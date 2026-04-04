A választási kampány még dübörög, a lakásbiztosítási most zárult

Véget ért a 2026-os lakásbiztosítási kampány, amelynek ideje alatt a lakásbiztosítással rendelkező ügyfelek a meglévő szerződésük évfordulójától függetlenül mondhattak fel a biztosítójuknak. A korábbi évekhez hasonlóan idén is megfigyelhető volt, hogy a kampány végén megnőtt a keresések és a szerződéskötések száma, sokan az utolsó napokra hagyták a váltással kapcsolatos teendőket. Az előző évhez képest viszont úgy tűnik, megkopott a kampány vonzereje, legalábbis erre utal, hogy 2025-höz képest a keresések és a szerződéskötések száma is megcsappant.

A Bank360 oldalán 2026. március 16-31. között elvégzett lakásbiztosítási kalkulációk mennyisége 32,4 százalékkal múlta felül a hónap első felében végrehajtott kalkulációk mennyiségét. Érdekesség, hogy a tavalyi kampány alatt is megfigyelhető volt, hogy a kalkulációk többsége március második felében történt, igaz, 2025-ben ez az emelkedés csupán 7,4 százalék volt. Hasonló folyamat ment végbe a megkötött szerződések számát illetően is.

A március második felében megkötött lakásbiztosítási szerződések száma 59,1 százalékkal múlta felül a múlt hónap első két felében megkötött szerződések számát. A tavalyi évben a „hó végi torlódás” még hangsúlyosabb volt – a 2025. március második felében megkötött lakásbiztosítási szerződések száma 72,6 százalékkal múlta felül a hónap első felében megkötött szerződések számát.

A 2026-os kampány egésze alatt megkötött szerződések 61,4 százaléka március második, 38,6 százaléka pedig március első felében köttetett. Az idei kampányban a megkötött szerződések 11,7 százaléka az utolsó napon született, igaz, ez az arány tavaly még magasabb, 14,4 százalékos volt.

Az elmúlt évben a kampány ideje alatt elvégzett kalkulációknak csupán a 15,9 százaléka jutott el a szerződéskötésig, ellenben az idei évben ez az arány már 18,6 százalék volt.

Csökkent a kampány népszerűsége

Az idén márciusban végrehajtott kalkulációk mennyisége 47,2 százalékkal csökkent a 2025 márciusában elvégzett kalkulációk számához képest. A szerződések száma ennél kisebb mértékben, 38,3 százalékkal esett vissza.

Ugyancsak a kampány iránti érdeklődés csökkenésére utalhat, hogy a tavaly márciusban megkötött lakásbiztosítási szerződések 44,1 százalékánál jelölték meg a márciusi kampányt a korábbi szerződés felmondásának okaként, míg ez az arány az idei évben már csak 39,1 százalék volt.

Így néztek ki az idei szerződések

A 2026-os lakásbiztosítási kampány során megkötött biztosítási szerződések átlagos éves díja 38 724 forint volt, ami 551 forinttal haladta meg a 2025 azonos időszakában kötött szerződések 38 173 forintos átlagos éves díját (+1,2 százalék). A szerződők elsöprő többsége, 89,7 százaléka éves díjfizetési gyakoriságot választott, míg a féléves ütem részaránya 2,3 százalék volt. Negyedéves ütemet a szerződők 5,6 százaléka, havi ütemet pedig a szerződők 2,4 százaléka választott.

Az új lakásbiztosítások többségét családi házakra kötötték az ügyfelek
Fotó: Depositphotos.com

Az idei kampány alatt megkötött biztosítási szerződések közül 3 091 forint volt a legolcsóbb éves díja, míg a legdrágább szerződés esetében ez az összeg 202 031 forint volt. Előbbi egy közel 100 éves budapesti társasházi lakás volt, utóbbi pedig egy 46 éves balatonlellei családi ház. A vizsgált időszakban megkötött szerződések 53,7 százaléka családi házra, 38 százaléka társasházi lakásra, 5 százaléka sorházra, 3,3 százaléka pedig ikerházra kötött biztosítás volt.

Az ügyfelek által az ingatlanokra kért biztosítási összegek átlagos értéke 58 273 145 forint volt az idei kampány idején, valamint a szerződések 20,4 százalékában az újjáépítési érték lett meghatározva konkrét összeghatár helyett. Az ügyfelek által az ingóságokra kért biztosítási összegek átlaga 8 955 605 forint volt, míg az újrabeszerzési érték a szerződések 13,7 százalékában lett megjelölve az ingóságokra vonatkozó biztosítási összegként.

A márciusi adatok alapján elmondható, hogy a szerződők döntő többsége saját használatban lévő ingatlanra kötött lakásbiztosítást (92 százalék), míg a bérbe adott (5,2 százalék) és a bérelt (2,8 százalék) ingatlanok aránya még együttesen is 10 százalék alatt maradt. A kampány ideje alatt biztosított ingatlanok átlagos hasznos alapterülete 91,8 négyzetméter volt, míg az ingatlanok átlagos életkora 47,1 év volt.

Bár a márciusi lakásbiztosítási kampány lezárult, ez nem jelenti azt, hogy áprilisban már ne lenne érdemes foglalkozni a biztosításkötéssel annak, aki teheti. Az év közbeni szerződéskötés továbbra is lehetséges, illetve, ha valaki márciusban felmondott, de még nem kötött újat, annak is érdemes azt május 1-ig pótolnia, hogy egyetlen napig se maradjon biztosítás nélkül az ingatlana. A márciusban felmondott szerződések ugyanis egységesen április 30-án szűnnek meg.

