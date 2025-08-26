2p
Ingatlan Ingatlanpiac

Célegyenesben lehet a kormány új lakásfelújítási csodafegyvere

mfor.hu

Az előkészítés folyik, a döntést szeptemberre ígérték.

Az Otthon Start bejelentése mellett a miniszterelnök egy másik programot is beígért július elején, az akkor elhangzottak szerint szeptembertől vezetnék be az új lakásfelújítási támogatást, ezen Gulyás Gergely a másnapi Kormányinfón valamennyire pontosított, akkor azt mondta, hogy a kormány első olvasatban tárgyalt az új lakásfelújítási programról, erről szeptemberre születhet döntés, és jó esetben még idén elindulhat ez a program is.

A Blikk összeállítása szerint célegyenesben lehet az új lakásfelújítási támogatás, az előkészítő munka biztosan folyik, az abban résztvevők nyilatkozatai alapján pedig az is körvonalazódik, hogy mekkora összegű támogatást lehet majd igényelni és milyen feltételekkel. Tibor Dávid, a program egyeztetésében résztvevő Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) alelnöke úgy fogalmazott: az Otthon Starthoz hasonlóan 3 százalékos kamatú, 10 milliós hitelösszeg mellett 5 millió forintos vissza nem térítendő támogatás állna rendelkezésre, úgy összességében ez a 15 millió elegendő fedezetet nyújtana egy átlagos családi ház energetikai szépészeti felújítására.

A cikk kiemelte, alelnök szerint az lenne a legfontosabb, hogy a program egyszerű, könnyen igénybe vehető legyen, és kevés bürokratikus akadályt kelljen a lakosságnak leküzdenie a támogatás megszerzése és felhasználása során. A jelenleg futó Otthonfelújítási Program önmagában 3 millió forintos támogatást biztosít, de a szakemberek azt látják, hogy mivel rendkívül bürokratikus, nagyon sok dokumentumot kell leadni, nem lett igazán népszerű.

