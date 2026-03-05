A vidéki nagyvárosokban is berobban az Otthon Start

A 2025 őszén indult Otthon Start programnak a kedvezményes hitellehetőség mellett van még egy eleme, amiről talán kevesebb szó esik: nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszt kaphatnak azok az új, minimum 250 lakásos fejlesztések, melyeknél vállalják, hogy a lakások legalább 70 százaléka megfelel az Otthon Start feltételeinek. Ez pedig jelentős adminisztratív könnyítést is jelent amellett, hogy marketing szempontból sem elhanyagolható. Eddig közel kéttucat olyan fejlesztést jelentettek be, melyekre kérik ezt a könnyítést, egy részüknél már el is fogadták. Az már most látszik, hogy a program hatására nem csak Budapesten, hanem a vidéki nagyvárosokban is komoly fejlesztések indulhatnak, melyek növelik a piaci kínálatot - olvasható az OTP Ingatlanpont lapunknak küldött elemzéséből.

Az Otthon Start programról legtöbbször a kedvezményes 3 százalékos hitel kapcsán lehet olvasni, ezzel a kormány dedikált célja a fiatalok első lakáshoz jutásának segítése. Azonban a programnak van egy másik lába is, mellyel az elérhető újlakás-kínálatot szeretnék növelni: a kormány döntött arról, hogy azok a legalább 250 lakásos projektek, melyek minimum 70 százalékban megfelelnek az Otthon Start feltételeinek, nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások lehetnek.

Mire jó a státusz?

A fenti státuszhoz az kell, hogy az épülő lakások 70 százalékánál ne legyen a maximálisan megállapított 1,5 millió forint felett a négyzetméterár, a teljes vételár pedig ne haladja meg a 100 millió forintot. Az ezzel kapcsolatos kérelmet az Otthon Start Programirodához kell benyújtania a fejlesztőnek, ezeket egyenként bírálják el.

De miért érdemes egy fejlesztőnek kérni a nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszt? A legfontosabb, hogy ezzel egy sor adminisztratív terhet megspórolhat, illetve felgyorsíthatja a különböző eljárásokat, engedélyezéseket. Így többek között gyorsabban kaphat építési engedélyt, felgyorsíthatók a környezetvédelmi és természetvédelmi eljárások, a területrendezés vagy a földmérés. Ezzel pedig komoly hónapokat lehet megspórolni a kivitelezés során, vagyis gyorsabban és olcsóbban készülhet el a beruházás. Emellett az sem elhanyagolható szempont, hogy a projektre rákerül a virtuális „Otthon Start” pecsét, ami a megnövekedett kereslet mellett akár komoly marketingértékkel is bírhat a fejlesztő számára.

Jelenleg 12 beruházás esetében már elfogadták a kérelmet, így azok kiemelt beruházássá váltak, további 11 esetében pedig megkezdődött a társadalmi egyeztetés, így szűk fél év alatt már majdnem kéttucat ilyen projekt esetében indult el az eljárás, ami jól jelzi a beruházói igényeket. Ez önmagában közel hatezer új lakás építését foglalja magában, hiszen minden projektben legalább 250 új lakásnak kell szerepelnie.

Hol épülhetnek?

A vonatkozó rendelet mellékletéből az is kiderül, hol valósulhatnak meg ezek a fejlesztések. A legnagyobb meglepetés talán az, hogy a 250 lakás megépítése vidéki viszonylatban soknak számít, ennek ellenére nem csak a fővárosban indultak el ezek a beruházások. Az elsők között kapott például kiemelt státuszt egy veszprémi fejlesztés, mely kisvárosias lakóövezetben van. A területen már évek óta lakópark építését tervezi a tulajdonos, a helyi építési szabályzatot ennek érdekében már 2024-ben módosították. Az akkori tervek szerint 240 lakás került volna kialakításra a területen, ezt nem lehetett különösebben nehéz a 250-es határ fölé emelni, hogy megfeleljenek a követelményeknek.

Már jóváhagytak egy szegedi fejlesztést is, a csongrádi vármegyeszékhelyen az önkormányzat jelölt ki rozsdaövezeti akcióterületet, ahol nagy léptékű fejlesztés kezdődik. A lakóparkban akár tízemeletes épületeket is felhúzhatnak, miközben a zöldfelület aránya legalább 50 százalék lesz a fejlesztő ígérete szerint. A Kálvária sgt. – Móravárosi krt. – Szabadkai út – vasútvonal által határolt területen a COVID előtt még szálloda- és irodafejlesztést terveztek, most azonban lakópark épülhet. A lakásokra pedig minden bizonnyal lesz kereslet is, hiszen a városban az idén indul el a termelés a kínai BYD első európai autógyárában, mely jelentős létszámú munkaerőt vonzhat a városba.

Sínen van már egy debreceni Otthon Start-fejlesztés is, ahol szintén a frissen betelepülő gyárak biztosíthatják ehhez a keresletet. A CATL és a BMW két nagyon jelentős beruházást fejezhet be hamarosan a hajdúsági városban, de mellette az ő beszállítóik is pörgetik a debreceni munkaerőpiacot. A Vámospércsi út, Veres Péter utca és Berzsenyi út által határolt szakaszon összesen akár 60 ezer négyzetméteres ingatlanfejlesztés valósulhat meg egy eddig üresen álló telken.

A már jóváhagyott beruházások között Budapesten kívül van még egy budaörsi 270 lakásos fejlesztés, melynek érdekessége, hogy tavaly novemberben a város önkormányzata tiltakozott a nemzetgazdasági szempontból kiemeltté nyilvánítás ellen. Az érintett terület ugyanis jelenleg különleges sport övezetnek minősül, aminek beépítése elvileg ellentétes a város érdekeivel. Szerintük a beruházás megvalósításához nem áll rendelkezésre a megfelelő infrastruktúra, nincs elegendő parkolóhely a várhatóan megjelenő több száz autó számára.

A fentieken túl eddig budapesti beruházások kapták meg a kiemelt státuszt, közülük a legtöbb a XI. kerületben van, mely eddig is az újlakás-építés egyik kulcsterülete volt a fővárosban. Most a Fehérvári úton, a Savoya Park bevásárlóközpont mellett és a Szerémi úton is egyenként több száz lakásos fejlesztések indulhatnak el. Ezeken felül a XV. kerületben egy, a XVIII. kerületben két fejlesztés kapta meg a hozzájárulást, míg a szintén eddig is közkedvelt XIII. kerületben 470 lakás épülhet ennek keretében. A listán található még egy IX. kerületi beruházás is, melynek érdekessége, hogy egy már évek óta félbehagyott lakóház befejezésére irányul.

A kiemelt beruházások száma hamarosan közel meg is duplázódhat, mivel februárban további 11 fejlesztés esetében jelentették be, hogy elindul a társadalmi egyeztetés. Ezek egy debrecenit és egy budaörsit leszámítva a fővárosban vannak. Az eddig említett kerületek mellett jelentős fejlesztések indulhatnak a III., IV., a XIV. és a XIX. kerületekben, illetve újabb XI. kerületi területek kaphatnak kiemelt státuszt.

„A kormány évek óta igyekszik élénkíteni a kínálatot az újlakás-piacon, hogy ezzel is megfékezze az áremelkedést, ennek újabb eleme a beruházások kiemeltté nyilvánítása”

– mondta Valkó Dávid. Az OTP Ingatlanpont vezető elemzője kiemelte, hogy a fenti projektek között vannak olyanok, melyek már értékesítés alatt állnak, így lokális hatásuk a lakásárakra akár már jelenleg is megmutatkozhat.