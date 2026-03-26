Balaton-part: első körben nem akadt vevő az MVM szállodájára

Eladta volna balatongyöröki szállodáját az MVM Zrt., de egyelőre nem akadt rá vevő – derül ki a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. elektronikus aukciós rendszeréből. Az értékes balatoni ingatlanra március 25-ig lehetett licitálni, de nem érkezett be egyetlen ajánlat sem. Egészen pontosan a Hotel Panorámáról van szó, ez Balatongyörök legnagyobb idegenforgalmiadó-befizetője.

Az ingatlan Balatongyörök belterületén, a központban található, légvonalban mintegy 100 méter távolságra a strandtól, mely az ingatlan mellett kiépített vasúti felüljárón keresztül közelíthető meg. A szállodából kilátás nyílik a Balatonra. Az egész évben üzemelő hotelben 69 szállodai egység került kialakításra, melyekben egyidejűleg összesen 222 vendég helyezhető el

– olvasható az árverési hirdetményben.

Innen derül még ki az is, hogy a szállodához tartozik egy 300 fő ellátására alkalmas melegkonyhás étterem, rendezvénytermek, a földszinten pedig uszoda és wellness részleg is található. A telken a szállodaépület mellett áll egy kétszintes villaépület, melynek a földszintjén és a tetőterében is egy-egy kétszobás apartman található saját konyhával és fürdőszobával. A kikiáltási ár 1,6 milliárd forint volt.

A szálloda Balatongyörök legnagyobb idegenforgalmiadó-befizetője

A szálloda üzemeltetője amúgy veszteséges, az MVM Hotel Panoráma Kft. 2024-ben 647,5 millió forint bevétel mellett 43,4 millió forint mínuszt termelt, de már 2023-ban és 2022-ben sem sikerült nyereséget termelnie. Információink szerint jó állapotban lévő szállodáról van szó, de évek óta elmaradtak a szükséges fejlesztések, ami azért néhol meglátszik a berendezésen.

Az MVM-nek küldtünk kérdést, hogy miért döntöttek az eladás mellett, amint érkezik válasz, a cikkünket frissítjük.

A dolgozókat is érintheti az esetleges eladás, hiszen az MVM dolgozói és közvetlen hozzátartozóik részére kedvezményeket biztosít a hotel.

Az MVM Csoport egyébként az első félévi 222 milliárd forint után az egész 2024-es évben 323,7 milliárd forintos adózott eredményt ért el, ami alig maradt el a 2023-as rekordprofittól, ami 369,1 milliárd forint volt.

Egy másik balatoni szállodáját 2019-ben próbálta eladni az MVM. A napi.hu írta meg, hogy árverezik a keszthelyi Hotel Ovit épületét, 435 millió forintos kikiáltási áron. A Balaton viszonylag messze van, mert a hotel Keszthely és Hévíz között található, de egy kültéri medence és a hatalmas gondozott park azért kárpótolhatja a pihenni vágyókat. A háromcsillagos szállodát végül ugyanúgy nem sikerült eladni, mint most, első körben a balatongyörökit, az jelenleg is üzemel és az MVM egyik leánycégéhez tartozik.

Nem kizárt, hogy a Hotel Panoráma esetében másodjára lesz érdeklődés, hiszen az

„csodálatos fekvésű, rendkívüli adottságokkal rendelkezik”

– mondta lapunknak Lekics Valéria független önkormányzati képviselő.

Volt már egy sikeres petíció

A helyi politikus azt követelte, hogy április 12-ig függesszék fel az ingatlaneladásokat Balatongyörökön. Attól fél, hogy a Balaton környékén évek óta bevett módszer szerint még egy lakóparkot építene az új tulajdonos az ingatlanra. Emlékeztetett egy hasonló esetre: 2025-ben ő szervezett petíciót a balatongyöröki Kastélyszálló parkjának beépítése ellen. Elmondása szerint Balatongyörök partközeli, másfél hektáros ősfás parkját és annak patinás Kastély üdülőszállóját (volt kormányüdülő) 2024 tavaszán jócskán ár alatt kaparintotta meg egy cég. A petíciót végül több százan írták alá, ez is szerepet játszott abban, hogy a helyi képviselő-testület végül leszavazta az ingatlanfejlesztő cég kérelmét, hogy módosítsák a terület besorolását és beépítési paramétereit a helyi építési szabályzatban.

Balatongyörök nem véletlenül vonza az ingatlanfejlesztőket: az egyik legszebb panorámájú balatoni település. A domboldalra épült faluból páratlan kilátás nyílik a Keszthelyi-öbölre és az öböl túloldalán fekvő tanúhegyekre. Még 1990-ben a település az Európa legszebb falvainak járó Európafalu (Prix d'Honneur) kitüntetést vehette át. 2015-ben pedig az Európai Virágos Városok és Falvak Versenyében (Entente Florale Europe) a legmagasabb, arany minősítéssel jutalmazták.

A Balaton déli partján is civilek akadályozták meg januárban, hogy Balatonszemesen beépítsék a helyi focipályát. Lapunk írta meg, hogy a balatonszemesi fideszes polgármester szerint túl értékes a terület ahhoz, hogy csak egy focipálya legyen rajta. A helyiek és a nyaralótulajdonosok viszont eredményesen tiltakoztak a beépítés ellen: a képviselő-testület levette a napirendről az 1,6 hektáros ingatlan hasznosításának kérdését.