Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Alig indult el az Otthon Start, 70 millió felett az átlagos budapesti ingatlanár

mfor.hu

Meglepetés érhette azokat, akik 30-35 millió forintért kerestek lakást Budapesten. Budán ez az árkategória eltűnt a kínálatból, Pesten pedig a korábbi 10 százalékos részesedésük 2 százalékra csökkent.

A budapesti lakáspiacot egyre nagyobb arányban uralják a drágább ingatlanok, a 25 millió forint alattiak szinte teljesen eltűntek a kínálatból – írja a Duna House. Az átalakulás az utóbbi egy évben látványos: a 30-35 millió forint értékű lakások aránya Budán 10-ről 2 százalékra csökkent, a 25 millió forint alatti lakások pedig eltűntek a piacról.

A 70 millió forint feletti értékű lakások aránya 15 százalékról 61 százalékra nőtt. Eközben a 40-50 millió forint közötti lakások részesedése 25-ről 8 százalékra, a 60-70 millió forint értékű lakásoké 25-ről 14 százalékra csökkent. 

Pesten valamivel kiegyensúlyozottabb a kínálat, a 30 és 50 millió forint közötti lakások részesedése ott még elérte a 17 százalékot az előző hónapban. A 70 millió forint feletti sáv 19-ről 35 százalékra, a 60-70 milliós sáv 4 százalékról 17 százalékra nőtt, a medián tehát már ezen az oldalon is meghaladja a 60 millió forintot. A 40-50 milliós lakások aránya 26-ról 15 százalékra csökkent a pesti piacon.

A Duna House kiemelte: nem a luxuslakások aránya nőtt a kínálatban. Egyre több, akár átlagos állapotú ingatlan kerül a 70 millió forint feletti árkategóriába, sőt, akár elavult állapotú ingatlanok is pusztán az elhelyezkedésük, vagy az alapterületük miatt. Az Otthon Start hitelprogram várhatóan tovább erősíti ezt a trendet, a 70 millió forint feletti árkategóriában is további élénkülést hozhat.

Ketyeg az óra az Otthon Startnál, már megjelentek a túlárazások is

Itt vannak az első napok tapasztalatai a 3 százalékos hitelről.

Itt vannak az első napok tapasztalatai a 3 százalékos hitelről.

Van egy érdekes hatása az Otthon Startnak

Van egy érdekes hatása az Otthon Startnak

Kétéves mélypontra zuhantak a bérleti díjak, mivel az albérletkeresők kivárnak, inkább a kedvezményes hitellel próbálnak lakhatáshoz jutni.

Ön fizetne ennyit azért, hogy ide költözhessen?

Rajka megszabta a beköltözés díját.

Rajka megszabta a beköltözés díját. 

Otthon Start: meglépte a jegybank, amire sokan vártak

Enyhítették az életkori megkötést.

Enyhítették az életkori megkötést.

Forró drót: égnek a vonalak az ingatlanpiacon

Forró drót: égnek a vonalak az ingatlanpiacon

Több mint négy éve nem volt olyan, hogy ennyien érdeklődtek eladó ingatlanok iránt. Az ingatlan.com oldalán az új hirdetések száma emelkedett, mégis kevesebb lakás érhető el: a kereslet felszívja a kínálatot.

Minden banknál jön az Otthon Start, de nem mindenhol ugyanúgy

Minden banknál jön az Otthon Start, de nem mindenhol ugyanúgy

Az ügyfelek és a bankok is készülnek a program hétfői indulására, de mindenhol ugyanúgy lesz elérhető a 3 százalékos hitel?

Szomorú hírek jöttek az építőiparról

Az építőiparban az elindított kivitelezések értéke csökkent 2025 második negyedévében az első három hónaphoz képest.

Otthon Start: itt vannak Rogán Antal elvárásai

Szigorúan megszabják az Otthon Start arculatot.

Szigorúan megszabják az Otthon Start arculatot.

Van, aki az Otthon Start dupláját is felveheti – már csak ez hiányzott az elszálló lakásáraknak?

50 helyett 100 milliót is lehet kapni 3 százalékos hitelre – de kinek?

50 helyett 100 milliót is lehet kapni 3 százalékos hitelre – de kinek?

Besülhet a kormány legnagyobb fegyvere – baj van az Otthon Starttal

Elviszi az előnyöket a drágulás a szakértők szerint.

Elviszi az előnyöket a drágulás a szakértők szerint.

Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában

Kamatmentes kölcsön jelenthet megoldást.

Kamatmentes kölcsön jelenthet megoldást.

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha

Interjú az MBH Bank ügyvezető igazgatójával.


Interjú az MBH Bank ügyvezető igazgatójával.

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket

Rakéta jelenik meg fizetéskor.


Rakéta jelenik meg fizetéskor.

