Betonba öntik Dél-Budát, újabb gigaberuházásra készül Jellinek Dániel

Méretes beruházásba fogott a Jellinek Dániel milliárdos által felügyelt Lowell120 Invest Kft. Dél-Budán, az egykori Villamosszigetelő és Műanyaggyár telephelyén, a Fehérvári út – Galvani utca – Szerémi út – Barázda utca által határolt, csaknem 8 hektáros telekre egy 1880 lakásos lakótelepet fog felhúzni. Ebben már nem tudja megakadályozni a helyi önkormányzat, ugyanis a kormány kiemelt beruházássá nyilvánította a projektet, vagyis ezzel felülírta az önkormányzat változtatási tilalmát.

Az önkormányzat szerint mérhetetlenül megnőne a gépjárműforgalom és a beruházás „kezelhetetlen mértékű többletterhelést jelent Kelenföld egészségügyi, oktatási és közlekedési infrastruktúrájára.”. A testület lapunkhoz eljuttatott nyilatkozata szerint ugyanakkor tárgyalni akar a beruházóval és szeretné kisebbre venni a megépítendő lakások számát, egyúttal szakmai érvekkel alátámasztva tiltakozott a kormányhivatalnál és arra kérte a lakosságot, hogy február 25-ig küldje el aggályait a Zöldhatóságnak. Ennek az összegző állásfoglalása még nem született meg.

Egyelőre annyit tudni, hogy az illetékes kormányhivatal előzetes vizsgálatot kért a beruházás környezetre gyakorolt hatásáról, amit a Körim Kft. végzett el. Ez nyilvános, s kiderül belőle, hogy a kivitelezés alatti zajterhelés és a rezgéskibocsátás az előzetes szakmai becslések szerint a határérték feletti lesz. Zajárnyékoló fal építését javasolják. A majdan elkészülő épületegyüttesnél viszont nem lesz túllépés. Ennek alapján a lakópark zaj- és rezgésvédelmi szempontból a vizsgált területen megvalósítható – írták a szakértők.

A környék általános terhelése komoly aggodalmak forrása lehet, ha tényleg a tervezett méretű lesz az újabb lakónegyed. A területhez nagyon közel, szintén a Barázda utcában a NER üstököse, Balázs Attila cége, a Bayer Construct egy nagyobb lakópark újabb ütemének lakásait árulja, s tudnivaló, hogy ezen rozsdaövezet egyéb területein más, nagy lakásszámú ingatlanfejlesztések is előkészületben vannak, ezek egy része szintén NER-es cégekhez fűződik.

Valójában arról van szó, hogy - a projekteket összeadva - egy viszonylag szűk területen közel tízezer új lakás jelenik meg, és sem a közúti, sem a szociális infrastruktúra nincs felkészülve erre. Nagy kérdés például, hogy a közeli Budafoki út és a Duna közötti, a folyóval párhuzamos, elnyúló földterületre mennyi új beruházás érkezik az eddig ott megvalósultakon kívül. Az a terület is bőven beletartozik a rozsdaövezet fogalmába, márpedig a kormány, mint láttuk, előszeretettel felülírja a helyi választott testületek akaratát a rozsdaövezeti akcióterületek esetében.

A Lowell120 Invest Kft. negyede a Jellinek által birtokolt Indoteké, a háromnegyede a szintén hozzá köthető és 2015-ben bejegyzett Middle-Europe Convergence Ingatlanalaphoz tartozik, ezt az Indotek Alapkezelő Zrt. felügyeli. Jellineknek nem ez az első jelentősebb lakásberuházása Budapesten, de Dél-Budán ekkorát még nem vállalt be. A csaknem 1900 lakás már közelít a Garancsi Istvánhoz köthető Market Csoport által vitt BudaParthoz, ott csak kicsivel lesz magasabb a lakások száma.

Hosszú évekig építkeznek Úgy tudjuk, hogy ezt a projektet a szokásoknak megfelelően sok ütemre bontják, most nyolc ilyen egység lesz, az ütemek közötti várható eltolás fél év. Egy-egy ütem során a bontás mintegy fél évet, az építés pedig 2 évet vesz igénybe. Vagyis ha meglesz a végső kiviteli engedély, akkor attól kezdve akár 7-8 évig is eltart majd az építkezés.

Az Indotek érdekeltsége által kezdett projektben összesen 2095 autónak alakítanak ki parkolót, főleg a mélygarázsokban, ugyanakkor ezek forgalma tovább növeli a már most is nagy terhelést. A környéken ugyanis több mint hatezer lakás létesült az elmúlt pár évben, a lakók többsége autóval közlekedik. Nagyon nagy a gerincutak (Fehérvári út, Szerémi út, Budafoki út) átmenő forgalma is, köztük a teherforgalom.

Mivel a beruházás teljes bekerülési költsége meghaladja az 500 millió forintos értékhatárt és földmunkával jár együtt, ezért a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény szerint nagyberuházásnak minősül, emiatt előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni. Ez folyamatban van – tudtuk meg a Körim Kft-től.

A dél-budai új lakóparki lakások átlagára most februárban meghaladja a négyzetméterenkénti 1,7 millió forintot, sok esetben jellemző a kétmillió forint. A Kopaszi-gátnál épülő BudaParton már tavaly túllépte a 2,3 millió forintot. A vevők jelentős része befektető, köztük sok a magyar is. Saját használatra azonban külföldiek is szép számmal vásároltak már lakást valamelyik dél-budai lakóparkban, többségük kínai.

Dél-Buda nem csupán a lakásberuházóknak lett kedvelt terepe. Jóval előttük jelentek meg az irodaparkok. Főleg azon gerincutak mentén húztak fel nagyobb irodaházakat, ahová most újabb nagy társasházi komplexumokat akarnak építeni a beruházók. Természetesen ezek is nagy forgalmat generálnak, az irodisták jelentős része ugyanis autóval érkezik ide a reggeli órákban és azzal is távozik délután. Egyelőre kevés kiskereskedelmi központ épült a környéken, de a piac logikája szerint ahol ilyen sok lakás lesz és még irodaházból is jócskán jönnek újak, indokolt lehet további áruházakat vagy áruházközpontokat építeni.