A külföldre menekülő egyetemisták sem ússzák meg olcsón?

Csak akkor tudnak a költségeken csökkenteni a külföldön tanuló magyar diákok, ha többen bérelnek egy ingatlant – jelentette ki Soóki-Tóth Gábor, az Otthon Centrum elemzési vezetője, aki elmondta: a régióban csupán Temesvár és Belgrád tükrözi a magyar árszintet, Bécs és Prága jóval drágább, ami tovább növeli az egyetemisták költségeit.

A numbeo.com és a helyi hirdetési portálok adatai szerint a nemzetközi lakbérdinamika nem változott az eltelt egy évben, és továbbra is élénk kereslet jellemzi a bérlakásszektort a környező országokban, ami természetesen az árakra is hatással van – összegezte az Otthon Centrum elemzési vezetője a térségben jelenleg irányadó bérlakáspiaci folyamatokat. Soóki-Tóth Gábor elmondta, az egyetemvárosok albérletpiaca hagyományosan a felvételi ponthatárok kihirdetése után éli meg az egyik legintenzívebb időszakot, és a kereslet az eredmények ismeretében ilyenkor hirtelen megugrik.

Budapesten az egyszobás lakások átlagos havi bérleti díja 175 ezer forint, a kétszobásoké 261 ezer, a háromszobásoké 315 ezer forintot. „Ezek az árak nagyjából Temesvár és Belgrád szintjén vannak. Ahol euró a hivatalos fizetőeszköz, ott forintra átszámolva magasabb ár az irányadó” – mondta a szakember.

A magyar árszintnél jóval drágább Bécs: a régió listavezető városában havonta akár ezer eurót (nagyjából 400 ezer forintot) is elkérnek egy kis garzonért, de a városközponttól távol ennél negyedével olcsóbban is lehet bérelni. Az osztrák fővárosban a szobaszámmal arányosan nőnek az árak is, a numbeo.com adatai szerint egy négyszobás lakás akár 2 ezer euróba (800 ezer forintba) is kerülhet a belső kerületekben. A külváros jóval barátságosabb, ennél jellemzően 600 euróval olcsóbb havonta.

Borsos ára van a külföldi lakásoknak is

Fotó: Pixabay

Bécsben azonban jelentős számban elérhetők támogatott bérlakások is – erre két év életvitelszerű ottlakást követően az uniós állampolgárok is jogosultak –, ezekért jóval kedvezőbb, négyzetméterenként 6-9 eurós havi díjat kell fizetni. A magasabb tarifával számolva egy 50 négyzetméteres lakás bérleti díja 180 ezer forintnak megfelelő euró, ami Budapesten is kedvezőnek mondható.

A reality.sk portál adatai szerint Pozsonyban havi 550 euróért (220 ezer forintért) lehet kis garzonhoz jutni, de az egyhálós, központi elhelyezkedésű lakásért ennek a dupláját kérik. Minél nagyobb a lakás, annál magasabb az ár, egy háromhálós bérleményért akár 1800 eurót (720 ezer forintot) kérnek, de utánjárással és némi szerencsével ennél kedvezőbb árfekvésű ingatlan is elérhető.

Prága belvárosában egy kétszobás lakásért havonta 20-30 ezer koronát is elkérnek, az átlag 25 ezer korona (cirka 400 ezer forint), míg a háromszobás lakás bérleti díja ennek majdnem a duplája. A külső kerületek 25 százalékkal olcsóbbak, de jóval nagyobb a szórás is, különösen a többszobás ingatlanok esetében.

Varsóban havi 4200 zloty (körülbelül 395 ezer forint) egy kis belvárosi lakás átlagos bérleti díja a numbeo.com adatai szerint, de itt is jelentősek az eltérések, a külső kerületekben ezer zloty-val (95 ezer forinttal) barátibb az árak átlaga.

Kolozsvár megdrágult

Erdély egyetemi központja Kolozsvár, ahol az elmúlt évtizedben komoly informatikai szolgáltató bázis jött létre, ami erősen megemelte az ingatlanárakat. A belvárosban egy kétszobás lakás havi 3000 lejért érhető el (240 ezer forintért), de a város külső részein ennyiért kis szerencsével lehet találni egy kényelmes 3-4 szobás lakást is – reálisabb azonban 4-5000 lejjel számolni (316-395 ezer forinttal). Temesvár albérlet árai már kedvezőbbek a diákoknak, a kolozsvárinál harmadával olcsóbb egy belvárosi lakás havi bérleti díja, és ennyiért a városközponton túl kétszer ekkora lakás bérelhető.

Belgrádban egy kedvező, központi fekvésű kétszobás lakás átlagos havi díja 90 ezer dinár (300 ezer forint), a városközponton kívül harmadával olcsóbb a középérték, itt ennyiért már nagy alapterületű lakás kapható, ahol akár négy diák is kényelmesen elfér.

Zágrábban és Ljubljanában már euróban mérik a bérleti díjat, a horvát fővárosban 750 euróért (300 ezer forintért) belvárosi kétszobás lakás bérelhető, a külváros 150 euróval olcsóbb havonta. A szlovén főváros kicsit drágább, itt a centrumban az átlagos bérleti díj 900 euróhoz közelít (nagyjából 360 ezer forint). Mindkét városra igaz, hogy ennyiért a külvárosban már nagy lakást lehet találni, tehát ha többen összeállnak és hajlandók lemondani a saját fürdőről, konyháról, akkor egy kis lakás önálló bérleti díjánál is kedvezőbb költséggel oldhatják meg a lakhatást a diákok – jegyezte meg Soóki-Tóth Gábor, aki leszögezte: mindegyik régiós piacra jellemző, hogy az elhelyezkedés mellett az ingatlan kora, jellege, állapota, a lakás sajátosságai, alaprajza, felszereltsége is jelentősen befolyásolja az árazást.