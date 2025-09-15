A Kisfaludy-pénz sem mentette meg a bedőlt kínai borszállást – a NAV próbálja eladni

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) árverési oldalán nincs hiány érdekességekből, ritkaságokból, amelyeket a hatóság továbbértékesít – ezúttal az ingatlanok közül válogattunk. Az eladó telkeket, épületeket jellemzően különféle adótartozások és gazdasági bűncselekmények miatt foglalták le, cikkünk írásakor éppen 101 ilyen ingatlant hirdettek meg.

Celldömölki egykori borszálláshely – becsérték: 20 millió forint

Celldömölk környéke kevésbé borközpontként szerepel a köztudatban, pedig a Somlói borvidék része – ezt a boraszportal.hu így mutatja be:

a mindenki által egyszerűen csak Somlónak hívott borvidék hivatalos elnevezése Nagy-Somlói Borvidék. Alig 600 hektár az egész, ám tökéletesen illik rá a mondás: kicsi a bors, de erős. Hisz ki nem hallott a mogyorós, diós, mandulás ízjegyekkel büszkélkedő somlai juhfarkról?

November 10-én a NAV kalapácsa kerül egy olyan borvidéki egykori szálláshely, amelyet a címe alapján szállásfoglaló oldalakon is megtaláltunk, itt „wine resort”-ként hivatkoznak az épületre – de természetesen nem foglalható. A megbukott borszállás mögött egy elég zűrös hátterű, kínai tulajdonú cég állt, amely az Opten céginformációs adatbázisa szerint 2019 óta rendszeresen végrehajtások alá került, majd idén júliusban kényszertörléssel meg is szűnt.

Amennyiben felkeltette az érdeklődését a NAV leírása szerint is jó állapotban lévő épület, akár már 13 millió forintos nyitólicitért is megszerezheti. Arra azonban nem árt figyelni, hogy a NAV-val szemben fennálló tartozás mellett a Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztési Nonprofit Zrt. 4 millió forintos követelését is bejegyezték, azaz úgy tűnik, hogy az azóta bedőlt cég egykor a kormányzati turisztikai támogatási Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Programból is kapott forrást.

Zűrös cég állt a bedőlt wine resort mögött

Fotó: NAV Árverés

Hahóti csárda – becsérték: 80 millió forint

Az alacsonyabb rendű utak állandó elmaradhatatlan elemei az ehhez hasonló éttermek és panziók, amelyek megpihenő utazók és fuvarozók számára egyaránt jelenthettek egy biztos pontot az utazás során. A szebb napokat megélt csárda és panzió pontosan a községtábla mellett fekszik, elhelyezkedése alapján a 74-es út áthaladó forgalmát akarták becsalogatni a vendéglátóegységbe – az egykoron itt működő étterem Facebook oldala szerint 2023 novemberében hagytak fel a működéssel.

Ez a csárda arra vár, hogy újra életet leheljenek belé

Fotó: NAV Árverés

A NAV most ennek az épületnek keres új tulajdonost, amennyiben mindig is szeretett volna egy saját csárdát, ne habozzon, hiszen már 52 millió forintos nyitólicittel megszerezheti az október 27-én induló árverésen: igaz, számolnia kell nagyjából 1,1 millió forintra rúgó adótartozással is.

Fóliasátras telek – becsérték: 150 ezer forint

Nem kell találgatnia azzal kapcsolatban, hogy mire használták ezt a 719 négyzetméteres, kategóriája szerint kivett, beépítetlen területnek minősülő telket, ugyanis az adóhivatal képein is látszik egy mostanra elég szedett-vedetté váló, düledezett fóliasátor.

A fóliasátrak düledeznek, a telek eladó

Fotó: NAV Árverés

A Békés vármegyei Méhkeréken található ingatlant a NAV már 97,5 ezer forintos minimálárral hajlandó odaadni egy érdeklődőnek akár, van azonban egy kis bökkenő: a ráterhelt adó-, és köztartozás ennek sokszorosa. A leendő új tulajdonosnak a NAV, az eljáró törvényszék, és a rendőrfőkapitányság felé is számolnia kell kiegyenlítendő tételekkel. Az árverés október 10-én indul.

Pécsi lakás – becsérték: 29 millió forint

A Baranya vármegyei nagyvárosban akár már 21,75 millió forintos nyitólicittel megszerezhetik ezt az 52 négyzetméteres lakást a szemfülesek az október 24-én induló árverésen; igaz, mivel a NAV ellenőrei nem tudtak bejutni az épületbe, a beltér állapotáról nincsenek pontos információk.

A lakás jelentős tartozásokkal terhelt, a NAV felé fennálló több mint 5 millió forintos befizetendő összeg mellett az iparkamarának is tartozott a tulajdonos – azaz feltehetőleg egykor egy egyéni vállalkozó, vagy egy cég bontogatta itt a szárnyait.