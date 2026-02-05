4p
A kereslet és az árak is az egekbe szöktek az Otthon Start után

Az egyébként is gyors ütemben változó szektort a szeptemberben életbe lépő Otthon Start program bolygatta meg még inkább.

Magyarország népszerű online piactere, a Jófogás az elmúlt fél év adatait összesítve vizsgálta meg, hogyan reagált a piac az új kormányzati programra a  platform hirdetései alapján. Jól megfigyelhető, hogy nagy érdeklődés jellemezte a lakosságot, hiszen az érintett ingatlanok iránt drasztikusan nőtt a kereslet augusztus-szeptember folyamán, melyet az árak is szorosan követtek.

Az elmúlt fél év ingatlantérképe

A legtöbb eladásra kínált ingatlan Pest megyei, innen összesen 4940 hirdetést töltöttek fel a Jófogás felületére az elmúlt hat hónapban. Budapestet nézve a XIII. kerületben a legnagyobb a választék: mind kiadó, mind eladó ingatlanokból itt található a legtöbb. A többi régió kiadó ingatlanait tekintve Hajdú-Bihar megye vezet az élen, 398 új hirdetéssel.

Áremelkedés és augusztusi csúcskereslet 2025-ben
Az ingatlanok négyzetméterárát egyértelműen az V. kerület, vagyis a budapesti belváros vezeti: kiadó esetén 10 ezer, míg eladó ingatlanok esetében közel 2,5 millió forint átlagos négyzetméterárral szembesülhettek az érdeklődők. Azok, akik inkább vidéken kerestek eladó ingatlant, Somogy vármegyében találkozhattak a legmagasabb négyzetméterárakkal, melyek 1 millió forint felett alakultak.

Így szólt közbe az Otthon Start program

Az alapból is dinamikusan változó hazai ingatlanpiacot a szeptemberben induló Otthon Start program bolygatta meg igazán, amely a platform adataiból is egyértelműen visszatükröződik. Július közepén jelentette be hivatalosan a kormány a fix 3 százalékos hitel indulását, és a hónap utolsó napján közölték a részleteket, a pontos igénylési feltételekkel együtt. Ez szemmel láthatóan felkeltette a lakosság figyelmét, hiszen augusztusban átlagosan másfélszer több hirdetést tekintettek meg, mint az év hátralevő hónapjaiban, ezek közül is a családi házak vonzották a legtöbb érdeklődőt. A program által nem érintett ingatlanok – például garázsok, irodák, üzlethelyiségek – megtekintésének száma szinte végig állandó maradt. 

 

A program híre tehát jelentős kiugrást okozott augusztusban. Sokan kezdték el nézegetni a kínálatot, azonban ez viszonylag hamar alábbhagyott. Hasonló tendencia figyelhető meg a kapcsolatfelvételek számában: rengetegen érdeklődtek lakások és családi házak iránt augusztus-szeptember hónapban, majd ezek száma is mérséklődött. Ugyanakkor a tavalyi időszakhoz képest néhány százalékkal így is nagyobb volt a kereslet ezekre az ingatlanokra. 

A kínálati oldalon is jelentős változások történtek – egyrészt a program hírére, másrészt az emiatt megugrott keresletre reagálva követték az árazást és többen is a saját ingatlanuk meghirdetése mellett döntöttek, még az Otthon Start elindulása előtt. A kínálat a felújított és jó állapotú ingatlanok esetében nőtt a leginkább. A híreken felbuzdulva jól látszott, hogy az addig megszokott piaci ár felett bocsátották áruba az ingatlanokat: a program feltételeinek megfelelő lakások átlagára 6, míg a házaké 9 millió forinttal emelkedett hónapról hónapra decemberig.

Mi a helyzet a bérlőkkel?

A Jófogás adatai szerint a kiadó ingatlanok ára is tovább növekedett, a bérleti díjak azonban nagy különbséget mutatnak térségenként. A fővárosban élőknek kell legmélyebben a zsebükbe nyúlniuk, hiszen itt 300 ezer forint felett van a meghirdetett bérlemények átlagára. Budapesten belül az II. kerület vezet 510 ezer forinttal, ezt követi az V. 439 ezerrel, harmadik helyen pedig az XII. kerület áll, 414 ezer forintos átlagárral. Azok, akik alacsonyabb áron keresnek albérletet, a XIX., a XX. és a XXI. kerületben tehetik meg a legolcsóbban, ahol 170-200 ezer forint között mozog az átlagos bérleti díj.

