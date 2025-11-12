2p
Az Otthon Start-roham tovább dübörög?

A program hatása továbbra is látványos a piacon.

Az Otthon Start program hatása októberben is érezhető volt az ingatlanpiacon, a nyár végi roham után az őszi hónapokban is jelentős maradt a vevői érdeklődés – közölte a Duna House.

Az ingatlanközvetítő becslése szerint októberben 11 518 lakóingatlan cserélt gazdát, ami szeptemberhez képest 14,2 százalékos visszaesés, ugyanakkor éves szinten 7,3 százalékos növekedés. A szeptemberi kiugró értékek után ez természetes korrekció – jelezték.

Az októberi vásárlásokat a 30-40 éves korosztály dominálta, de a 20-30 évesek aránya is nőtt. Budapesten az első lakásukat vásárlók aránya 21-ről 41 százalékra emelkedett, míg vidéken 26-ról 43 százalékra. A vásárlók többsége beosztottként dolgozik, ami azt jelzi, hogy az Otthon Start program valóban helyzetbe hozta az alacsonyabb keresetű lakásvásárlókat – mutatott rá a Duna House. Hozzátették, hogy a befektetési célú vásárlások aránya ezzel párhuzamosan csökkent.

Pörög a piac
Fotó: Mfor/Mester Nándor

Gyorsabban cserélnek gazdát a lakások

Budapesten a panellakások átlagos ára négyzetméterenként 1,1-1,25 millió forint között stabilizálódott, míg a téglalakások ára Budán négyzetméterenként csaknem 1,3 millió forint, Pesten 1,2 millió forint körül alakult. Vidéken a téglaépítésű ingatlanok négyzetméterára keleten 440 ezer, nyugaton 503 ezer forint volt.

Az értékesítési idők jelentősen rövidültek, Budapesten a panellakások 55-68 nap alatt keltek el, a téglalakások esetében 120 nap alá csökkent az átlagos idő. Ez a gyorsulás különösen a jó állapotú, reális áron kínált ingatlanoknál volt megfigyelhető.

 

A lakáscélú jelzáloghitelek szerződéses összege a Credipass becslése alapján októberben elérhette a 196 milliárd forintot, ami 85 százalékos havi és 66 százalékos éves növekedést jelent. Ez a hitelpiaci dinamika közvetlenül az Otthon Start program hatásának tudható be, amely nemcsak élénk

