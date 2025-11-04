3p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Ingatlan Építőipar

Alig épült idén új lakás az országban

mfor.hu

Budapest után a legtöbb új lakást Siófokon adták át.

2025 I-III. negyedévben 7490 új lakás épült, 14 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 19 947 volt, 37 százalékkal több, mint 2024 azonos időszakában – közölte a Központi Statisztikai Hivatal.

A fővárosban 9,1, a megyei jogú városokban 33, a községekben 22 százalékkal kevesebb lakás épült. Csak a kisebb, nem megyei jogú városokban emelkedett kissé az átadott lakások száma. A lakásépítés területi koncentrációja a fővárosban továbbra is erős. Budapest 2509 új lakásának 57 százaléka három kerületben épült fel: a VIII. kerületben 631, a XI. kerületben 421, a IX. kerületben 379 új lakást vettek használatba. A régiók közül kizárólag Pest régióban és Dél-Dunántúlon tapasztalható minimális élénkülés az előző év azonos időszakához képest. Minden más régióban csökkent az átadott lakások száma, a legnagyobb mértékben Közép-Dunántúlon és Dél-Alföldön.

Kevés lakás épül
Kevés lakás épül
Fotó: Mfor/Mester Nándor

A vidéki új lakások közül sok található a balatoni térségben. Budapest után a legtöbb új lakást Siófokon adták át, de más vidéki településekhez képest sok lakást vettek használatba Keszthelyen és Balatonszemesen is. Mindezek mellett Kecskemét, Nyíregyháza és Érd lakásépítéseinek száma volt még jelentős, a többi vidéki nagyvárosé viszont nem érte el a százas nagyságrendet.

A természetes személyek által épített lakások aránya 40 százalékról 35 százalékra csökkent, a vállalkozások által építetteké 58 százalékról 65 százalékra emelkedett az előző év azonos időszakihoz képest. Az új lakóépületekben használatba vett lakások 50 százaléka családi házban, 39 százaléka többlakásos épületben, 8,0 százaléka lakóparkban található. A használatba vett lakások átlagos alapterülete 4,1 m2-rel 94,7 m2-re csökkent a 2024. I–III. negyedévihez képest. A fővárosi lakások mérete átlagosan 67,5 m2 volt.

Van engedély

Országos szinten az építési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 19 947 volt, 37 százalékkal több, mint egy évvel korábban. Az építési engedélyek növekedésében is erős területi koncentráció figyelhető meg a fővárosban, illetve annak néhány kerületében. Budapesten összesen 7841 lakás építésére adtak engedélyt, 2,3-szer többre, mint egy évvel korábban. Csak a XI. kerületben mintegy 3400 engedélyt adtak ki, a XIII. kerületben pedig valamivel több mint 1500-at. A négy legtöbb építési engedélyt kiadó fővárosi kerületben (XI., XIII., X., XV.) engedélyezték a lakások több mint háromnegyedét.

A megyei jogú városokban 43 százalékkal növekedett a létesítendő lakások száma. A kisebb településeken azonban csökkent a lakásépítési engedélyek száma: a nem megyei jogú városokban 1,0, a községekben 8,8 százalékkal. A megyei jogú városok közül kiemelkedik Debrecen és Szeged, ahol egyaránt mintegy 750-750 lakás építését engedélyezték, továbbá több mint 400 lakás építését kezdeményezték Székesfehérváron és Győrben is.

Budapesten kívül Közép-Dunántúl és Dél-Alföld régióban nőtt jelentős mértékben az építési engedélyek száma. Észak-Magyarországon és Észak-Alföldön pedig csak minimális növekedés történt. A többi régióban viszont az egy évvel korábbinál kevesebb lakás építését engedélyezték. A kiadott új építési engedélyek alapján az előző év azonos időszakinál 2,5 százalékkal több, összesen 7350 lakóépület építését tervezték az országban. A létesítendő nem lakóépületek száma országosan 2188 volt, 18 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Lelohadt a lakásvásárlási kedv októberben

Nagyot zuhant a magyar lakáspiac októberben

Az októberi országos lakáspiaci kereslet csaknem 20 százalékkal mérséklődött szeptemberhez képest. Igaz, éves alapon csak 1,5 százalékkal csökkent. Mindez azzal magyarázható, hogy az év vége felé közeledve folyamatosan csökken a lakásvásárlási kedv, valamint, hogy lecsengőben van az Otthon Start program első nagy keresleti hulláma – közölte saját adatai alapján az ingtalan.com hétfőn.

Egy év alatt 38 százalékkal drágultak a budapesti panelek

Egy év alatt 38 százalékkal drágultak a budapesti panelek

Az év első kilenc hónapjában 1,14 millió forint volt a budapesti panellakások átlagos négyzetméterára. A fővárosi téglalakások 1,36 milliós négyzetméteráron futottak. 

Az állam nélkül pangás lenne a budapesti irodapiacon

Az állam nélkül pangás lenne a budapesti irodapiacon

A fővárosi irodapiacot az állami intézmények költözése pörgeti: a piaci kereslet érdemben elmarad a koronavírus-járvány előtti szinttől. Budapesten és környékén minden hetedik ipari-logisztikai épület üresen áll, és a régió legrosszabb aránya még idén tovább romolhat. A Váci utca és a Fashion Street üzleteinek tulajdonosai azonban jól járnak: a bérleti díjak elszálltak az elmúlt időszakban.

Itt akarnak felújítandó lakást venni a legtöbben

Itt akarnak felújítandó lakást venni a legtöbben

Kiemelkedik egy régió a mezőnyből.

Beindult a gőzhenger: 25 ezer új lakás épül hamarosna

Beindult a gőzhenger: 25 ezer új lakás épül hamarosan

A következő 2-3 hónapban az eddigi bejelentéseken felül a fejlesztők országszerte több mint 25 ezer új lakás építésével jelenhetnek meg a piacon és ezeknek a többsége az Otthon Start Program feltételeinek is megfelel majd – közölte piaci információi alapján az ingatlan.com kedden az MTI-vel.

Egészen megdöbbentő, hogy mit árverez el a NAV

Szokatlan épületet találtunk a NAV licitjei közt.

Negyvenszeres az árkülönbség a legdrágább és a legolcsóbb panellakás között

Negyvenszeres az árkülönbség a legdrágább és a legolcsóbb panellakás között

A panellakások stabilan őrzik népszerűségüket.

Máris ereszt az Otthon Start-lufi?

Máris ereszt az Otthon Start-lufi?

Az Otthon Start Program indulása óta folyamatosan csökken az érdeklődés a kedvezményes hitel iránt, legalábbis ami az internetes kereséseket illeti – írja a Bank360.

Elárulta a kormány, hogy hozzányúlnak-e jövőre az Otthon Starthoz

Elárulta a kormány, hogy hozzányúlnak-e jövőre az Otthon Starthoz

A Miniszterelnökség államtitkára egy háttérbeszélgetésen terítette ki a lapokat.

Nagyítóval is alig találni Otthon Startot újépítésű lakást Budapesten

Nagyítóval is alig találni Otthon Starttal vehető újépítésű lakást Budapesten

Van több kerület, ahol a 1,5 milliós négyzetméterár kétszerese is jó vételnek számít.

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon


Új hitelprogramok várnak a kkv-kra.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168