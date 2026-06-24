2p
Ingatlan Duna House Ingatlanpiac Panel

Átrendeződés figyelhető meg a panellakásoknál

mfor.hu

A budapesti panellakások eladása az elmúlt egy évben érzékelhetően lelassult, a vidéki paneleké és a használt téglalakások többségéé viszont gyorsult – áll a Duna House elemzésében.

Az MTI-hez szerdán eljuttatott közlemény kiemeli, hogy a budai panellakások értékesítési ideje egy év alatt 46 napról 81 napra nőtt. A lassulás végigkísérte az évet: a budai panel értékesítése januárban még 57 nap körül zárult, februárra 82 napra ugrott, és azóta tartósan 75-81 nap között mozog.

Ma a budai panel a leglassabban értékesíthető panelszegmens az országban – írták.

A pesti oldalon 52 napról 70 napra hosszabbodott az átlagos értékesítési idő.

A vidéki paneleknél Kelet-Magyarországon egy év alatt 71 napról 56 napra, nyugaton 82 napról 76 napra rövidült az átlagos értékesítési idő.

Nehezebben mennek el a budai panelek
Nehezebben mennek el a budai panelek
Fotó: Klasszis Média

„A magas árszint mellett leginkább a saját otthonukat kereső, árérzékenyebb vásárlók lépnek a piacra, akik megfontoltabban döntenek. Ehhez jön, hogy a kereslet súlypontja a belső, befektetői kerületekből a nagyobb alapterületű, beköltözhető lakások felé tolódott, ez a fajta vásárlás pedig természeténél fogva több időt vesz igénybe” – idézi a közlemény Szegő Pétert, a Duna House vezető elemzőjét.

A használt téglalakások piacán a legtöbb régióban gyorsult az értékesítés. A legnagyobb javulás a budapesti belvárosban látható, ahol egy év alatt 92 napról 79 napra csökkent az átlagos értékesítési idő, de a budai téglalakások eladása is gyorsult (99-ről 86 napra), és Nyugat-Magyarországon is rövidült a folyamat (122-ről 111 napra).

A pesti téglalakások eladása némileg lassult (94-ről 102 napra), Kelet-Magyarországon pedig stabil maradt a kép. A téglalakások ugyanakkor továbbra is lassabban értékesíthetők a paneleknél: országosan jellemzően 80-110 nap körül mozognak, szemben a panelek 56-81 napjával.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

MNB-jóslat: 30 százalékkal bővülhet az új lakások száma idén

Idén az év egészében az új lakások száma 30 százalékkal 15 700-ra nőhet – mondta a Magyar Nemzeti Bank (MNB) ügyvezető igazgatója az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) elnökségi ülésén szerdán Budapesten.

Kellemetlen tény derült ki a garzonokról – de van remény a fordulatra

A Duna House szerint fajlagosan drágábbak a minilakások.

Egyre többet lehet alkudni a budapesti ingatlanpiacon

Egyre többet lehet alkudni a budapesti ingatlanpiacon

Van azért olyan kerület is, ahol egymásra licitálnak a vevők. A fővárosi alku mértéke viszont meg sem közelíti a vidéki házakét: Borsodban és Nógrádban óriási árengedményre is volt példa.

Régen látott fordulat történt a lakáspiacon, szinte az egész országban estek az árak

Májusban egy vármegye kivételével mindenhol, és Budapesten is visszaestek az ingatlanárak.

Kevesebb és drágább az új építésű lakás a Balatonon

Közelednek egymáshoz a balatoni új építésű lakások árai: míg néhány évvel ezelőtt jelentős különbségek voltak a tóparti üdülőhelyek ingatlanpiacán, mára a kisebb települések is felzárkóztak. Az Otthon Centrum adatai szerint a legkedveltebb lokációkban az új lakások négyzetméterára már eléri a 2,5 millió forintot.

Regős Gábor: fordulat előtt állhat a budapesti irodapiac, de az AI új kockázatokat hoz

Regős Gábor: fordulat előtt állhat a budapesti irodapiac, de az AI új kockázatokat hoz

A prémium irodák iránti kereslet növekedése, a gazdaságpolitikai fordulat és az ESG-elvárások erősödése új lendületet adhat a budapesti irodapiacnak, miközben a mesterséges intelligencia terjedése már középtávon is mérsékelheti az irodaterületek iránti igényt – erre hívja fel a figyelmet Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza friss elemzésében.

A plazmaközpont 155 milliós lakását árverezi el a NAV

Újabb érdekes árverésekre bukkantunk a NAV oldalán.

Budapesten stagnálnak az albérletárak, de Szegeden már 200 ezret kérnek havonta

Budapesten stagnálnak az albérletárak, de Szegeden már 200 ezret kérnek havonta

Kecskemét sem marad el sokkal a szegedi árszinttől: fokozatosan zárkóznak fel a vidéki nagyvárosok albérletárai a budapestiekhez.

Ingatlanpiac: vége a toporgásnak?

Úgy tűnik, elmozdult májusban a mélypontról a lakáspiac. Bár összességében a lakáspiac mindkét oldala enyhén élénkült, az is látható, hogy az országon belül jelentős különbségek vannak, valamint az új és a használt lakások is teljesen eltérő pályán mozognak.

Mi folyik az ingatlanpiacon? Érdekes adatokat közöltek

Mi folyik az ingatlanpiacon? Érdekes adatokat közöltek

Mit jelent mindez?

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026
Kiből lesz a jó vezető? A válasz gyakran már az egyetemi években eldől

Kiből lesz a jó vezető? A válasz gyakran már az egyetemi években eldől (x)

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG