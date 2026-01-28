2p
Ingatlan Gránit Alapkezelő Ingatlan Románia

Bukaresti irodaházat vett a Gránit befektetési alapja

mfor.hu

A Gránit Alapkezelőhöz tartozó Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap vette meg a bukaresti Equilibrium irodaházat. A komplexum 1-es épülete már eddig is hozzájuk tartozott, most a 2-es épületet is átvették.

Megvásárolta a bukaresti Equilibrium 2 irodaházat a Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap (MPTIA). A több mint 40 ezer befektetővel rendelkező nyilvános ingatlanalap nemrég vásárolta meg a magyarországi Park Centert is – írja közleményében a Gránit Alapkezelő. Utóbbi 8 bevásárlóközpontból és 4 egybérlős kiskereskedelmi egységből áll.

A tavalyi év első félévében egy a Gránit Alapkezelő által kezelt másik alap, a Gordiusz Magántőkealap vette meg a bukaresti irodakomplexum első épülettömbjét, az Equilibrium 1-et, amit értékesítettek az MPTIA számára. Az Equilibrium 2 jelenleg közel 50 százalékban bérbe adott, a bérlők között van az Eximprod Grup, a Henkel, az Intero Properties és a Sanofi is. 

A 2022 utolsó negyedévében átadott 2-es épület 20 ezer négyzetméternyi prémium kategóriás bérbeadható irodaterületet kínál 11 emeleten. A Bukarest északi részén elhelyezkedő komplexum 3 500 négyzetméternyi, mindenki számára hozzáférhető zöldterülettel egészül ki.

Az ügylet szervesen illeszkedik a Gránit Alapkezelő 5B Stratégiájába, azaz abba a régiós akvizíciós irányba, amelynek fókuszában Budapest, Bukarest, Belgrád, Bécs és Pozsony (Bratislava) piacain egy irodaházakból álló portfólió építése áll.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Látványterv az új Villányi úti toronyházak panorámájáról

Toronyház épülhet a Gellért-hegy lábához, tiltakoznak a környéken élők

A tulajdonos, a Forestay Group egyeztetett a környéken élőkkel, engedményeket is tenne, de még nem sikerült megállapodni.

A befektetők kevesebb ingatlant vásároltak, mint adtak el tavaly

A befektetők vevőként visszafogottabbá váltak, eladóként viszont kifejezetten aktívak maradtak az ingatlanpiacon 2025-ben – közölte a Duna House hétfőn az MTI-vel.

Mérséklődhet a lakások drágulási üteme

Mérséklődhet a lakások drágulási üteme

A lakóingatlanok ára idén sem fog jelentősen csökkenni, de a lakásépítések felfutása miatt a drágulás üteme mérséklődhet az Otthon Centrum várakozása szerint.

Újabb kerület tiltaná be az airbnb-zést Budapesten

Újabb kerület tiltaná be az airbnb-zést Budapesten

Szigorítana az airbnb szabályokon a főváros első kerülete, ahol akár be is tilthatják a rövid távú lakáskiadást. Elsőként a VI. kerületben lépett érvénybe ilyen szigorítás, ahol a kiadó lakások átlagos bérleti díja 1 százalékkal csökkent egy év alatt.

Már az MBH a többségi tulajdonosa az Otthon Centrumnak

Lezárult a tranzakció, amely keretében az MBH Bank megvásárolta az Otthon Centrum többségi tulajdonrészét a Biggeorge Holding leányvállalatától. A szükséges hatósági engedélyek birtokában az MBH Bank – a korábban bejelentett többlépcsős ügylet első lépéseként – megszerezte az Otthon Centrum 80 százalékos tulajdoni hányadát. Ezzel az ügylettel teljessé vált a bank otthonteremtési ökoszisztémája, amelyben az ügyfelek igényeit a megtakarítástól az ingatlanvásárláson át a hitelezésig teljeskörűen tudja kiszolgálni, miközben meghatározó piaci szerepet érhet el az otthonteremtési piacon. Továbbá a tranzakció révén a jövőben jelentősen bővülhet az Otthon Centrum csoport, a szinergialehetőségek kiaknázásával.

Nagyon sokan szabadulnának meg a lakásuktól

Nagyon sokan szabadulnának meg a lakásuktól

Az eladók egy része tudatosan 2026 elejére időzítette a piacra lépést.

Elszálltak a budapesti panelárak, de van, ahol már beindult a korrekció

Elszálltak a budapesti panelárak, de van, ahol már beindult a korrekció

A legolcsóbb helyeken is 900 ezer forint egy négyzetméter a budapesti panellakásoknál, de vidéken már változik a helyzet.

Európa-rekorder lett Magyarország a lakásárakban

Európa-rekorder lett Magyarország a lakásárakban

Az Eurostat szerint 2025 harmadik negyedévére a hazai ingatlanárak 275 százalékkal, vagyis közel a négyszeresükre emelkedtek 2015-höz képest, ami az EU-ban a legmagasabb érték. Ezzel szemben a második helyen álló Portugáliában ugyanez az emelkedés „csupán” 169 százalék volt. Az EU egészében az átlagos drágulás 63,6 százalék volt ugyanezen idő alatt, ami messze elmaradt a magyar adattól. Magyarországon a 2015–2025 közötti áremelkedés évi átlagban 14,1 százalék, míg uniós szinten az éves átlagos növekedés 5 százalék volt.

Óbuda Gate

Budai irodaházzal bővül a Gránit Alapkezelő portfóliója

Új tulajdonosa van az Óbuda Gate-nek.  

Mi jön 2026-ban a budapesti lakáspiacon?

Mi jön 2026-ban a budapesti lakáspiacon?

Tavaly már 1,83 milliót kértek egy négyzetméterért, idén stabil, de mérsékeltebb kereslet várható.

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168