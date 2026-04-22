A NAV szégyenlistáján végezte, 521 milliós tartozással árverezik el a varrodát

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) árverési oldalán mindig akadnak érdekességek, a rovatunkat követő olvasóink már megszokhatták, hogy időnként igazi csemegékre bukkanunk a hirdetmények közt. Az eladó telkeket, épületeket jellemzően különféle adó- és köztartozások felhalmozása, valamint gazdasági bűncselekmények miatt foglalták le. Összeállításunk készítésekor éppen 94 ilyen ingatlant hirdettek meg, ezek közül válogattunk.

Ózdi varroda – becsérték: 40 millió forint

Első ránézésre csak egy átlagos családi háznak tűnik az az ingatlan, amelyet május 18-án visz árverésre az adóhivatal; a leírásból azonban már kiderül, hogy bár az épület valóban egy családiházas övezetben helyezkedik el, korábban varroda működött benne, de már 7 éve nem üzemel, azóta üresen áll.

Előfordult már korábbi cikkeinkben is, hogy több százmilliós tartozásokat próbált kiegyenlíteni árverésével a NAV, az ózdi ház licitje azonban még ezeken is túlmegy, hiszen a pótlékokkal együtt 521,45 millió forinttal tartozik a hatóságnak a magánszemély tulajdonos. A több mint félmilliárd forintos adósság elegendő volt arra is, hogy a NAV szégyenlistájára is felkerüljön az adós, a 2025. december végi állapotot tükröző, 180 napon keresztül folyamatosan fennálló, 100 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkező vállalkozási tevékenységet végző természetes személyek közt a 67. helyet szerezte meg.

Amennyiben meglátja a fantáziát az egykori varrodában, az árverés május 18-án indul, az 50 éves, 70 négyzetméteres épület esetében a nyitólicit 33 millió forint lesz.

Az egykori varroda kívülről egy átlagos háznak tűnik

Vegyes- és italbolt Kőkúton – becsérték: 2,05 millió forint

Az aprócska, pár száz fős Somogy vármegyei településen egy évek óta végrehajtás alatt álló, egykori bolt keresi új gazdáját. A rendkívül rossz állapotú ingatlan egy 3902 négyzetméteres telken áll, és a végrehajtást még 2024 áprilisában jegyezték be.

Az ingatlant a magánszemély tulajdonos felgyűlt tartozásai miatt viszi kalapács alá az adóhatóság április 24-én, itt a nyitólicit 1,33 millió forint lesz majd. Csakúgy, mint más ingatlanok esetében, a tulajdonos az adósságainak csak kis hányadát fedezheti, ha sikerül eladni az egykori vegyesboltot, ugyanis az árverési hirdetmény szerint a NAV összesen több mint 29 millió forintot igyekszik behajtani.

Az egykori üzlet egyre rosszabb állapotba kerül

Gazos terület Velem határában – becsérték: 20 millió forint

A Vas vármegyei település határában fekvő földterületen egykoron valamit biztosan elkezdtek építeni, hiszen a NAV helyszíni képein is látszik egy betonalapú épületkészítmény, nagyjából 3 sor téglányi „falakkal”. Vagy a forrás, vagy az építkező kedv azonban elfogyott, hiszen 2025 végén hivatalosan is bejegyezték a végrehajtást a földhivatalban is, június 12-én pedig az adóhatóság árverésre veszi a telket és az építményt – a nyitólicit 13 millió forint lesz.

Az építkezés megakadt, a telek eladó

Ez az árverés igazából azért említésre méltó, mert az adós nem az adóhivatallal szemben halmozott fel kötelezettségeket, hanem a pótlékokkal együtt 68,35 millió forintos tartozás a Bethlen Gábor Közhasznú Zrt. felé áll fent. Ez az állami Bethlen Gábor Alap cége, amely a honlapján elérhető leírás szerint:

„elkülönített állami pénzalap, amelynek célja a Magyar Kormány nemzetpolitikai stratégiájához kapcsolódó célok megvalósulásának elősegítése. Kiemelt feladata a külhoni magyarság szülőföldjén történő egyéni és közösségi boldogulásának, anyagi, szellemi gyarapodásának elősegítése és kultúrájának megőrzése érdekében támogatások nyújtása. Feladata a támogatások igénybevétele és hatékony kihelyezése céljából átlátható pályázati rendszer működtetése.”

Ezen leírás alapján tehát elképzelhető, hogy a felhalmozódott tartozás az ingatlan esetében olyan pályázati pénz, amelyet nem megfelelően használtak fel, ezért pedig az alap visszaköveteli azt.