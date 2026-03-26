Ingatlan Balaton Ingatlanpiac Magyar Nemzeti Vagyonkezelő MVM

Balaton-part: első körben nem akadt vevő az MVM szállodájára

Vég Márton
Vég Márton

Az értékes balatoni ingatlanra március 25-ig lehetett licitálni, de nem érkezett be egyetlen ajánlat sem. A helyiek lakóparkos beépítéstől tartanak.

Eladta volna balatongyöröki szállodáját az MVM Zrt., de egyelőre nem akadt rá vevő – derül ki a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. elektronikus aukciós rendszeréből. Az értékes balatoni ingatlanra március 25-ig lehetett licitálni, de nem érkezett be egyetlen ajánlat sem. Egészen pontosan a Hotel Panorámáról van szó, ez Balatongyörök legnagyobb idegenforgalmiadó-befizetője. 

Az ingatlan Balatongyörök belterületén, a központban található, légvonalban mintegy 100 méter távolságra a strandtól, mely az ingatlan mellett kiépített vasúti felüljárón keresztül közelíthető meg. A szállodából kilátás nyílik a Balatonra. Az egész évben üzemelő hotelben 69 szállodai egység került kialakításra, melyekben egyidejűleg összesen 222 vendég helyezhető el

– olvasható az árverési hirdetményben.

Innen derül még ki az is, hogy a szállodához tartozik egy 300 fő ellátására alkalmas melegkonyhás étterem, rendezvénytermek, a földszinten pedig uszoda és wellness részleg is található. A telken a szállodaépület mellett áll egy kétszintes villaépület, melynek a földszintjén és a tetőterében is egy-egy kétszobás apartman található saját konyhával és fürdőszobával. A kikiáltási ár 1,6 milliárd forint volt.

A szálloda Balatongyörök legnagyobb idegenforgalmiadó-befizetője
A szálloda Balatongyörök legnagyobb idegenforgalmiadó-befizetője
Fotó: Hotel Panoráma/Facebook

A szálloda üzemeltetője amúgy veszteséges, az MVM Hotel Panoráma Kft. 2024-ben 647,5 millió forint bevétel mellett 43,4 millió forint mínuszt termelt, de már 2023-ban és 2022-ben sem sikerült nyereséget termelnie. Információink szerint jó állapotban lévő szállodáról van szó, de évek óta elmaradtak a szükséges fejlesztések, ami azért néhol meglátszik a berendezésen.

Az MVM-nek küldtünk kérdést, hogy miért döntöttek az eladás mellett, amint érkezik válasz, a cikkünket frissítjük.

A dolgozókat is érintheti az esetleges eladás, hiszen az MVM dolgozói és közvetlen hozzátartozóik részére kedvezményeket biztosít a hotel.

Az MVM Csoport egyébként az első félévi 222 milliárd forint után az egész 2024-es évben 323,7 milliárd forintos adózott eredményt ért el, ami alig maradt el a 2023-as rekordprofittól, ami 369,1 milliárd forint volt. 

Egy másik balatoni szállodáját 2019-ben próbálta eladni az MVM. A napi.hu írta meg, hogy árverezik a keszthelyi Hotel Ovit épületét, 435 millió forintos kikiáltási áron. A Balaton viszonylag messze van, mert a hotel Keszthely és Hévíz között található, de egy kültéri medence és a hatalmas gondozott park azért kárpótolhatja a pihenni vágyókat. A háromcsillagos szállodát végül ugyanúgy nem sikerült eladni, mint most, első körben a balatongyörökit, az jelenleg is üzemel és az MVM egyik leánycégéhez tartozik.

Nem kizárt, hogy a Hotel Panoráma esetében másodjára lesz érdeklődés, hiszen az

„csodálatos fekvésű, rendkívüli adottságokkal rendelkezik”

– mondta lapunknak Lekics Valéria független önkormányzati képviselő.

Volt már egy sikeres petíció

A helyi politikus azt követelte, hogy április 12-ig függesszék fel az ingatlaneladásokat Balatongyörökön. Attól fél, hogy a Balaton környékén évek óta bevett módszer szerint még egy lakóparkot építene az új tulajdonos az ingatlanra. Emlékeztetett egy hasonló esetre: 2025-ben ő szervezett petíciót a balatongyöröki Kastélyszálló parkjának beépítése ellen. Elmondása szerint Balatongyörök partközeli, másfél hektáros ősfás parkját és annak patinás Kastély üdülőszállóját (volt kormányüdülő) 2024 tavaszán jócskán ár alatt kaparintotta meg egy cég. A petíciót végül több százan írták alá, ez is szerepet játszott abban, hogy a helyi képviselő-testület végül leszavazta az ingatlanfejlesztő cég kérelmét, hogy módosítsák a terület besorolását és beépítési paramétereit a helyi építési szabályzatban.

