Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

1p

Az MTK-hoz kerül a Sorsok Háza, múzeum is lesz benne

Új nevet is kap a terület: Brüll Alfréd Ház – Magyar Zsidó Örökség Parkja.

Közpark, iskola és MTK-múzeum lesz a Sorsok Háza területén – derült ki Deutsch Tamás fideszes politikus, az MTK elnökének sajtótájékoztatóján, amelyről a 444.hu számolt be.

Az ország legizgalmasabb múzeumját is ide ígérik
Fotó: Sorsok Háza - Európai Oktatási Központ Facebook oldala

A Sorsok Házát és a két közeli telket egy Semjén Zsolt által benyújtott törvényjavaslat alapján kapja meg az MTK. A Sorsok Háza 10 éve készült el, azóta sem sikerült megnyitni a múzeumot, ezért alakíthattak a koncepción.

Deutsch Tamás szerint felállítanak majd egy „méltó, különleges holokauszt emlékművet”, ezen túlmenően „létrejön Magyarország talán legizgalmasabb, legérdekesebb, legszínvonalasabb, legtöbb ember érdeklődését kiváltó sportegyesületi, klubtörténeti múzeum, az MTK múzeuma”.

