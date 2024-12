Áll a bál a hazai ingatlanguru által felhúzott társasháznál

„A kivitelezés a tűzvédelmi szakértő és a megrendelő által felülvizsgált végleges kiviteli terv alapján került kivitelezésre. A végleges és katasztrófavédelmi hatóság által jóváhagyott megvalósulási és kiviteli terv tartalmazta a szükséges és elégséges EPS és kőzetgyapot anyagszükségletet is. A Neptun Ship Supply Kft. szakmaiatlan és minősíthetetlen minőségű kivitelezési tevékenységének eredményeként jelentős többletköltség ellenében volt szükséges javítani (gyakorlatilag újra kivitelezni) a homlokzati hőszigetelést. A nevezett cég által elvégzett munka sem a szakmai szabályoknak, sem a szabványoknak nem felelt meg, így a – szakmai szabályok betartására és szabványoknak való megfelelőségre vonatkozó – kivitelezői nyilatkozat általuk történő megadása nem lehetett releváns a kivitelezés tekintetében. A használatbavételi engedély megkérése az érintett létesítmény tekintetében nem a generálkivitelező feladata volt, mint ahogyan a használatbavételi engedélyt sem a generálkivitelező részére állította ki az illetékes hatóság a benyújtott nyilatkozatok alapján.

A kft. sérelmezi, hogy késve jutottak hozzá a kivitelezi tervekhez, az általa vállalt szigetelést (13 ezer négyzetméter) nem ez alapján, hanem a fővállalkozó T-Trans Főép Kft. vezetőinek a helyszíni útmutatásai szerinti anyagokból kellett elvégezni. Deli László, az AAA+ Energy képviselője lapunknak kifejtette: kiderült, hogy a tervekkel ellentétben sokkal több úgynevezett EPS (expandált polisztirol, azaz hőre lágyuló, habosítható, cellás szerkezetű keményhab) került fel a falakra és sokkal kevesebb kőzetgyapot. A kft. szakvéleményt kért a tervezőtől is, aki a cég szerint azt írta, hogy a körfolyosókon csak EPS-t lehetett volna alkalmazni, semmi mást, ezért ott bontani kell.

