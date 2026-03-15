416 millió forinttal tartozik, most a NAV árverezi el a szeszfőzdét a hátsó kertben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) rendszeresen elárverez olyan ingatlanokat, amelyeket felgyülemlett adó- és köztartozások kapcsán foglaltak le. Ahogy azt árverési cikkeinket rendszeresen követő olvasóink megszokhatták, országszerte találni ilyeneket, ezeket sokszor több tízmilliós, esetenként pedig akár százmillió feletti adósságok miatt próbálja meg elárverezni a hatóság. Cikkünk írásakor éppen 148 tételt várakozott eladásra, ezek közül válogattunk.

Udvari szeszfőzde Zalaszabaron – becsérték: 40 millió forint

Egy családi házat és melléképületét küldi kalapács alá április 20-án az adóhatóság, a leírás szerint a szeszfőzdeként funkcionáló, a lakóháznál feltűnően jobb állapotban lévő ingatlan berendezését külön árverezik el. A két épület együttes becsértéke azonban 40 millió forint, a leendő új tulajdonos számára a nyitólicit 30 millió forint lesz.

Az ingatlan céges háttere rendkívül furcsa, mivel az árverési hirdetményben tulajdonosként megjelölt, főtevékenysége szerint „vegyes termékkörű nagykereskedelemmel” foglalkozó, Zalaegerszegre bejegyzett vállalkozás az Opten céginformációs adatbázisa szerint stabilan működik, a 2024-es évben értékesítésből 311 milliós bevétele származott, 42,5 millió forintos adózott eredmény mellett. Kötelezettségei 51 millió forintra rúgtak, ami bár nem kevés pénz, nem sokkolóan magas.

Mindez annak fényében különösen érdekes, hogy a cégjegyzék szerint jelenleg még nincsen érvényben eljárás a vállalkozás ellen, a NAV azonban a hirdetmény szerint már foganasította a folyamatot. Az egykori szeszfőzde nem véletlenül végezte a hatóság karmaiban, hiszen a licitoldal szerint brutálisan magas, a cég 2024-es beszámolójában szereplő kötelezettség sokszorosának megfelelő, 416,9 milliós adótartozást próbál behajtani a hivatal.

A szeszfőzde épületére óriási adósság terhelődik

Fotó: NAV Árverés

Sportöltöző Gyenesdiáson – becsérték: 67,32 millió forint

Egy felújított, alapvetően jó állapotú sportöltöző többségi tulajdonát árverezi el április 26-án a hatóság, mivel az épület részben önkormányzati, részben egyesületi tulajdon.

A 11/20-ados, eladandó részesedés az árverési hirdetmény szerint a gyenesdiási Kinizsi Sportkör tulajdonában van, amely jelentős adósságai miatt került bajba, a dokumentum szerint összesen több mint 103 millió forinttal tartozik a Magyar Labdarúgó Szövetségnek. A zaol.hu 2025 júliusában írt az egyesület megszűnéséről, amely a 2024-2025. évi bajnokságban a 12. helyen végzett a vármegyei futball I. osztályban. A cikk szerint a sportegyesület „adminisztrációs okok miatt – NAV-igazolás hiányában” nem tudott érvényes nevezést benyújtani. A gyenesdiási sport rajongóinak azonban nem kell kétségbeesni, a cikkben is szereplő Gyenesdiás FC bejegyzése megtörtént, az új egyesület honlapja szerint most a sporttelep felújításával foglalatoskodnak.

Amennyiben mindig is egy részben önkormányzati tulajdonban lévő sportöltözőre vágyott, úgy az árverésen tehát megvásárolhatja azt, a nyitólicit 43,75 millió forint lesz.

Egy láthatóan felújított öltözőről van szó

Fotó: NAV Árverés

Egy zöld mező Sümegen: becsérték: 18,2 millió forint

12 971 négyzetméteres ez a füves, fás terület Sümeg határában, amelyet április 10-én próbál majd meg eladni az adóhivatal – a minimális ajánlat 11,8 millió forint lesz.

Az önmagában csak valóban egy méretes mezőnek tűnő, beépítetlen terület a tulajdonos cég adósságai miatt vált érdekessé, ugyanis különböző jogcímeken összesen több mint 142 millió forinttal tartozik a pótlékokkal kiegészítve. A legnagyobb, közel 120 millió forintos tételt a NAV felé fennálló adótartozások adták, de a Miniszterelnökség GFP Jogi és Módszertani Főosztálya felé is egy több mint 23 millió forintos tétel áll fent. A tárca szervezeti ábrája szerint ez a főosztály a gazdaságfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár, valamint az Európai Uniós fejlesztésekért felelős államtitkár fennhatósága alá tartozik, így az ezen a jogcímen fennálló tartozás feltehetőleg valamilyen kapott, azonban fel nem használt, vagy helytelenül felhasznált kormányzati támogatásnak felel meg.

Egy egyszerű mezőnek tűnik, ám komoly adósság terheli

Fotó: NAV Árverés

A terület tulajdonosa egy pécsi, ingatlan-adásvétellel foglalkozó cég, amelyet még 2012-ben alapítottak, és amely ellen 2019 óta kisebb megszakításokkal eljárást folytat több közjegyző (ezek feltehetőleg magánjogi, például ki nem fizetett számlákat érintő tartozások) és az adóhivatal is. A vállalkozás jellemzően 60 és 120 millió közti árbevétel mellett pármilliós profitokat termelt az évek során, adósságai viszont évek óta több mint 200 millió forintra rúgnak – fedezésükre a 100 millió forintos saját tőke csak részben lenne elegendő.

A Codwig Kft. a NAV hivatalos szégyenlistáján is szerepel, amelyre a 180 napon túli, 100 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkező, nem magánszemély adózók kerülnek fel – a 33. helyen tűnik fel a bajba került vállalkozások közt.