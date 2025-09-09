Alig indult el az Otthon Start, 70 millió felett az átlagos budapesti ingatlanár

A budapesti lakáspiacot egyre nagyobb arányban uralják a drágább ingatlanok, a 25 millió forint alattiak szinte teljesen eltűntek a kínálatból – írja a Duna House. Az átalakulás az utóbbi egy évben látványos: a 30-35 millió forint értékű lakások aránya Budán 10-ről 2 százalékra csökkent, a 25 millió forint alatti lakások pedig eltűntek a piacról.

A 70 millió forint feletti értékű lakások aránya 15 százalékról 61 százalékra nőtt. Eközben a 40-50 millió forint közötti lakások részesedése 25-ről 8 százalékra, a 60-70 millió forint értékű lakásoké 25-ről 14 százalékra csökkent.

Pesten valamivel kiegyensúlyozottabb a kínálat, a 30 és 50 millió forint közötti lakások részesedése ott még elérte a 17 százalékot az előző hónapban. A 70 millió forint feletti sáv 19-ről 35 százalékra, a 60-70 milliós sáv 4 százalékról 17 százalékra nőtt, a medián tehát már ezen az oldalon is meghaladja a 60 millió forintot. A 40-50 milliós lakások aránya 26-ról 15 százalékra csökkent a pesti piacon.

A Duna House kiemelte: nem a luxuslakások aránya nőtt a kínálatban. Egyre több, akár átlagos állapotú ingatlan kerül a 70 millió forint feletti árkategóriába, sőt, akár elavult állapotú ingatlanok is pusztán az elhelyezkedésük, vagy az alapterületük miatt. Az Otthon Start hitelprogram várhatóan tovább erősíti ezt a trendet, a 70 millió forint feletti árkategóriában is további élénkülést hozhat.