Az albérletárakon is érződik az Otthon Start hatása?

A korábbi évekhez képest kisebb drágulást mértek.

A KSH-ingatlan.com lakbérindex júliusi adatai szerint a felsőoktatási ponthatárok kihirdetéséhez köthető főszezonhoz képest mérsékelt drágulás történt a bérleti piacon, országosan 1,4, Budapesten pedig 1,3 százalékos volt a havi áremelkedés, ami visszafogottabb a korábbi júliusokra jellemző 1,8-1,9 százalékos növekedésnél – közölte az ingatlan.com kedden az MTI-vel.

Éves összevetésben is lassult az albérletárak emelkedése, országosan 7,3 százalékról 6,9 százalékra, Budapesten pedig 6,7 százalékról 6,6 százalékra mérséklődött a drágulás üteme.

A ponthatárok kihirdetése utáni héten a sok esetben egyetemvárosként is funkcionáló vármegyeszékhelyeken 20 százalékkal nőtt a telefonos érdeklődések száma a kiadó lakások iránt, míg a fővárosban csak 4 százalékkal; az ingatlan.com szerint ez részben az Otthon start program előszeleként is értékelhető.

A kínálat számottevően bővült, a kiadó lakások száma a ponthatárhirdetés előtti 16,5 ezerről 17,9 ezer fölé emelkedett, ami éves összevetésben is csaknem 18 százalékos bővülésnek felel meg.

A közleményben Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője kifejtette: az albérletpiacra is komoly hatással lehet majd az első lakás megvásárlását elősegítő, szeptemberben induló Otthon Start Program, mert sokak számára a hitelből történő lakásvásárlás komoly alternatívát jelenthet a bérléssel szemben. Az átlagos budapesti 260 ezer forintos havi albérletárhoz képest egy 25 évre felvett, 50 milliós hitel havi törlesztője 237 ezer forint, ugyanakkor ehhez legalább 5,5 millió forint önrészre is szüksége lesz az első lakásvásárlóknak – ismertette.

Az ingatlanhirdetési portál adatai szerint augusztus első hetében Budapesten még enyhén csökkentek is az albérletárak. Jelenleg 260 ezer forint az átlagos fővárosi bérleti díj, szemben a július végére jellemző 270 ezer forinttal. A legtöbb kiadó lakóingatlannal rendelkező városrészek közül a VI. kerületben 300 ezer forint volt az átlagos bérleti díj, a VIII. kerületben 247 ezer forint, a XI.-ben 275 ezer forint, míg a XIII.-ban 270 ezer forint.

Az egyetemvárosok közül Debrecenben 240 ezer forint körül alakul az átlagos bérleti díj, Győrben 195 ezer forintért kínálják a kiadó lakásokat, Pécsen pedig 190 ezerért. A veszprémi piacot 175 ezer forintos átlag jellemzi, Nyíregyházán és Szegeden 170 ezer forint az átlag, Kecskeméten 150 ezer forint. Miskolc továbbra is a legolcsóbb egyetemváros havi 125 ezer forintos átlagos bérleti díjjal.

(MTI)

