Az MTK-hoz kerül a Sorsok Háza, múzeum is lesz benne

Közpark, iskola és MTK-múzeum lesz a Sorsok Háza területén – derült ki Deutsch Tamás fideszes politikus, az MTK elnökének sajtótájékoztatóján, amelyről a 444.hu számolt be.

Az ország legizgalmasabb múzeumját is ide ígérik

Fotó: Sorsok Háza - Európai Oktatási Központ Facebook oldala

A Sorsok Házát és a két közeli telket egy Semjén Zsolt által benyújtott törvényjavaslat alapján kapja meg az MTK. A Sorsok Háza 10 éve készült el, azóta sem sikerült megnyitni a múzeumot, ezért alakíthattak a koncepción.

Deutsch Tamás szerint felállítanak majd egy „méltó, különleges holokauszt emlékművet”, ezen túlmenően „létrejön Magyarország talán legizgalmasabb, legérdekesebb, legszínvonalasabb, legtöbb ember érdeklődését kiváltó sportegyesületi, klubtörténeti múzeum, az MTK múzeuma”.