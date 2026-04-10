3000 lakás épülhet a budapesti Duna-parton

3000 új lakás épülhet a budapesti Népszigetnél, a kormány kiemelt beruházássá nyilvánította a projektet csütörtök éjjel az Otthon Startra hivatkozva. Az ilyen beruházásoknak kevesebb kerületi, vagy budapesti településrendezési szabálynak kell megfelelnie.

Az épületek tervezett 56 méteres magassága azt jelenti, hogy a tető feljebb érhet, mint az újpesti Metrodom lakópark 17 emeletes házai, illetve több fővárosi templomnál is magasabbak lesznek.

Vitézy Dávid, a budapesti Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság elnöke elfogadhatatlannak tartja, hogy a tervezett lakóparkhoz nem tartoznak közlekedési fejlesztések. Azt is kifogásolta közösségi oldalán, hogy megszüntették a Fővárosi Önkormányzat, illetve a XIII. és a IV. kerületi vezetés hatásköreit. Az önkormányzatok tehát hiába kérnének közmű- vagy infrastruktúra-fejlesztést a beruházótól, a projekt kiemelt státusza miatt ez nem lesz kötelező.