Balatongyörök nem véletlenül vonza az ingatlanfejlesztőket: az egyik legszebb panorámájú balatoni település. A domboldalra épült faluból páratlan kilátás nyílik a Keszthelyi-öbölre és az öböl túloldalán fekvő tanúhegyekre. Még 1990-ben a település az Európa legszebb falvainak járó Európafalu (Prix d'Honneur) kitüntetést vehette át. 2015-ben pedig az Európai Virágos Városok és Falvak Versenyében (Entente Florale Europe) a legmagasabb, arany minősítéssel jutalmazták.

A Balaton déli partján is civilek akadályozták meg januárban, hogy Balatonszemesen beépítsék a helyi focipályát. Lapunk írta meg, hogy a balatonszemesi fideszes polgármester szerint túl értékes a terület ahhoz, hogy csak egy focipálya legyen rajta. A helyiek és a nyaralótulajdonosok viszont eredményesen tiltakoztak a beépítés ellen: a képviselő-testület levette a napirendről az 1,6 hektáros ingatlan hasznosításának kérdését.

Megtudtuk, hogy mennyivel drágulhat idén az építkezés, és nem repesünk az örömtől

Megtudtuk, hogy mennyivel drágulhat idén az építkezés, és nem repesünk az örömtől

Kettészakadt Magyarország: a keleti országrészben jóval kedvezőbb áron lehet építőipari kivitelezőt találni, a Dunától nyugatra tapasztalt árszínvonal viszont már a nyugat-európai országok átlagát közelíti – hangzott el a Mapei Kft. sajtótájékoztatóján. 2026-ra fordulva tovább nőtt a szakemberhiány, pedig az építőipar gerincét adó állami beruházások már a harmadik éve hiányoznak a megrendelésekből. Az ágazat kilátásai ennek ellenére javultak, de az iráni háború itt is közbeszólhat.

Országszerte árverezik a 2022-ben bezárt postákat

Tömegesen árverezik országszerte a 2022-ben bezárt postákat

A legnagyobb postás üdülő is eladó a Balatonnál, hiába akárták megmenteni a helyiek.

Közel 12 milliárdért eladták a Tungsram budapesti gyárát

Ipartörténet: közel 12 milliárdért eladták a Tungsram budapesti gyárát

Lezárult egy korszak: 11,9 milliárd forintos ajánlat érkezett a Tungsram újpesti gyárkomplexumára.

Nagy dobásra készül a kormány az Otthon Starttal? Ez lehet az új fejlemény

Nagy dobásra készül a kormány az Otthon Starttal? Ez lehet az új fejlemény

Akár a külföldön dolgozókra is kiterjeszthetik.

Egy jobb családi ház áráért talált gazdára a kékedi Melczer-kastély a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. árverésén, ahol csak egy ajánlat érkezett az ingatlanra.

Strandból lakópark? Változtatási tilalommal védenék meg a Külkerparkot

Strandból lakópark? Változtatási tilalommal védenék meg a Külkerparkot

A II. kerület most lépett a beépítés ellen.

Az Otthon Start újabb hulláma előtt még örülhettek a vevők a lakáspiacon

Az Otthon Start újabb hulláma előtt még örülhettek a vevők a lakáspiacon

Tavaly év végére kifutott a szeptemberben indult Otthon Start hitelprogram első rohama, így kicsit hűlt a lakáspiac. Ezzel párhuzamosan természetes jelenség volt, hogy nőtt az alku tere, átlagosan majdnem 6 százalékot tudtak faragni az irányárból a vásárlók – derül ki az OTP Ingatlanpont friss adataiból. A legkevesebbet továbbra is Budapesten lehetett alkudni. 

Villámgyorsan eladták a Szőlő utcai javítóintézetet

Villámgyorsan eladták a Szőlő utcai javítóintézetet

A vevő, aki egyelőre ismeretlen, az MNV árverésén 2,6 milliárd forintos ajánlatot tett.

Megvan a lakásvásárlók új aranykorlátja

Megvan a lakásvásárlók új aranykorlátja

30 kilométeres sáv után ér véget az agglomerációs álom.

Lehet Magyarországon olcsó vízparti nyaralót venni – mutatjuk, hol

Lehet Magyarországon olcsó vízparti nyaralót venni – mutatjuk, hol

Nem a Balaton partján, az biztos. Mi várható idén a nyaralópiacon?

