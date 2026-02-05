A kereslet és az árak is az egekbe szöktek az Otthon Start után

Magyarország népszerű online piactere, a Jófogás az elmúlt fél év adatait összesítve vizsgálta meg, hogyan reagált a piac az új kormányzati programra a platform hirdetései alapján. Jól megfigyelhető, hogy nagy érdeklődés jellemezte a lakosságot, hiszen az érintett ingatlanok iránt drasztikusan nőtt a kereslet augusztus-szeptember folyamán, melyet az árak is szorosan követtek.

Az elmúlt fél év ingatlantérképe

A legtöbb eladásra kínált ingatlan Pest megyei, innen összesen 4940 hirdetést töltöttek fel a Jófogás felületére az elmúlt hat hónapban. Budapestet nézve a XIII. kerületben a legnagyobb a választék: mind kiadó, mind eladó ingatlanokból itt található a legtöbb. A többi régió kiadó ingatlanait tekintve Hajdú-Bihar megye vezet az élen, 398 új hirdetéssel.

Áremelkedés és augusztusi csúcskereslet 2025-ben

Fotó: Depositphotos

Az ingatlanok négyzetméterárát egyértelműen az V. kerület, vagyis a budapesti belváros vezeti: kiadó esetén 10 ezer, míg eladó ingatlanok esetében közel 2,5 millió forint átlagos négyzetméterárral szembesülhettek az érdeklődők. Azok, akik inkább vidéken kerestek eladó ingatlant, Somogy vármegyében találkozhattak a legmagasabb négyzetméterárakkal, melyek 1 millió forint felett alakultak.

Így szólt közbe az Otthon Start program

Az alapból is dinamikusan változó hazai ingatlanpiacot a szeptemberben induló Otthon Start program bolygatta meg igazán, amely a platform adataiból is egyértelműen visszatükröződik. Július közepén jelentette be hivatalosan a kormány a fix 3 százalékos hitel indulását, és a hónap utolsó napján közölték a részleteket, a pontos igénylési feltételekkel együtt. Ez szemmel láthatóan felkeltette a lakosság figyelmét, hiszen augusztusban átlagosan másfélszer több hirdetést tekintettek meg, mint az év hátralevő hónapjaiban, ezek közül is a családi házak vonzották a legtöbb érdeklődőt. A program által nem érintett ingatlanok – például garázsok, irodák, üzlethelyiségek – megtekintésének száma szinte végig állandó maradt.

A program híre tehát jelentős kiugrást okozott augusztusban. Sokan kezdték el nézegetni a kínálatot, azonban ez viszonylag hamar alábbhagyott. Hasonló tendencia figyelhető meg a kapcsolatfelvételek számában: rengetegen érdeklődtek lakások és családi házak iránt augusztus-szeptember hónapban, majd ezek száma is mérséklődött. Ugyanakkor a tavalyi időszakhoz képest néhány százalékkal így is nagyobb volt a kereslet ezekre az ingatlanokra.

A kínálati oldalon is jelentős változások történtek – egyrészt a program hírére, másrészt az emiatt megugrott keresletre reagálva követték az árazást és többen is a saját ingatlanuk meghirdetése mellett döntöttek, még az Otthon Start elindulása előtt. A kínálat a felújított és jó állapotú ingatlanok esetében nőtt a leginkább. A híreken felbuzdulva jól látszott, hogy az addig megszokott piaci ár felett bocsátották áruba az ingatlanokat: a program feltételeinek megfelelő lakások átlagára 6, míg a házaké 9 millió forinttal emelkedett hónapról hónapra decemberig.

Mi a helyzet a bérlőkkel?

A Jófogás adatai szerint a kiadó ingatlanok ára is tovább növekedett, a bérleti díjak azonban nagy különbséget mutatnak térségenként. A fővárosban élőknek kell legmélyebben a zsebükbe nyúlniuk, hiszen itt 300 ezer forint felett van a meghirdetett bérlemények átlagára. Budapesten belül az II. kerület vezet 510 ezer forinttal, ezt követi az V. 439 ezerrel, harmadik helyen pedig az XII. kerület áll, 414 ezer forintos átlagárral. Azok, akik alacsonyabb áron keresnek albérletet, a XIX., a XX. és a XXI. kerületben tehetik meg a legolcsóbban, ahol 170-200 ezer forint között mozog az átlagos bérleti díj.

A többi régiót tekintve a legdrágább vármegyék Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén, valamint Pest, ahol 250 ezer forint feletti az átlagár, amivel Budapest után a legdrágább régió. Az ország legolcsóbb megyéje Békés 123 ezer forinttal, nem sokkal követi Nógrád, a harmadik legalacsonyabb árú pedig Zala, 138 ezer forintos átlagárral.