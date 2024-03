A profik oda öntik a pénzt, ahová évekig tilos volt

Elsőre furcsának tűnő mondatokat hallottunk az egyik legnagyobb nemzetközi ingatlantanácsadónak számító Cushman&Wakefield minapi budapesti háttértájékoztatóján. Azt mondta több cégvezető (főleg befektetési szervezet és bankok képviselői), hogy a kiskereskedelmi ingatlanok megint vonzóak lettek. Mármint a befektetők szemében. Persze nem akármelyek, hanem a jó adottságúak, a megfelelő bérlői mix-szel rendelkezők és a jól menedzseltek, lehetőleg e három tényező egyidejűleg legyen jellemző. Különösen az úgynevezett bevásárlóparkok (angolul: retail parkok), amelyek a Covid alatt és azóta is hasítanak.

Az elmúlt öt év elegendő muníciót adott ehhez a hangulatváltáshoz mind a befektetőknek, mind a tanácsadóknak. A Covid előtti utolsó békeévhez hasonlítva stabil, vagy még enyhén emelkedő is a bérleti díjak trendje. A bevásárlóparkok hozama megközelítette az irodákéét, s bár a kiskereskedelem a tavalyi mélyrepülés után még mindig csak ébredezik, a nagy bevásárlóközpontok többsége túlélte a nagyon nehéz 2022-es és 2023-as évet. A globális áruházi márkák mind megőrizték a pozícióikat, nem vonultak ki és nem is ment össze az általuk bérelt terület, bár az optimalizálás azért napirenden van, miután a nyereségük jókora részét megette a válság.

„Öt éve még úgynevezett no go zóna volt a kiskereskedelem, most megint érdemes körülnézni” – summázták a pénzintézetek a finanszírozók és befektetők a hozzáállásukat.

A nehéz idők ellenére a kisebb márkák is előremenekülnek, jó példa erre az amerikai Skechers magyarországi hálózata, amely idén négy üzlettel növekszik – közölte lapunkkal a láncot üzemeltető Boston Group tulajdonosa. A bejelentés azon a megnyitón hangzott el, amit kedden tartottak a márka Westendben lévő üzletének felújítása utáni újranyitáson. (A Boston Group más márkákat is képvisel különféle hazai plázákban).

Sugár György azt is elmondta lapunknak, hogy egyes vidéki nagyvárosokban is fantáziát látnak, ezért döntöttek a bővítés mellett, de nem nevezte meg, hogy mely településen jelenik meg a márka. Az üzletember nem zárta ki, hogy a bevásárlóközpontokon kívül valamelyik főutcán is megjelennek. Leszögezte viszont, hogy minden további terjeszkedés csakis a gazdasági környezet alakulásától függ, ami azért nem rózsás. A Skechersnek jelenleg 12 üzlete van az országban, zömmel budapesti bevásárlóközpontokban. A márka újabban nagyobb teret engedett az egészen kis gyermekek, valamint a speciális sporttevékenységek kiszolgálásának.

Igen ambiciózus a lakberendezésben utazó Jysk, amelyik idén Bicskén és Várpalotán nyit újabb egységet és egyre több klasszikus plázában és bevásárlóparkban is megjelent már. Ehhez felhasználja az Ecseren épített óriási, immár hat térségbeli országot kiszolgáló logisztikai központját is. Már csaknem 100 üzletet működtet és továbbiakat is tervez az országban.

Pados Gergely, a Cushman&Wakefield ügyvezetője megemlített egy meglepő adatot: bár az online piac folyamatosan nőtt az elmúlt öt évben, tavaly az is sokkal lassabban bővült, mint 2020-2021-ben, s most csupán 15 százalékot hasít ki magának a teljes kiskereskedelemből. Erre reagálva mondta lapunknak Tatár Tibor, a Wing ingatlanfejlesztő cég irodai és lakásprojektjeiért felelős vezetője, hogy

„ez azt jelenti, hogy 85 százalék még mindig a fizikai értékesítésé, vagyis egyáltalán nem halt meg a fizikai üzlet, igaz, az eladást a legkorszerűbb interaktív módszerekkel kell fejleszteni”

A szakember korábban öt bevásárlóközpont-fejlesztésben vett részt a Futureal Csoportnál. Tény, hogy a közép-európai országok közül Magyarországon a legalacsonyabb az ezer lakosra jutó terület a bevásárlóközpontokban, vagyis van hová növekedni. De a beruházók egyáltalán nem sietik el ezt, két és fél éve nyílt az utolsó nagy pláza, az is Budapesten (Etele), nem vidéken, azt megelőzően 10 évig egyetlenegy sem épült. Most is csak egy kisebb üzletközpontot jelentettek be, a Puskás stadion metrómegálló fölött lesz egy 7000 négyzetméteres egység. Minden más tervet jegeltek.

Szakmai konszenzus kezd kibontakozni abban, hogy az első vagy második generációs plázákban és egyes bevásárlóparkokban is a felújításé lesz a főszerep a következő pár évben. Klasszikus értelemben vett plázát már nem akar nyitni szinte senki, az a valószínű, hogy multifunkciós központokká alakul jó pár meglévő központ, akár úgy is, hogy megjelenik az irodai, a logisztikai vagy a lakás funkció egy-egy területrészen.