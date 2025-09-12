Berúgta az ingatlanpiacot az Otthon Start, madárként szárnyalnak a lakásárak

A barométer adatai szerint a fiatal vásárlók előretörése különösen Budapesten szembetűnő: egy év alatt 23 százalékról 36 százalékra ugrott az első lakást vásárlók aránya, a trend összhangban van a program céljaival, amelyek az otthonteremtést ösztönzik.

A társaság közleménye szerint a fővárosi piacon, éves összevetésben, Pesten 20 százalékos, Budán 13 százalékos drágulás volt. A panellakások esetében Budán átlagosan 1,25 millió, Pesten 1,09 millió forint körüli négyzetméterárakkal kell számolni.

Az augusztusi tranzakciók adatai alapján Budapesten gyakorlatilag eltűntek az alkulehetőségek: az adásvételek során átlagosan mindössze 1-2 százalékos engedmény volt jellemző, ezzel szemben vidéken a vevők 3-6 százalékos mozgástérrel számolhattak.

Az adatok alapján, az eladói oldalt vizsgálva, a befektetések értékesítése került előtérbe: Budapesten az adásvételek 41 százaléka ehhez köthető, míg vidéken 26 százalékot tett ki ez az arány. A nagyobb otthonba költözés szerepe ezzel párhuzamosan visszaszorult.

A Duna House elemzése szerint az ingatlanok értékesítési ideje rövidült: a panellakások Budapesten jellemzően két hónapon belül, vidéken átlagosan 78 nap alatt gazdára találtak, ami 20-30 nappal gyorsabb folyamat a tavalyinál. Emellett a vevők egyre inkább a jó vagy nagyon jó állapotú ingatlanokat részesítették előnyben, míg a felújítandó lakások iránti kereslet országosan 8-12 százalék körül alakult, Budapesten pedig mindössze 7 százalékot tett ki.

