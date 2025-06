A hódmezővásárhelyi zsinagóga résztulajdonosa lehet a Mazsihisz

A közgyűlés továbbá határozatot fogadott el arról, hogy Márki-Zay Péter illetménye mintegy három millió forintra emelkedik, emellett a politikust az illetmény 15 százalékának megfelelő költségtérítés is megilleti. Gyöngyösi Ferenc alpolgármester illetményét a polgármesteri 80, Berényi Károly tiszteletdíját a polgármesteri járandóság 30 százalékában állapították meg. A képviselők tiszteletdíja a polgármesteri illetmény 10 százaléka.

Márki-Zay Péter (MMM) polgármester a napirend előtt elmondta, megállapodás született az önkormányzat és a Hódmezővásárhelyi Ótemplomi Református Egyházközség között az Aranyossy Ágoston Református Óvoda, Általános Iskola és Szakiskola által igénybe vett Szék utca 3-5. alatti épület, illetve a Petőfi utca 6. emeletének – ahol a Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola néhány tanterme van – használatáról. A politikus hangsúlyozta, az önkormányzat továbbra is nyitott arra, hogy eladja az ingatlanokat az egyházközségnek.

