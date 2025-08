Akár tízmillióval is drágább lehet egy panellakás az új hitel miatt?

„Szóval ekkora keresletnövekedés, és gyenge kínálatbővülés együttes hatására mindenképpen áremelkedés lesz, a ma 60 milliós panel ára simán felmehet akár 70 millióra, könnyen ugrohatnak az árak egy újabb 10-est. Tehát az állami támogatás egy az egyben a tulajdonosok zsebében landol, amit spórolsz a kamaton, kifizeted áremelkedésben – és az is, aki nem kap támogatott hitelt”

„Nos, ha azt vesszük, hogy ha csak 50 000 hitelfelvevő jelenik meg a piacon, az egyenként 50 millió hitellel kalkulálva 2500 mrd Ft új vételi erőt jelent a piacon. Egy átlagos év teljes lakossági ingatlanpiaci forgalma úgy 3-5000 mrd Ft, tehát a hiteles vevők akár 50 százalék (!) növekedést okozhatnak a keresleti oldalban. Ami nagyon durva változás. +20-30 százalék is az lenne”

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!