Berúgta a vízparti óriásprojektjének motorját a Cordia

Két daru, két gödör, zászlóerdő és rengeteg pénz. Ez fogadta azokat, akiket meghívtak a Futureal Csoporthoz tartozó Cordia új megaprojektjének, a Marina Citynek az alapkőletételére az Újpesti-öböl Duna Plaza felőli partjára. A fenti felsorolásból az utóbbi az érdekes, a többi megszokott. Ez az utóbbi ugyanis úgy volt jelen, hogy nem láttuk, de éreztük: 400 milliárd forintról van szó, ekkora értékű ez a projekt, de az csak a kiadott sajtóközlemény végén bújt meg, pedig ez a lényeg.

A Marina City rakparti részének látványterve

Fotó: Cordia

Mármint az, hogy a mostani becslés szerint ennyit ér a 2500 lakás, a szolgáltató egységek, a klubház, a rakpart és a nagyon nagy és főleg a külső vendégek által is látogatható épített közterület. A több kivitelezési ütem összesen 50 milliárd forintnyi megrendelés az építőiparnak. Úgy tudjuk, hogy a közeli kikötőt is szerette volna megvenni a beruházó, de a tulajdonossal nem tudott megegyezni, viszont teret ad majd neki, ha bővíteni akarná létesítményét a Cordia partszakaszán. Egyébként lesz egy úszómű is, ez része a beruházásnak, ez egyfajta kinyúló és széles stégféle, ahol bárki leülhet és pihenhet.

Megtudtuk, hogy a szemközti Népszigetre átvisz majd egy gyalogos híd, de az még nem világos, hogy mi lesz magával a szigettel. Ráférne egy nagy rekreációs fejlesztés sorozat, de túl sok a kis tulajdonos, van egy-két nagyobb is, ezek érdekei erősen eltérnek. Pedig ha elindulna ott egy fejlesztési hullám, akkor az jótékonyan hatna az egész Marina negyedre.

A Cordia sok évvel ezelőtt vette a telket a CIB Banktól, amelyikhez visszakerült a terület az előző tulajdonostól. A címben említett különbözőség nem csak abban nyilvánul meg, hogy azoknál magasabb lakótornyok lesznek, (45, illetve 65 méter magas épületek), hanem abban is, hogy nem lesz felszíni autóforgalom, hiszen nem csak a garázs területét, hanem a kiszolgáló funkciókat ellátó járművek útvonalát (kukásautó, költöztető, ételfutár) is a felszín alá viszik le.

Talán az egyik legnagyobb dobás az lesz, hogy az épületek közötti távolság 30-50 méter közötti lesz ami nem jellemző a hasonló városnegyed projektekre. Hivatalosan 26 méter a minimum, ezt nagyon sok építkezésnél épphogy betartják, de inkább szűkebb ez a távolság, ami eleve zsúfolttá teszi a legtöbb ilyen méretű lakónegyedet.

A beruházás részeként a Cordia egy különleges árvízvédelmi rendszert is kialakít a területen, amelyet a környezetbe illeszkedő magaspart kiépítésével, tájépítészeti elemek alkalmazásával hoz létre – ennek kivitelezése már el is kezdődött.

A Marina City egyik eleme, a klubház

Fotó: Cordia

Most tehát két nagy gödör van a 14 hektáros területen, ezeknél hamarosan megkezdik a résfalazást. Még a hivatalos indulás előtt megszondázták a piacot, közel ezren érdeklődtek, így nem volt nehéz eladni az első ütem (200-250 lakás lehet, pontosan nem közölték) felét. Az átlagárak 1,8 millió forint körül alakulnak – mondta kérdésünkre Földi Tibor, a Cordia International igazgatóságának elnöke. Természetesen a felső két szinten a penthouse lakások ára ennél jóval magasabb lehet, minden esetben egyedi az árazásuk.

A Marina City megvalósítása szempontjából alapvető fontosságú, hogy a fejlesztés rozsdaövezetben található, azaz érvényes rá a rozsdaövezetekre vonatkozó szabályozási terv, így az itt épülő lakásokra alkalmazható a kedvezményes, 5 százalékos áfakulcs, amelynek az összegét a vásárlók vissza is igényelhetik.

A Marina City területén egy óvoda, valamint a városnegyed lakói és dolgozói által látogatható Klubház is felépül. Utóbbi a főváros legnagyobb, közösségi funkciókat ellátó ilyen létesítménye lesz, amelyben fitness-, illetve wellnessközpontot, coworking-irodahelyiséget, valamint közösségi konyhát is kialakítanak.

A Cordia a városrehabilitáció terén nagy jártassággal rendelkező nemzetközi építészirodát, a dán Bjarke Ingels Groupot is bevonta a tervezésbe, a tájtervezési munkákat a Garten Studio, az árvízvédelmi rendszer tervezését a TÉR-TEAM mérnökiroda végzi, az épületek tervezésén a Dyer Group építésziroda, a Közti, a Radius B+S építésziroda, valamint a Puhl és Dajka Építész Iroda dolgozik.