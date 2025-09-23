Durván meglökte a kínálatot az Otthon Start

Szeptember első három hetében 26 451 lakóingatlan-hirdetést adtak fel a tulajdonosok és ingatlanközvetítők Magyarországon, ami 20 százalékos bővülésnek felel meg az előző év azonos időszakához képest – írja közleményében az ingatlan.com. Havi összevetésben augusztusról szeptemberre 31 százalékkal nőtt a kínálat, szemben a tavalyi 23 százalékos élénküléssel.

Budapesten a tulajdonosok által feladott lakóingatlan-hirdetések száma 71 százalékkal, a megyei jogú városokban 60 százalékkal ugrott meg. Az ingatlanközvetítők visszafogottabb aktivitása (5-17 százalékos bővülés) mérsékelte a nagyvárosi növekedés ütemét.

A frissen eladásra meghirdetett lakások és házak hirdetéseinek 76 százaléka megfelel az Otthon Start Program feltételeinek. Budapesten ez az arány 52 százalékos, a többi településtípus esetében pedig nagyságrendileg 90 százalékos.

A jelenlegi piaci dinamika akár 160 ezer adásvételt is eredményezhet 2025-ben, amire az utóbbi 10 évben csak kétszer volt példa.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője azt mondta, hogy „az Otthon Start Program hatása most már nemcsak a keresleti oldalon, hanem a kínálatban is kézzelfogható. Az eladók fantáziáját is beindította a támogatás, hiszen sokan most érzik elérkezettnek az időt a továbbköltözésre. Ez a piaci dinamika különösen erős Budapesten és a nagyvárosokban, ahol a tulajdonosi friss hirdetések számának növekedése messze meghaladja az ingatlanközvetítőkét.”

A részletes adatokból látszik, hogy főként az eladó társasházi lakások friss kínálata bővült, a kertes házak választéka enyhébb tempóban emelkedik. A meghirdetett lakóingatlanhirdetések 76 százaléka megfelel a 3 százalékos hitel feltételeinek, de az egyes településtípusok esetében nagyok a különbségek. A fővárosi friss kínálat 52 százaléka vehet részt az Otthon Start Programban, miközben a többi településen ez az arány nagyságrendileg 90 százalékos. Budapesten belül viszont nagy különbség mutatkozik a hirdetői kínálatban: a tulajdonosok által szeptemberben feladott hirdetések több mint 60 százaléka felel meg a 3%-os hitel árkorlátainak, a közvetítőknél ugyanez az arány kevesebb mint 50 százalékos.

Megugrott a kínálat, a tulajdonosok csak az Otthon Startra vártak

Fotó: Depositphotos

„A tendenciákból kiolvasható, hogy sok eladó az Otthon Start Program indulásáig várt a piacra lépéssel, amire a vásárlóknak is nagyon nagy szüksége volt. A kereslet megduplázódott a program bejelentése előtti szinthez képest, és folyamatosan felszívja a kínálatot. Az eladói oldal élénkülésével viszont több lakásból és házból válogathatnak a vevők, aminek köszönhetően emelkedő pályán maradhatnak az adásvételek is. Ha a jelenlegi piaci dinamika kitart a következő néhány hétben, akkor idén akár 160 ezernél is több adásvételre is sor kerülhet. Erre viszont az elmúlt 10 évben csak kétszer volt példa.” – fogalmazott Balogh László.