendelésekből. Az ágazat kilátásai ennek ellenére javultak, de az iráni háború itt is közbeszólhat.

Országszerte árverezik a 2022-ben bezárt postákat

A legnagyobb postás üdülő is eladó a Balatonnál, hiába akárták megmenteni a helyiek.

Közel 12 milliárdért eladták a Tungsram budapesti gyárát

Lezárult egy korszak: 11,9 milliárd forintos ajánlat érkezett a Tungsram újpesti gyárkomplexumára.

