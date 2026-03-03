3p
Ingatlan NAV NAV-árverések

71 millió forint adósságot halmozott fel, most a NAV árverez el egy egész műhelysort

Kollár Dóra

Újabb ingatlanérdekeltségek kerülnek kalapács alá.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) árverési oldalán mindig akadnak érdekességek. Az e rovatunkat követő olvasóink már megszokhatták, hogy a licitmeghirdető oldal egy igazi aranybánya, a hatóság rendre ínyencségeket visz kalapács alá. Az eladó telkeket, épületeket jellemzően különféle adó- és köztartozások és gazdasági bűncselekmények miatt foglalták le. Összeállításunk készítésekor éppen 160 ilyen ingatlant hirdettek meg, ezek közül válogattunk.

Kocsma Cserénfán – becsérték: 19,2 millió forint

Az aprócska, alig több mint 200 fős, Somogy vármegyei Cserénfán szebb napokat is megélt az egykori Cserénfai Betérő, a közel 160 négyzetméteres cégnek azután keres új tulajdonost az adóhivatal, hogy a 2002-es alapítású működtető vállalkozásnak 2018 óta többször is meggyűlt a baja a hatósággal, 2025 márciusában pedig le is foglalták a tulajdonrészt. A nyugdíjközeli korú magánszemély által tulajdonolt vállalkozás üzleti évei meglehetősen furcsán alakultak: 2021-ben hosszú inaktivitás után kezdett újból bevételt generálni, ez nagyjából 1 millió forintra rúgott évenként, pár százezres mínuszban történő zárás mellett. A 2023-as év viszont hirtelen sikersztorit hozott a cégnek, árbevétele a semmiből 18,1 millió forintra emelkedett, az évet pedig 11,4 millió forintos profittal zárta.

A falu szívében, a községházával szemben álló épületben egy új tulajdonos megláthatja a fantáziát, az árverés március 9-én indul, a nyitólicit 12,48 millió forint lesz – az épületen az évek folyamán több mint 12,1 millió forintos tartozás gyűlt fel a NAV felé.  

Üzletház Aszódon – becsérték: 150 millió forint

Négy üzlethelyiség működik ebben az aszódi házban, egy szépségszalon felett egy edzőterem várja a látogatókat. A NAV árverési listájára a tulajdonos cég adósságai miatt került fel az ingatlan, a licit március 20-án indul, és az érdeklődőknek legalább 97,5 milliós árral kell számolnia – a felgyűlt adótartozás 28,8 millió forint.

A nem magyarországi lakcímű tulajdonos cégét még 2011-ben jegyezték be, tevékenységi körei az Opten céginformációs adatbázisa alapján pedig arra utalnak, hogy mind a fodrászat, mind az edzőterem működtetése is a vállalkozáshoz tartozik. Az adóhatósággal 2024-ben gyűlt meg a cég baja, sikeresnek azonban korábban sem volt nevezhető, bár legjobb éveiben az árbevétel 60 millió forint felett mozgott, profitot csak egyetlenegyszer, 2022-ben hozott, mintegy 729 ezer forint értékben.

Műhelysor Komlón – becsérték: 59 millió forint

Előfordult már korábbi cikkeinkben is, hogy egy adós több ingatlanérdekeltségét is egyszerre küldi kalapács alá a NAV. Március 6-án azonban ez a megszokottnál is nagyobb tételben történik majd, ugyanis egy teljes komlói műhelysor épületrészein próbál túladni a hatóság, külön árveréseken meghirdetve, összesen 59 millió forintos becsértékkel. A leírások szerint többek közt egy lakatosműhely is működött itt más ipari munkákat végző létesítmények mellett.

A tulajdonos cég nagyon komoly adó- és köztartozást halmozott fel, több mint 71 millió forint értékben, ezért döntött az árverés lefolytatása mellett a hivatal. A 2011-es alapítású vállalkozás fő tevékenysége „üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás”, és 2022 óta gyakorlatilag folyamatosan végrehajtási eljárás alatt áll.

A 2024-es évre vonatkozó beszámolót nem adták le, előtte azonban két olyan év is akadt, amikor 30 millió forint feletti árbevételt tudott bonyolítani, 2023-ban viszont ennek ellenére is durva, köze 29 millió forintos veszteséggel zárta az évet.