A többi régiót tekintve a legdrágább vármegyék Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén, valamint Pest, ahol 250 ezer forint feletti az átlagár, amivel Budapest után a legdrágább régió. Az ország legolcsóbb megyéje Békés 123 ezer forinttal, nem sokkal követi Nógrád, a harmadik legalacsonyabb árú pedig Zala, 138 ezer forintos átlagárral.

Eláraszthatják az új lakások a budapesti lakáspiacot

De mekkora lesz a drágulás? Friss adatok a fővárosi újlakás-kínálat alakulásáról?

Elkapkodják a panellakásokat, de a házakat már nehéz eladni

Nagy az értékesítési időbeli különbség.

Elfogytak az állampapírpénzek, elfogytak a vevők is a lakáspiacról

2026 januárjában eltérő pályára került a kereslet és a kínálat a magyar lakáspiacon. Az ingatlan.com friss adatai szerint a kereslet összességében visszafogottabbá vált, de ezen belül az új és a használt ingatlanok iránti igények nagyon eltérő képet mutatnak. A friss kínálat pedig a kertes házak és társasházi lakások dimenziójában mutat teljesen eltérő trendet.

Lesújtó állapotban vannak a magyar lakóházak, semmire sem elég a rezsicsökkentés

Magyarország lakóingatlan-állományának jelentős része energetikailag korszerűtlen – derül ki a legújabb MBH Indexből. Az MBH Jelzálogbank elemzése szerint a tanúsított ingatlanok 44 százaléka a három leggyengébb, G–I energiaosztályba tartozik, a két legrosszabb, H és I kategória aránya pedig eléri az egyharmadot.

Az Equilibrium 2 irodaház.

Bukaresti irodaházat vett a Gránit befektetési alapja

A Gránit Alapkezelőhöz tartozó Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap vette meg a bukaresti Equilibrium irodaházat. A komplexum 1-es épülete már eddig is hozzájuk tartozott, most a 2-es épületet is átvették.

Látványterv az új Villányi úti toronyházak panorámájáról

Toronyház épülhet a Gellért-hegy lábához, tiltakoznak a környéken élők

A tulajdonos, a Forestay Group egyeztetett a környéken élőkkel, engedményeket is tenne, de még nem sikerült megállapodni.

A befektetők kevesebb ingatlant vásároltak, mint adtak el tavaly

A befektetők vevőként visszafogottabbá váltak, eladóként viszont kifejezetten aktívak maradtak az ingatlanpiacon 2025-ben – közölte a Duna House hétfőn az MTI-vel.

Mérséklődhet a lakások drágulási üteme

A lakóingatlanok ára idén sem fog jelentősen csökkenni, de a lakásépítések felfutása miatt a drágulás üteme mérséklődhet az Otthon Centrum várakozása szerint.

Újabb kerület tiltaná be az airbnb-zést Budapesten

Szigorítana az airbnb szabályokon a főváros első kerülete, ahol akár be is tilthatják a rövid távú lakáskiadást. Elsőként a VI. kerületben lépett érvénybe ilyen szigorítás, ahol a kiadó lakások átlagos bérleti díja 1 százalékkal csökkent egy év alatt.

Már az MBH a többségi tulajdonosa az Otthon Centrumnak

Lezárult a tranzakció, amely keretében az MBH Bank megvásárolta az Otthon Centrum többségi tulajdonrészét a Biggeorge Holding leányvállalatától. A szükséges hatósági engedélyek birtokában az MBH Bank – a korábban bejelentett többlépcsős ügylet első lépéseként – megszerezte az Otthon Centrum 80 százalékos tulajdoni hányadát. Ezzel az ügylettel teljessé vált a bank otthonteremtési ökoszisztémája, amelyben az ügyfelek igényeit a megtakarítástól az ingatlanvásárláson át a hitelezésig teljeskörűen tudja kiszolgálni, miközben meghatározó piaci szerepet érhet el az otthonteremtési piacon. Továbbá a tranzakció révén a jövőben jelentősen bővülhet az Otthon Centrum csoport, a szinergialehetőségek kiaknázásával.

