Balatoni ingatlant vegyenek! Megválik a családi ezüsttől az agráregyetem

Online Klasszis Klub élőben Oszkó Péterrel! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Eladásra kínálják az évek óta lerobbant állapotú, használaton kívüli volt kollégiumi épületet. A vízközeli ingatlant, amely Keszthely déli részén, a Helikon strand szomszédságában található, és Balatonra néző panorámával rendelkezik, 325 millió forintos irányáron. Egy beltéri ingatlant is eladnának Keszthely nyugati részén, a Csókakő-patak mellett. Ennek métere három és fél hektár, és 308 millió forintot kérnek érte.

Több tucat ingatlanjától válna meg a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) – írta a 24.hu. Az egyetem helyi campusának vezetése 2022-ben még a keszthelyi Georgikon Vízitelep és Strand fejlesztését tervezte. Most mégis elárverezik a NER-hez közeli Helikon szálló és a Sirius Hotel közötti területet. Az irányár 904 millió forint.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!