Alkudni szeretne a kiszemelt lakás árából? Akkor jobb, ha ezzel tisztában lesz

Az elemzésből az is kiderül, hogy idén várhatóan a családi házak szegmensében csökkenhet tovább az árengedmény, a lakások esetében nem várható számottevő változás az év hátralévő részében. Ugyanakkor az alku mértéke nagyban függ a lakás, ház minőségétől: a jobb állapotúakból kevesebbet engednek az eladók, míg a rossz, korszerűtlen ingatlanok esetében az átlagosnál nagyobb engedményt is elérhetnek a vásárlók.

A használt házak esetében idén 10,3 százalékra mérséklődött a teljes árengedmény mértéke. Ebben a szegmensben is a nagyvárosokban, valamint Pest vármegyében volt lehetőség kisebb alkura. A régióközpontokban 7,3 százalék, a külső pesti kerületekben 7,4 százalék az alku átlaga, míg Pest vármegyében 8,8 százalék. A vidéki városokban (a megyei jogúakkal együtt) a meghirdetési árhoz képest 11,5 százalékkal keltek el alacsonyabb áron a házak, míg a községekben átlagolva 13 százalék az irányadó.

Az Otthon Centrum közreműködésével értékesített panellakások árengedménye országosan 3,3 százalék volt az év első három hónapjában. Az országrészek között azonban jelentős eltérés tapasztalható: amíg a fővárosban csak 1-1,6 százalék (budai kerületek: 1 százalék, belvárosi kerületek 1,6 százalék) között alakult az árengedmény mértéke, addig Pest vármegye településein az alku mértéke már a 2,5 százalékot is eléri. Ezzel szemben a hat régióközpontban már 3 százalék az átlag, míg a kisebb városokban – bár szintén csökkent az alku mértéke –, de még mindig 6 százalék feletti az árengedmény átlaga.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!