Az Otthon Start miatt alkudni is kevesebbet lehet

A belföldi lakáspiacon a nyáron átlagosan 5,8 százalékos alku volt jellemző, a következő hónapokban azonban szinte biztosan szűkül az alku mértéke minden részpiacon, a folyamat hátterében az Otthon Start program áll – állapítja meg az OTP Ingatlanpont friss elemzésében.

Szűkül a mozgástér

Fotó: Depositphotos

Az ingatlanközvetítő hálózat által értékesített ingatlanok adatai alapján az elemzők megállapították, hogy országos szinten nyáron az előző három hónaphoz képest a házaknál 7,8-ról 7,1 százalékra szűkült az alkuszint. Ugyanakkor a nem panel lakásoknál 2,8-ról, 3,3 százalékra, a paneleknél pedig 2 százalékról 3,6 százalékra nőtt az utoljára meghirdetett ár és a szerződéses ár közötti különbséget mérő mutató.

Budapesten a házaknál nőtt az alku lehetősége 3,6-ról 4,9 százalékra, a nem panel lakásoknál pedig a tavasszal mért 1,8 százalékról a nyárra 2,1 százalékra változott az átlagos alku. A paneleknél átmenetileg véget ért a „negatív alku” korszaka, hiszen tavasszal még az irányár felett 0,3 százalékkal cseréltek gazdát a lakások, a nyáron pedig már átlagosan 1,8 százalékot tudtak faragni az árból a vevők.

Kapcsolódó cikk Máris kiderültek az Otthon Start fő buktatói Itt vannak az első hetek banki tapasztalatai.

Az elemzés rámutat, hogy a budapesti piacon mindhárom kategóriában jobban jártak a vásárlók, mint tavasszal, így összességében átlagosan 2,3 százalék volt az alku.

A megyei jogú városokban a házaknál gyakorlatilag stagnált az áralku tere 7 százalék körül, a nem panel lakásoknál pedig 3,6-ról 4,6 százalékra emelkedett a mértéke. A vidéki paneleknél is jobban jártak a vevők, hiszen a tavaszi 2,8 százalék után átlagosan 3,5 százalékot tudtak alkudni.

Az elemzés szerint a községekben viszont az országos tendenciával ellentétes folyamat zajlott: a tavaszi 8,6 százalékról 6,7 százalékra szűkült az alku tere. Az adatok alapján a kistelepüléseken kivártak az eladók, nem akartak túl sokat engedni az árból az esetleges keresletnövekedésben bízva.

Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője szerint az idei nyár az utolsó jó vételi lehetőség lehetett legalább jövő tavaszig, hiszen az Otthon Start beindulásával egyértelműen azt látják, hogy dübörög a piac, a nagyobb kereslet miatt pedig szűkül az alku tere.

A szakértő úgy vélte az őszi hónapokban egészen biztosan csökken az árengedmények gyakorisága és mértéke, egyes részpiacokon akár vissza is térhet a budapesti paneleknél tavasszal már látott „negatív alku”, amikor az eredeti irányárnál drágábban kelhetnek el a lakások.

(MTI)