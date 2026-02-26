44 négyzetméter 60 millió felett – elszálltak a debreceni lakásárak

Debrecen újlakás-piaca rendkívüli árrobbanáson ment keresztül az elmúlt években – mondta a Duna House vezető elemzője, Szegő Péter a Privátbankárnak. A lakásárak országos összevetésben is kiemelkedőek: a két északi városrészben, Nagyerdőn és az Egyetemvárosban 1,57 millió forint az átlagos négyzetméterár.

Az új lakások piacán a Nagyerdő mellett a debreceni Belvárosban is megtalálható a prémium kategória. A Duna House-tól megtudtuk: a négyzetméterenként 1,6–2,3 millió forintos ársáv elsősorban a készpénzes vagy magas jövedelmű vevőket vonzza.

„A külsőbb városrészekben – például Tócóvölgyben, Epreskertben, Homokkertben – a fejlesztők tudatosan 1,4–1,5 millió forint közé pozicionálják áraikat, hogy megfeleljenek a támogatási feltételeknek. A gyakorlatban tehát az Otthon Start valóban plafonként működik a tömegszegmensben, miközben a prémium kategória már levált erről a korlátról” – mondta Szegő.

Jelenleg több száz új lakás között lehet válogatni: a 4-es főút mentén sorakoznak az építkezések, és a repülőtér mellett is átadnak hamarosan egy 500 lakásos lakóparkot. Az új építésű lakások többsége 41-53 négyzetméteres, kétszobás és erkélyes. Például, a pályaudvarhoz közeli Homokkertligetben

a több tucatnyi 44 négyzetméteres egyenlakást 62-63 millió forintért hirdetik.

Ennek a lakóparknak a második ütemét jövőre adhatják át.

Az új, vagy újszerű állapotú lakások a befektetők figyelmét is felkelthetik: az ilyen lakásokra szűkítve az átlagos havi bérleti díj 350 ezer forint Debrecenben. Szegő azt is elmondta a Privátbankárnak, mekkora arányban vannak befektetők a debreceni piacon, és melyik városrészben van az Otthon Start-kompatibilis kínálat gócpontja. Cikkünkből pedig az is kiderül, milyen változások várhatók a Debrecen 2030 fejlesztési terv hatására.

A Klasszis Médiához tartozó laptársunk, a Privátbankár hetente jelentkező rovata, a Mennyit ér az ingatlanom? cikkei ezen a linken érhetők el, a Debrecenről szóló részt pedig ide kattintva olvashatja.