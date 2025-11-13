2p
Duna House: októberben hamarabb vevőre találtak az ingatlanok

Az ingatlanok értékesítési ideje októberben szinte minden szegmensben tovább rövidült, miközben a kereslet augusztus után fokozatosan csökkent – közölte az MTI-vel csütörtökön a saját adatai alapján a Duna House, amely szerint a piaci dinamika átalakulása mögött az Otthon Start program áll, amely új vevői rétegeket aktivált.

Rámutattak, hogy továbbra is a panellakások számítanak a leggyorsabban értékesíthető ingatlantípusnak: Budapesten 2024 októberében még 70 napos átlagos értékesítési idővel számoltak, ez 2025 októberére 61 napra csökkent. Vidéken a panellakások tavaly 91, az idén októberben 71 nap alatt keltek el.

A téglaépítésű lakásoknál hosszabb értékesítési idő jellemző, de itt is jelentős csökkenés történt: Budán tavaly még 126 napos értékesítési idővel számoltak, 2025 októberére ez 81 alá csökkent, a belvárosi téglalakásoknál 114 napról 80 napra rövidült.

Csökkent az eladások intervalluma
Vidéken a téglaépítésű ingatlanok értékesítési ideje 150 napról átlagosan 106-ra csökkent.

A Duna House keresletindexe 2025 augusztusában 110 pontra ugrott, szeptemberben 87 pontra, októberben pedig 73 pontra esett vissza – ismertették. A közlemény idézte Szegő Pétert, a Duna House vezető elemzőjét, aki szerint a kereslet csökkenése ellenére az értékesítési idők rövidülése azt mutatja, hogy a piac alkalmazkodott az új vevői attitűdhöz, amelyre a gyorsabb döntés, a célzottabb keresés és a kevesebb alku a jellemző.

