3p
Ingatlan Albérlet Biztosítások

Albérletben lakik vagy abba készül? Nagy bajba kerülhet, ha erről elfeledkezik

mfor.hu

2025-ben eddig 6,9 százalékkal nőtt a lakásbiztosítási szerződések száma a Netrisk adatai szerint, azonban az albérletben élők közül még mindig kevesen gondolnak a biztosításra.

A szeptemberi tanévkezdet előtt sok egyetemista vált albérletre és sokan már hónapok vagy évek óta bérlik jelenlegi otthonukat. Ilyenkor kulcskérdés, hogy a bérlő és a bérbeadó pontosan egyeztesse, milyen lakásbiztosítás van érvényben: csak az ingatlanra szól, kiterjed-e az ingóságokra is, illetve ki a szerződő – derült ki a Netrisk összeállításából.

Fontos tényező a biztosítás

A Netrisknél 2025-ben, január és augusztus első hete között 6,9 százalékkal több lakásbiztosítási szerződést kötöttek a múlt év azonos időszakéhoz képest. A szerződések 5 százaléka kizárólag ingóságokra, 17 százaléka csak az ingatlanra, míg 78 százaléka az ingatlanra és az ingóságokra egyaránt nyújt védelmet. A tulajdonjog szerinti megoszlásban 91 százalék a saját tulajdon aránya, míg a „bérbe adom” kategória 8 százalékra nőtt, a „bérbe veszem” pedig 1 százalékon maradt.

„Bútorozott és bútorozatlan albérlet esetén is más-más a helyzet. Egy berendezett lakásnál a bérbeadó biztosítása jellemzően az ingatlant és annak saját berendezését védi, a bérlő saját holmijára viszont nem terjed ki. Ha pedig a lakás üresen kerül bérbeadásra, a bérlőnek külön érdemes gondoskodnia az ingóságai védelméről. Az adatokból azt látjuk, hogy még mindig kevesen kötnek lakásbiztosítást bérlőként, pedig ennek nagyon fontos szerepe van” – mondta Besnyő Márton, a Netrisk ügyvezető igazgatója.

Egyetemvárosok, díjak, biztosítások

A Netrisk összesített adatai szerint az idén megkötött lakásbiztosítások átlagos éves díja 39 400 forint, ami 6 százalékos növekedést jelent egy év alatt. A csak ingóságra kötött biztosítások átlagdíja 9 500 forint, a csak ingatlanra szólóké pedig 29 600 forint.

Az egyetemvárosok közötti különbségek jelentősek. A lakásbiztosítások esetében Budapesten 35 ezer forint, Debrecenben 34 ezer forint, Győrben 32 ezer forint, Miskolcon 29 ezer forint, Pécsen 31 ezer forint, míg Szegeden 31 ezer forint volt idén eddig az éves átlagdíj.           

Amit fontos tudni

Besnyő Márton hozzátette, hogy a bérlőknek és bérbeadóknak ezért célszerű már a bérleti szerződés megkötésekor tisztázniuk, ki köti és milyen kockázatokra a lakásbiztosítást.

Nem ugyanaz a termék védi az ingatlant – például a falakat, nyílászárókat – és a bérlő ingóságait, mint a bútorokat, elektronikai eszközöket vagy akár a kerékpárt. Fontos a fedezeti kör és a limitek ismerete, beleértve a beázást, betörést, tűzkárt, viharkárt vagy a felelősségbiztosítást, amely például az alattunk lakó beázása esetén téríthet. A berendezés mértéke is meghatározó: bútorozatlan lakásnál a bérbeadó biztosítása gyakran csak az ingatlanra szól, a bérlő saját holmijára külön ingóságbiztosításra lehet szükség.

Ne menjen el mellette!
Ne menjen el mellette!
Fotó: Klasszis Média

„Ha ezekben keletkezik kár, akkor arra már nem feltétlen térít a bérbeadó biztosítása. Gondoljunk csak arra, hogy egy egyetemista albérletében lehetnek például laptopok, mobiltelefonok, tévé, ezek mind komoly értéket képviselnek. Egy esetleges betörés vagy tűzkár esetében pedig fontos, hogy legyen ezekre az értékekre is fedezet. Nem elhanyagolható az önrész és a kizárások köre sem, hiszen az alacsony díj mögött gyakran magas önrész vagy szűkebb fedezet áll. A biztosítási feltételek tisztázása és a leltár, fényképes dokumentáció, számlák megőrzése kár esetén felgyorsíthatja az ügyintézést és a kártérítést” – tette hozzá Besnyő Márton.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Pusztán rémhír, hogy elszállnak a lakásárak a kormány ötlete miatt?

Pusztán rémhír, hogy elszállnak a lakásárak a kormány ötlete miatt?

A Miniszterelnökség államtitkára szerint nem kell riogatni, a megugró kereslet ezúttal nem dobja meg az ingatlanárakat.

Szívhatja a fogát, ha lakást venne, és meglátja ezt a számot – A hét ábrája

Szívhatja a fogát, ha lakást venne, és meglátja ezt a számot – A hét ábrája

Magyarország Európa élén, és ez baj.

Miskolcon sem kell önazonossági rendelettől tartani

Miskolcon sem kell önazonossági rendelettől tartani

Négy borsodi település próbálkozott önazonossági rendelettel: hármat visszavontak, egy pedig még nem lépett hatályba. Miskolc önkormányzata az Mfornak elmondta: nem terveznek élni a lehetőséggel.

Furcsaságokat árul a NAV: bányát is vehet az adóhivataltól

A NAV ingatlanárveréseiben kutakodtunk.

Négyből három eladó lakásra felvehető a 3 százalékos hitel

Négyből három eladó lakásra felvehető a 3 százalékos hitel

Négyből három eladó ingatlan megfelel a “3 százalékos” feltételeknek, Budapesten viszont csak 41 százalék – írja az Ingatlan.com. 

Az albérletárakon is érződik az Otthon Start hatása?

Az albérletárakon is érződik az Otthon Start hatása?

A korábbi évekhez képest kisebb drágulást mértek.

Otthon Start: jókora pofont kapnak az önkormányzatok, Mészáros Lőrinc már melegít?

Otthon Start: jókora pofont kapnak az önkormányzatok, Mészáros Lőrinc már melegít?

Kiemelik az önkormányzatok hatásköréből egyes lakóparkok építését.

Most külföldön épít Magyarország vezető lakóingatlan-fejlesztője

Több mint 500 luxuslakást húz fel a Cordia a spanyol Riviérán.

Talán Orbán Viktor sem gondolta, hogy ennyire megbolygatják ezt a piacot

Talán Orbán Viktor sem gondolta, hogy ennyire megbolygatják ezt a piacot

Csúcsot döntött az eladó és a kiadó lakóingatlanok iránti érdeklődők száma, mióta bejelentették az Otthon Start programot.

Hihetetlen: a panellakások 36 százalékkal kerülnek többe, mint egy éve

Hihetetlen: a panellakások 36 százalékkal kerülnek többe, mint egy éve

Budapesten száguldanak a négyzetméterárak.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168