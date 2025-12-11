A feje tetejére állította az Otthon Start a lakáspiacot

4p
Változtak a lakáskeresők preferenciái és a hitelfelvétel módja az Otthon Start hitelnek is köszönhetően: népszerűbbek lettek a vármegyeszékhelyek, és sokan szeretnék a vételár 81–90 százalékát hitelből fedezni. Az új hitel iránt érdeklődők kétharmada az olcsóbb lakásokat keresi, de egyötödük 100 millió forintnál is többet költene új otthonára. Többek között ezek derülnek ki a CIB Bank megbízásából készített reprezentatív felmérésből.

A szeptember elejétől elérhető kedvezményes Otthon Start hitel átrajzolta a lakáshitel-piacot: új, a lakásvásárlást korábban elérhetetlennek tartó érdeklődők is megjelentek a színen, akik a korábbi vásárlókhoz képest eltérő preferenciákkal rendelkeznek – ezek a tendenciák jól kirajzolódnak a CIB Bank megbízásából végzett felmérésből.

Az érdeklődők fele adóstárssal vágna bele
Fotó: DepositPhotos.com

A lakásvásárlás témában idén tavasszal szintén a CIB Bank megbízásából készült felmérés adataival összevetve kiderül például, hogy csökkent az agglomeráció és a kistelepülések népszerűsége, és ezzel párhuzamosan 5-5 százalékkal nőtt azok aránya, akik a fővárosban (27 százalékra) és a vármegyeszékhelyeken (25 százalékra) keresnek ingatlant, a kisvárosok népszerűsége pedig ennél is jobban, 8 százalékkal emelkedett (20 százalékra). Az Otthon Starttal vásárlást tervezőkre még inkább jellemző a tendencia: 41 százalékuk nézelődik a vármegyeszékhelyeken, miközben egyharmaduk jelenleg kistelepülésen él. Ez azt jelzi, hogy változott az a tavasszal azonosított trend, amely szerint a városokban élők az átlaghoz képest nagyobb arányban kerestek ingatlant a kistelepüléseken.

Némileg módosult a keresett ingatlanok preferált vételára is: míg tavasszal az érdeklődők 45 százaléka keresgélt a 20-50 millió forintos ingatlanok között, addig ősszel már csak a vásárlók 39 százaléka nézelődött ebben a sávban. De ha az Otthon Starttal vásárlókat nézzük, ők elsősorban az olcsóbb ingatlanokat keresik: 65 százalékuk jelölte meg a 20–50 millió forintos vételárat célként. Ugyanakkor érdekes, hogy bár általánosságban is nőtt a 100 és 200 millió forint között keresgélők aránya (a tavaszi 2 százalékról 10 százalékra), az Otthon Starttal vásárlók itt is nagyobb arányban képviseltetik magukat: 21 százalékuk keresi új otthonát 100 és 200 millió forint között.

 

Az adatokból az is kiderül, hogy az Otthon Startban gondolkodók egy jelentős része az átlaghoz képest kisebb önerővel rendelkezik: 32 százalékuk tervezi a vételár 81–90 százalékát hitelből fedezni (az összes megkérdezettre jellemző átlag 14 százalékhoz képest). A kisebb önerőre, bizonytalanabb anyagi háttérre utalhat az is, hogy az Otthon Start hitelt igénybe vevők valamivel több mint a fele adóstársat is bevon az ügyletbe: 47 százalékuk a házastársat, 8 százalékuk pedig az egyik szülőt. Emellett majdnem minden második érdeklődő nem kombinálja más állami támogatással az Otthon Startot, de figyelemre méltó az a tény is, hogy 14 százalékuk nem is tudta, hogy mellette másféle állami támogatást, kedvezményt is igénybe vehetne.

„Mind a felmérés adataiból, mind a hozzánk forduló érdeklődők jelzéseiből egyértelmű, hogy ügyfeleink igényei sokfélék, ahogyan a lakásvásárlás közben szóba jöhető támogatási, hitelfelvételi lehetőségek is. Ezért hangsúlyt fektetünk arra, hogy mindenki a számára legmegfelelőbb konstrukcióban vásárolhassa meg álmai otthonát. Ezt szolgálja az előzetes minősítésre vonatkozó szolgáltatásunk is, amelynek keretében már az ingatlankeresés előtt kiderítjük, hogy ügyfeleink pontosan mekkora összeggel tervezhetnek” – emelte ki Kói Tibor, a CIB Bank Lakossági Hiteltermékek vezetője.

 

 

 

 

