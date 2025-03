Betilthatja a kormány az ingatlanvásárlást a túl menő településeken

Kiemelte, a törvényjavaslattal azokat a helyi közösségeket is meg tudják védeni, amelyek évszázadokon keresztül őrizték a helyi hagyományokat. Példaként említette a sváb és szerb falvakat, amelyek közül sok, főként a főváros környékiek, mára elveszítették eredeti identitásukat.

Az egyik ilyen az ingatlan adásvételének tiltása a nem ott élők számára, de a konzultáció során szóba került az elővásárlási jog kiterjesztése, az ingatlanvásárlás, valamint a lakcímbejelentés feltételhez kötése, illetve a helyi adózási kötelezettségek megállapítása is.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!