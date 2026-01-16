2p

Ingatlan Budapest Ingatlanpiac Gránit Alapkezelő

Budai irodaházzal bővül a Gránit Alapkezelő portfóliója

mfor.hu

Új tulajdonosa van az Óbuda Gate-nek.  

Megvásárolta az Óbuda Gate irodaházat tulajdonló Dorkan Property Kft.-t a Gránit Alapkezelő által menedzselt, több mint 40 ezer befektetővel rendelkező nyilvános ingatlanalap, a Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap (MPTIA), derül ki a Gránit közleményéből.

Az ingatlant tulajdonló társaság megvételéről az Equilor Alapkezelő által kezelt Central European Ingatlanalappal kötött adásvételi szerződést az MPTIA.

„Az Óbuda Gate megvétele fontos lépés a Gránit Alapkezelő számára, és új dimenziót nyit budai irodapiaci jelenlétünk megerősítésében. Az ingatlan kiemelkedő lokációja, korszerű kialakítása és hosszú távon fenntartható értéke nem csupán a portfólió diverzitását és stabilitását növeli, hanem stratégiai jelentőséget ad befektetéseinknek a fővárosi irodapiacon. Ezzel a lépéssel tovább erősítjük elkötelezettségünket a prémium minőségű, jól menedzselt ingatlanok iránt, amelyek a piaci trendekhez és a befektetői elvárásokhoz egyaránt alkalmazkodnak” – fogalmazott Mikesy Álmos, a Gránit Alapkezelő elnök-vezérigazgatója.

Az Óbuda Gate megvétele fontos lépés a Gránitnak
Az Óbuda Gate megvétele fontos lépés a Gránitnak
Fotó: Gránit Alapkezelő

A közlemény szerint a tranzakció jól illeszkedik az alap hosszú távú befektetési terveibe, és összhangban van 5B-stratégiájával, amelynek célja, hogy a Gránit által kezelt alapok fenntartható, magas minőségű irodaportfóliót építsenek Budapest, Belgrád és Bukarest mellett Bécsben és Pozsonyban (Bratislava) is, miközben a portfólió értékét és sokszínűségét növelik.

Az Óbuda Gate egy modern, Duna-parti panorámás, 14 ezer négyzetméteres „A” kategóriás irodaház Budán. Az épület 2001-ben épült, tervezője Horváth Lajos Ybl-díjas építész, aki a Property Award 2002 – Prize for the best office building díjat, illetve 2003-ban a Pro Architectura díjat is elnyerte érte. Az épületben korszerű gépészeti berendezések, rugalmasan alakítható belső terek, panorámaliftek, étterem, elektromos autótöltők, valamint autómosó biztosítja a kényelmes és biztonságos munkakörnyezetet, olvasható a közleményben. 

