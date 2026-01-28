Bukaresti irodaházat vett a Gránit befektetési alapja

Megvásárolta a bukaresti Equilibrium 2 irodaházat a Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap (MPTIA). A több mint 40 ezer befektetővel rendelkező nyilvános ingatlanalap nemrég vásárolta meg a magyarországi Park Centert is – írja közleményében a Gránit Alapkezelő. Utóbbi 8 bevásárlóközpontból és 4 egybérlős kiskereskedelmi egységből áll.

A tavalyi év első félévében egy a Gránit Alapkezelő által kezelt másik alap, a Gordiusz Magántőkealap vette meg a bukaresti irodakomplexum első épülettömbjét, az Equilibrium 1-et, amit értékesítettek az MPTIA számára. Az Equilibrium 2 jelenleg közel 50 százalékban bérbe adott, a bérlők között van az Eximprod Grup, a Henkel, az Intero Properties és a Sanofi is.

A 2022 utolsó negyedévében átadott 2-es épület 20 ezer négyzetméternyi prémium kategóriás bérbeadható irodaterületet kínál 11 emeleten. A Bukarest északi részén elhelyezkedő komplexum 3 500 négyzetméternyi, mindenki számára hozzáférhető zöldterülettel egészül ki.

Az ügylet szervesen illeszkedik a Gránit Alapkezelő 5B Stratégiájába, azaz abba a régiós akvizíciós irányba, amelynek fókuszában Budapest, Bukarest, Belgrád, Bécs és Pozsony (Bratislava) piacain egy irodaházakból álló portfólió építése áll.