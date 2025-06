Budapesti lakás 20 millió forint alatt?

Az ingatlan.com szakértői szerint Kapu Tibor űrutazása nemcsak tudományos és technológiai szempontból jelentős, hanem ráirányítja a figyelmet arra is, hogy a kis méretű lakóterek megtervezése és berendezése a nagyvárosi életforma egyik kulcskérdésévé válhat a jövőben.

„Száz négyzetméteren könnyű minden funkciónak megfelelő helyet találni egy ingatlanban. Ha viszont tizedakkora terület áll rendelkezésre, akkor ott olyan precizitásra és ergonómiára van szükség, amit még a NASA mérnökei is megirigyelnének. Az erőfeszítések jutalma, hogy egy jól kialakított minigarzon pillanatok alatt vevőre talál, mert még mindig ezek a főváros legolcsóbb ingatlanai” – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Egy kis lakásban is van élet? Fotó: Depositphotos

A Nemzetközi Űrállomás belső kialakítása a funkcionalitás és ergonómia szempontjai szerint történik, hogy minimális méretű térben biztosítsák az alvás, munka, étkezés és higiénia lehetőségét. Ez a mérnöki megközelítés egyre gyakrabban jelenik meg a földi lakhatási megoldásokban is, különösen az olyan minigarzonok esetében, ahol hasonlóan szűk terekben kell minden alapfunkciót biztosítani.

A Nemzetközi Űrállomás lakható lakótere mintegy 388 köbméter, ami nagyjából egy 150 négyzetméteres, 2,6 méteres belmagasságú családi ház légterének felel meg. Az űrállomás életterét Kapu Tiborék érkezéséig hét fő osztja meg egymással. Az állandó személyzet számára hét darab hálófülke áll rendelkezésre, amelyek a Nemzetközi Űrállomás orosz Zvezda, az amerikai Harmony, valamint az európai Columbus moduljaiban helyezkednek el. A hálófülkék mérete egy telefonfülkéhez hasonlíthatók. Kapu Tiborékkal együtt a legénység 11 főre bővült, ezért átmeneti alvóhelyeket kell kialakítani más modulokban vagy a magyar űrhajóst is szállító Dragon űrkapszulában.

Június 25-én, szerdán reggel útnak indult Kapu Tibor, a legújabb magyar űrhajós, aki azóta már csatlakozott is társaival a Nemzetközi Űrállomás (ISS) legénységéhez. A küldetés ráirányítja a figyelmet arra, milyen kihívásokkal jár az extrém kis alapterületű lakóterek használata – nemcsak az űrben, hanem a nagyvárosok lakáspiacán is – áll az ingatlan.com összeállításában, amely bemutatja, mennyibe kerülnek a jelenlegi kínálatban szereplő legkisebb lakóingatlanok.

