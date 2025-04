A CSOK Plusz igénylőknek fájhat majd igazán a kormány terve

Egyes települések túlnépesedése, arculatának, „önazonosságának” elvesztése komoly vitákat kavart az utóbbi időben. A kormány válaszként társadalmi egyeztetésre bocsátott egy jogszabálytervezetet, ami a helyi önkormányzatok számára biztosítana széles lehetőséget a probléma megelőzésére, kezelésére.

Hatalmat kapnának a helyi önkormányzatok

A tervezet alapján a helyi önkormányzatok korlátozhatják, tilthatják az ingatlanszerzést, lakcímbejelentést, abban az esetben, ha a helyi lakosok száma elér egy előre meghatározott küszöbszámot. (Ez limit nem lehet kisebb, mint amennyien a jogszabály életbelépésekor az adott településen éltek.)

Ezen intézkedések jelentősen felboríthatják az adott települések, régiók lakáspiacát. Navracsics Tibor ezért már azt is bejelentette, hogy az ingatlanszerzéssel kapcsolatos korlátozás ki is kerülhet a végleges jogszabályból. Ugyanakkor a lakcímbejelentés szigorítása, feltételhez kötése, tiltása is komoly gondokat okozhat azok számára, akik valamilyen lakástámogatással vásárolnának a kérdéses településen ingatlant – hívja fel a figyelmet a Bankmonitor összefoglalója.

A CSOK Plusz, Falusi CSOK esetében ugyanis feltétel, hogy a család a támogatással érintett ingatlanba költözzön és ott éljen életvitelszerűen legalább 10 évig. Ezen előírás megsértése esetén a családnak vissza kell fizetnie büntetéssel növelten a kapott támogatást, kamattámogatást. Illetve a támogatott hitel a továbbiakban érdemben magasabb kamat mellett ketyegne tovább.

A CSOK Plusz esetében a 3 százalékos kamatszint felemelkedne a jelenlegi állapotok szerint 7,88 százalékra. Egy 30 millió forint összegű, 20 éves futamidejű kölcsön esetében havi szinten durván 82 ezer forinttal emelkedhet a havi törlesztőrészlet emiatt. E mellé jönne még egyszeri tételként az addig kapott támogatás rendezése is, a tét tehát óriási.

Ez a változtatás még csak egy tervezet, de a jelenlegi állapotok alapján azt mindenképpen érdemes tudni, hogy ott lehet a közeljövőben bármilyen gyakorlati hatása, ahol a népesség jelenleg emelkedik. (Jellemzően a budapesti agglomeráció, a Balaton és a Velencei tó környéke lehet érintett.)

