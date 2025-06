A kis ház a Balatonnál többé már nem nyaraló

1 millió forint körül az átlagos négyzetméterár – de van 2 millió felett is

A Duna House ingatlanközvetítő összeállítása szerint a használt balatoni lakások jelenlegi átlagára négyzetméterenként 950 ezer és 1,25 millió forint között mozog, de Siófokon és Balatonfüreden a négyzetméterárak a másfél millió forintot is elérhetik. A vízparti, új építésű, panorámás lakások esetében a 2 millió forint feletti négyzetméterárak sem ritkák.

A tranzakciós értékek jellemzően 60-120 millió forint között mozognak, és bár a térség kínál luxuskategóriás ingatlanokat is, a piaci forgalom zöme nem ebben a szegmensben zajlik. A telkek áraiban is nagy szórás látható, négyzetméterenként 50 ezer és 300 ezer forint között mozognak, míg a közvetlen vízparti telkek négyzetméterenkénti ára akár 500 ezer forint fölé is emelkedhet.

Épüló nyaralók, közel a vízparthoz - nem csak nyaralásra alkalmasak.

Fotó: Mester Nándor

Nem nyaraló: második ingatlan

A Duna House közleményében kitért arra, hogy a Balaton és a Velencei-tó környéke a budapesti árak emelkedésére – a vármegyeszékhelyekhez és nagyobb vidéki településekhez képest – sokkal gyorsabban, akár pár hónap alatt reagál, ha nem is közvetlen áremelkedéssel, de mindenképp határozottabb érdeklődéssel, valamint több és gyorsabb tranzakcióval.

Bánáti András, a Duna House siófoki franchise vezetője a közleményben kiemelte: a térség korábban nyaraló funkciót betöltő ingatlanjai szinte kivétel nélkül második ingatlanként szerepelnek a tulajdonosok életében, így tapasztalatok szerint egyre kevesebb a kényszereladás, kényszervásárlás.

A vízparton sok a külföldi vevő

A közvetlen vízparti, önálló házak is rendkívül keresettek és válságállóak. Ebben a szegmensben jellemzően nagyobb arányban vannak jelen külföldi vevők is. Egy 100 négyzetméter körüli, 600 négyzetméteres telken lévő ház megközelítőleg 1 millió eurós árszinten érhető el, az ingatlan paramétereitől függően – közölte a Duna House.