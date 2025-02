Borús az ég az építőipar felett, de ez nem lesz mindig így

A vállalat adatai szerint a falazóanyagok (téglák) értékesített mennyisége januárban 58 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. „Ezek azok a termékek, amiket jellemzően az építkezések megkezdésekor használnak, vagyis ez azt jelenti, hogy országszerte a korábbinál sokkal több önerős, lakossági, vagy társasház építési projekt indult el” – tette hozzá Juhász Attila. Hasonlóan jól futottak januárban a burkolóanyagok és a szaniterek, ami a lakásfelújítások egyik kiemelt termékköre. Ezek mennyisége közel 50 százalékkal nőtt az előző év januárjához képest, ami már a januárban indult vidéki otthonfelújítási program előszele is lehet, hiszen ennél a támogatási formánál a fürdőszoba felújítással kapcsolatos anyag és munkadíj számlák is elszámolhatóak.

