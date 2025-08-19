Beszáll az Erste a társasházi kiadásokba

Társasházak számára is újra értékesíti szolgáltatásait az Erste Lakástakarék. Az elsőként szerződő négy lakóközösség egyaránt a nyolcéves futamidejű konstrukciót választotta, és havi 50 ezer forint megtakarítását vállalta. A társasházak a befizetéseik után 30 százalékos plusz kamatot kapnak, ami az 50 ezres megtakarítási összeg mellett közel másfél millió forintos kamatbónuszt jelent minden lakóközösségnek a nyolcadik év végén. A négy társasház a lakástakarékpénztári számlák mellett a banknál folyószámlát is nyitott, így ezentúl a megtakarítások mellett a napi pénzügyeiket is az Ersténél intézik – mondta el Gerle Balázs, az Erste Lakástakarék értékesítésért felelős vezetője.

A lakóközösségeknek nem mindegy, hogy társasházuk hol bankol, a felújításra, vagy egy váratlan kiadásra félretett pénzük hogy dolgozik, mennyi kamatot hoz.

A társasházban élők 59 százaléka nagyjából tisztában van a ház anyagi lehetőségeivel, míg 41 százalék rendszeresen foglalkozik a lakóközösség pénzügyeivel – derül ki az Erste megbízásából, ötszáz fő megkérdezésével készült, nem reprezentatív felmérésből.

A lakók 40 százaléka szerint a társasháznak jó a pénzügyi helyzete, míg 13 százalék úgy látja, az általa is lakott ház rossz anyagi helyzetben van. A társasházak 84 százalékának van ugyan megtakarítása, ám jellemzően nem túl sok, ezért mindössze a válaszadók 31 százaléka gondolja úgy, hogy a lakóközösség a váratlan kiadásokra is fel van készülve. A felmérés eredményei alapján a kisebb társasházak jellemzően inkább célbefizetéssel oldják meg a nagyobb kiadásokat.

Társasháznak is megéri a lakástakarék

Az Erste most akár több százezer forinttal is hozzájárul a társasházak felújításához, vagy akár egy korábbi hitel kiváltásához. Az Erste Lakástakaréknál most számlát nyitó társasházak esetében a pénzintézet minden ügyfelének ingyenes számlavezetést biztosít. Azok a lakóközösségek, amelyek az 5 vagy a 8 éves futamidejű megtakarítást választják 25 ezer forint, míg a 10 éves konstrukció mellett döntők 50 ezer forint egyszeri, egyösszegű díjkedvezményben részesülhetnek. Továbbá azok a társasházak, amelyek ugyanekkor új ügyfélként Erste Vállalkozói Extra számlacsomagot nyitnak, 6 havi díjmentes számlavezetést, és további 150 ezer forint jóváírást is kapnak a közös kasszába. Tehát egy új társasházi ügyfél esetében ez összesen akár 200 ezer forint hozzájárulást jelenthet a ház kiadásaihoz.

Az Erste Lakástakarék ügyfelei három konstrukció, egy 5, egy 8, és egy 10 éves futamidejű forma közül választhatnak. A kamaton felül az 5 éves konstrukció 15 százalékos, míg a 8 és a 10 éves futamidejű 30 százalékos kamatbónuszt fizet a befizetések után. A 10 éves konstrukció ezen felül egyedülállóan rugalmas: négy év után lehetőség van részkifizetésre, az ügyfelek a saját befizetés 40 százalékának megfelelő összeget is felvehetnek előre, még a futamidő lejárta előtt. „A rugalmasság, a magas kamatbónuszok és az ügyfélközpontú megközelítésnek köszönhetően a pénzintézet minden ügyfele megtalálja a számára legmegfelelőbb megtakarítási formát. Ezek a konstrukciók fix, eho-, szocho- és kamatadó mentes hozamot biztosítanak, miközben az ügyfelek az Országos Betétbiztosítási Alap védelmét élvezik” – tette hozzá Gerle Balázs.