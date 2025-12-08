4p

Ingatlan Ingatlan NAV-árverések

82 millió forinttal tartozik a bedőlt pálinkaház – most megvásárolhatja a NAV-tól

Kollár Dóra
Kollár Dóra

Az adóhivatal ingatlanárveréseiben kutakodtunk.

A megszokottnál is érdekesebb ingatlanokra bukkantunk a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) árverési oldalán. Ahogy azt olvasóink mostanra megszokhatták, az eladó telkeket, épületeket jellemzően különféle adótartozások és gazdasági bűncselekmények miatt foglalták le, összeállításunk készítésekor éppen 110 ilyen ingatlant hirdettek meg, ezek közül válogattunk.

Pálinkafőzde Tiszadorogmán – becsérték: 157 millió forint

A NAV árverési oldalán szereplő üzem szemmel láthatóan jó állapotban van: ez annak fényében egyáltalán nem meglepő, hogy a képeken is szereplő tábla szerint a Széchenyi Terv 2020 keretében valamivel több mint 400 millió forintos támogatást kapott a tulajdonos „pálinkafőző felújítása Tiszadorogma településen” jogcímen.

Jelentős támogatást kapott a szárnyait bontogató pálinkafőzde
Jelentős támogatást kapott a szárnyait bontogató pálinkafőzde
Fotó: NAV Árverés

A pálinkaházat, amelynek neve még szerepel a homlokzaton, mostanra szinte teljesen kiradírozták az internetről. Az internetes archívumszolgáltató Wayback Machine utoljára 2023 decemberében rögzítette még működőképes formában honlapját, a vállalkozás ekkor így mutatta be pálinkáit:

„Büszkék vagyunk arra, hogy a hazai gasztronómia egyik – ha nem a leginkább – ismert termékével foglalkozhatunk. (…) gyártási folyamatainkhoz a legkorszerűbb berendezéseket, alapanyagként a legízesebb magyar gyümölcsöket, kollégáinknak tapasztalt, sokat látott főzőmestereket alkalmazunk.”

A pálinkaház működtetésére a magánszemély tulajdonosi kör még 2022 decemberében próbált meg egy, az épületen feltüntetett névvel azonosan elkeresztelt céget bejegyeztetni, ám ezt az Opten céginformációs adatbázisában is fellelhető végzés szerint a Miskolci Törvényszék visszadobta, miután a NAV nem volt hajlandó megállapítani a cég adószámát.

Az épület jó állapotban van
Az épület jó állapotban van
Fotó: NAV Árverés

Az üzemeltetést így végül ellátó, a honlapon is feltüntetett cég jelenleg is létezik, és bejegyzett fióktelepének címe megegyezik az adóhivatal által az árveréshez mellékelt lokációval. A vállalkozás 2022, illetve 2024 óta végrehajtási eljárás alatt áll, árbevétele 2020 óta nincs, a 2024-es évet viszont közel 120 millió forintos mínuszban zárta.

Az igencsak szövevényes hátterű pálinkafőzdét a NAV január 12-én viszi árverésre, a nyitólicit 100 millió forint lesz; a leendő tulajdonosnak azonban egy rejtett költséggel is számolnia kell, az adóhivatal feljegyzése szerint ugyanis a tulajdonos több mint 82 millió forinttal tartozik egy „EU tagállam” felé – ez feltehetőleg a felújításra felvett EU-s pénzekből visszafizetendő hányad.

Külön érdekesség, hogy miközben a NAV hamarosan megpróbálja eladni az üzemet, a tulajdonos is árulja azt, az ingatlan.com oldalán viszont jóval borsosabb az árcédula: 450 millió forintért vásárolható meg a hirdetés szerint.

Bánya Kővágóörsön – becsérték: 67,15 millió forint

Másodjára próbál meg túladni az adó- és vámhivatal a kővágóörsi bányán, ami augusztusi cikkünkben még lényegesen magasabb, 79 millió forintos becsértékkel szerepelt, így azonban nem kelt el. Érdekesség, hogy az ingatlan státusza is változott – míg a NAV korábbi leírása szerint nem üzemelt anyagbányaként, most így jellemezték az árverési leírásban:

„az ingatlan anyagbányaként üzemel, többnyire fákkal benőtt terület.”

A legújabb árverési kört január 23-án indítják, a minimálisan ajánlható ár 43,64 millió forint lesz, a leendő tulajdonosnak azonban érdemes figyelnie, ugyanis az ingatlan nem tartozásmentes, mintegy 3,43 millió forint befizetendő az adóhivatalnak.

Képgaléria

Fotó: NAV Árverés

Kocsma és „night club” Beleznán – becsérték: 6 millió forint

Az alig 600 fős lakosságú, Zala vármegyei település, Belezna szívében áll ez a sokat rejtő, ám külsőre visszafogott épület, amelynek berendezése az árverési tájékoztató szerint nem tartozik az eladásra kínált épülethez – a leendő tulajdonosnak pótolnia kell azt.

Ahogy az képeinken is látszik, a hivatalos leírás szerint „kivett áruháznak” minősülő létesítményben csocsóasztal, bárpult és kényelmes székek mellett egy táncosrúd is biztosította a jó hangulatot a betérő vendégek számára.

Aki fantáziát lát benne, annak az árverés január 10-én indul, a kezdőlicit pedig 3,9 millió forint lesz.  Az épület új gazdájának azonban azzal is számolnia kell, hogy a NAV felé közel 500 ezer forintos adótartozás áll fenn.

Képgaléria

Fotó: NAV Árverés

