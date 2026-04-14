Az ingatlanhirdetési portál az MTI-nek kedden eljuttatott közleménye szerint éves szinten az országos lakbérek 7,3 százalékkal, a budapesti bérleti díjak 6,4 százalékkal nőttek. A közlemény idézte Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, aki elmondta a friss adatok alapján tempósabb drágulást hozott a március. Hiszen februárban országos szinten és Budapesten is 5,4-5,4 százalékos volt az éves áremelkedés.

Az ütemesebb bérleti díj emelkedése részben a tavaszi élénküléssel magyarázható, emellett az átlagkeresetek növekedése is felfelé húzza az albérletárakat.

A részletes márciusi adatok alapján közölték, a lakbérek havi összevetésben a régiók többségében szintén emelkedtek, de eltérő mértékben. A legnagyobb havi növekedést a Nyugat-Dunántúlon mérték, ahol 2,8 százalékkal emelkedtek a lakbérek, míg a legkisebb havi változás a Dél-Alföldön történt, ahol 0,8 százalékkal emelkedtek a lakbérek. Hozzátették, hogy éves alapon a legjelentősebb drágulás a Dél-Dunántúlt jellemezte, ahol 11,8 százalékkal nőttek a bérleti díjak az előző év azonos időszakához képest. Miközben a Dél-Alföldön 7,4 százalékos, Nyugat-Dunántúlon 7,1 százalékos, Észak-Magyarországon 7 százalékos emelkedést mértek.

Arra is kitértek, hogy Budapesten a legvisszafogottabb éves növekedés a budai hegyvidéki kerületekben (I., II., XII.) volt, ahol összesítve 4,1 százalékkal emelkedtek a lakbérek. Ezzel szemben a legnagyobb ütemű drágulás a budai oldalon a III., XI. és XXII. kerületet, a pesti oldalon pedig a X., XIII., XIV., XIX., XX. kerületet jellemezte, előbbiekben 8,8, utóbbiakban 6,7 százalékos volt az éves albérlet-áremelkedés tempója.

Balogh László a közleményben ismertette, hogy a márciusi drágulás ellenére a fővárosi medián bérleti díjak 255 ezer forintnál jártak április közepén, de zárul a bérletidíj-olló: 200 ezer forint alatt nagyon nehéz jó albérletet találni, 300 ezer forint felett pedig nagyon nehéz kiadni egy lakást. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a nagyvárosi albérletpiacokon a fizetőképes kereslet és az Otthon Start program is korlátot szab az albérletárak emelkedésének.

