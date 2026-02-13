4p

Ingatlan

Az Imperial Holding hadat üzent a lakhatási válságnak

Egy sikertörténet, aminek mi is a részesei lehetünk és egy hiteles vásárlói vélemény.

– Végre egy cég, amelyik elérhető áron épít! – kiáltott fel Zsuzsi, és a képernyőhöz hívta a párját. 

Csodaszép házaik vannak! És odanézz, rengeteg referencia. A nyolcadik oldalt pörgetem.

…valahogy így kezdődött Zsuzsi és Csaba története egy esős szombat délután, akik azóta már két éve élnek Imperial álomházukban. 

– Nagyon sok rosszat hallani a magyar építőiparról, horror sztorik terjengtek az ismerősök között. Az internet fórumai is tele voltak hihetetlen történetekkel, ezért nagyon óvatosak voltunk az elején. 

Mennyiből épült meg a házatok? 

Alig értük el az 500 ezres négyzetméter árat kulcsrakészen. De mi még 2022-ben kezdtük, ez akkor is nagyon jó ár volt. Emlékszem, az állandó árváltozásokról szóltak a hírek, de nálunk nem változott semmi. Az Imperial Holding végig tudta tartani az árakat. Szerintem egyes tételeken ezzel 20–30%-ot is megspóroltunk.

Megkérdeztük az Imperial Holding egyik tulajdonosát, az ingatlan.com szakértőjét, Virág Gergőt is arról: mit jelent ez, hogy hadat üzentek a lakhatási válságnak? És hogyan csinálják? 

– Igen, hadat üzentünk a lakhatási válságnak.  Hadat üzentünk az irreálisan magas áraknak. Hadat üzentünk a kókler építőiparnak. 

Az emberek gyorsan, kedvező áron és elsősorban biztonságosan szeretnének építkezni. Láttuk, hogy nincs megfizethető, kiváló műszaki tartalmú megoldás a piacon.  Láttuk, hogy az építtetők micsoda kompromisszumokat kénytelenek kötni.  Hogy gyenge, jellegtelen házakat építenek nekik megfizethetetlen árakon, kritikán aluli minőségben. Sokszor engedély nélkül. 

És ezen változtatott az Imperial Holding. Mi csodálatos otthonokat adunk elérhető áron, hogy ebben a piaci helyzetben is gyorsan, egyszerűen egy Imperial álomházba költözhess.  Amit fent tudsz tartani, amit meg tudsz fizetni, és amire tíz év múlva is büszke lehetsz, mert jó döntést hoztál. 

Fix áron

Fix minőségben 

Fix határidőre. 

Nem kell kétmillió forintos négyzetméter-árat fizetned, vagy egy penészes, gombás, süllyedő használt házat venned. 

Az átlagos kulcsrakész építési időnk 5–8 hónap. Szemben a piaci átlag több mint két év. 

Az Imperial Holding eddig kétszer nyerte el a MagyarBrands “kiváló üzleti márka” díját, és AAA – legmagasabb kategóriájú panaszmentességi igazolással rendelkezünk. Elégedett ügyfeleink között építészmérnökök, gépészmérnökök, szakmabeliek is sorakoznak. 

Ma az építőiparban huszonötször annyian szeretnének házat építeni, mint amennyien tényleg meg is tudják építeni azt. Ezért nagyon fontos, hogy kit választasz: mert 25 házból 24-et kóklerek, vagy “fantomas” brigádok építenek. Szakképzettség nélkül, mérnökök nélkül. 

Ha az általunk épített házat azonnal eladod, minimum 25–30%-ot keresel rajta, ennyi pénzt teszünk a zsebedbe. 

100 m²-es családi ház esetén megspórolhatsz velünk legalább 24–28 millió Ft-ot. 

Az építkezés pedig olyan egyszerű, mint egy autóvásárlás: ha nem akarsz belebonyolódni, 9 órás folyamat Neked mindennel együtt. A többit már mi intézzük. 

Megspórolunk Neked egy évet a szabadidődből. 

Olyan egyszerű és gyors a folyamat, hogy a személyes idődből 9 óránál többet nem vesz el az egész családi ház építése. 

Neked csak le kell venned a polcról a házat és mi felépítjük. 

Mi melletted állunk, hogy csodálatos otthonod legyen elérhető áron, mint már annyi száz ügyfelünknek. 

Amire együtt lehetünk büszkék.

(x)

